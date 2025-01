Los republicanos de Georgia presionan para limitar las demandas. ¿Pero eso evitaría que las tarifas de seguros suban?

ATLANTA (AP) — La propuesta del gobernador de Georgia, Brian Kemp, es simple: Poner límites a las demandas detendrá el aumento de los costos de los seguros.

Sin embargo, la realidad es más complicada.

Los cambios podrían reducir los costos del seguro de responsabilidad civil para empresas y propietarios de propiedades comerciales. La evidencia es mixta en cuanto a si provocaría grandes reducciones en las primas para automóviles y otros tipos de seguros. Algunos investigadores afirman que los esfuerzos para limitar las demandas, a menudo llamados reforma de responsabilidad civil, engordan más las ganancias de las aseguradoras que reducen el precio de las pólizas.

“El impacto neto es que realmente mejora la rentabilidad de las aseguradoras”, dijo Tyler Leverty, un profesor de negocios que estudia riesgos y seguros en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Cuando Kemp presente sus propuestas el jueves, es probable que siga apoyándose en su argumento de que las tarifas de seguro de todos aumentan porque las demandas injustas están en aumento y los jurados están otorgando daños excesivos.

El tema es la máxima prioridad de Kemp este año después de prometer a la Cámara de Comercio de Georgia que tomaría medidas y en cambio impulsó una ley para que el Comisionado de Seguros de Georgia, John King, recopile datos en 2024.

King dijo que las demandas están llevando a las compañías de seguros a reducir la cobertura para negocios minoristas, propietarios de apartamentos, conductores y otros. Dijo que los propietarios de negocios en áreas que las aseguradoras califican como de alta criminalidad se encuentran entre los que más luchan. También se han quejado las empresas que ofrecen viviendas de bajos ingresos.

“Ve a una tienda de conveniencia en el sureste de Atlanta y habla con los pequeños propietarios que tienen que cerrar porque no pueden encontrar seguro”, dijo King.

¿Son realmente problemas las demandas injustas y los grandes premios de los jurados?

Algunos dicen que no hay evidencia de que exista una crisis de litigios a nivel nacional que esté impulsando las altas tarifas de seguros.

“Busqué los datos y no los encontré”, dijo Kenneth Klein, un profesor de derecho en la Facultad de Derecho de California Western. “No es que no esté sucediendo. Es que no podemos documentarlo”.

Pero Mike Iverson de Oakbridge Insurance y ex presidente de la Independent Insurance Agents Association dijo que a las compañías de seguros les gusta la previsibilidad al determinar las tarifas y cómo distribuir las pérdidas.

En un caso conocido, un jurado otorgó a un hombre casi $43 millones después de un tiroteo en un estacionamiento de CVS en Atlanta, argumentando que la empresa debería haber fortalecido la seguridad. En otro caso, un parque de casas móviles en Jonesboro fue ordenado a pagar $31 millones a la hija de un hombre que fue tiroteado y asesinado allí.

Los opositores señalan que pocos veredictos son tan grandes y las compañías de seguros siguen siendo rentables. Quieren que los legisladores exijan más transparencia sobre cómo establecen las tarifas.

“Siempre que quieran una excusa para aumentar las tarifas o limitar la cobertura, siempre señalarán un veredicto aquí y allá y harán todo tipo de afirmaciones sobre cómo está afectando su resultado final”, dijo Joanne Doroshow, directora ejecutiva del Center for Justice & Democracy en la Facultad de Derecho de Nueva York.

Estudiar cómo la reforma de la responsabilidad civil impacta las primas en otros estados es difícil porque hay otros factores en juego y hay diferentes combinaciones de reformas. Algunos vieron beneficios, pero la investigación varía.

¿Qué impulsa las tarifas?

Otros factores que influyen en las tarifas de seguros incluyen la inflación, el clima extremo y los costos de mano de obra y materiales. Es normal que los mercados de seguros atraviesen años difíciles en los que se ofrece menos cobertura a medida que las tarifas aumentan.

En muchas líneas de cobertura, incluidas aquellas que no se ven muy afectadas por demandas, las aseguradoras en 2022 fueron menos rentables en Georgia que en varios otros estados, según datos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Un portavoz dijo que a lo largo de un periodo más extenso, sin embargo, nada es anormal sobre las fluctuaciones en Georgia.

El informe de King, que utiliza principalmente datos de seguros de automóviles, dice que el número de reclamaciones y el tamaño de los pagos resultantes han aumentado con los años, especialmente aquellos que involucran demandas. Algunos números disminuyeron en 2022 y 2023, pero dijo que eso se debe a que los datos son incompletos.

King también encontró que un mayor porcentaje de las reclamaciones legales resultan en pagos que alcanzan el monto máximo que cubre una póliza.

La Asociación de Abogados Litigantes de Georgia, que hace lobby en contra de la reforma de la responsabilidad civil, refuta las conclusiones de King.

El consultor de riesgos David Stegall dijo que el número de reclamaciones está en línea con el alto número de accidentes automovilísticos en Georgia. Tanto las reclamaciones como los pagos han sido principalmente estables o decrecientes, especialmente cuando se ajustan al crecimiento de la población y la inflación, dijo.

También encontró que mientras los residentes de Georgia pagan entre un 11% y un 68% más por el seguro de automóviles que los residentes de otros estados, tienen más del 200% más probabilidad de estar en un accidente.

Adam Willis, presidente de la empresa de transporte F&W, dijo que las primas de su empresa se han duplicado en los últimos 10 años, mientras que menos aseguradoras ofrecen cobertura completa. También dijo que su empresa ha sido demandada más a menudo.

Los defensores del sistema actual dicen que los compromisos de limitar las demandas son una mala opción.

“El gobernador dice que limitar tu derecho como consumidor reducirá tus costos de seguro, pero no solo es una mala idea para los ciudadanos comunes, simplemente no es correcta”, dijo la representante estatal Tanya Miller, demócrata de Atlanta.

Kramon es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos. Sigue a Kramon en Twitter: @charlottekramon.