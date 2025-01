Los rendimientos del mercado de valores alcanzarán un nivel no visto en 20 años bajo la presidencia de Donald Trump.

Si no lo has notado, los toros están firmemente en control en Wall Street. El segundo año del mercado alcista actual vio al intemporal Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), al índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) y al Nasdaq Composite impulsado por el crecimiento (NASDAQINDEX: ^IXIC) aumentar un 13%, 23% y 29%, respectivamente, con los tres índices alcanzando numerosos máximos históricos de cierre.

Los inversores profesionales y cotidianos se han unido en torno a una multitud de catalizadores, incluyendo el auge de la inteligencia artificial (IA), la resiliencia de la economía de EE. UU., una disminución en la tasa de inflación prevaleciente y la emoción en torno a las divisiones de acciones.

Pero la promoción de Wall Street realmente se aceleró en noviembre después de la victoria de Donald Trump en el Día de las Elecciones. El primer mandato del presidente Trump en la Casa Blanca vio al Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite dispararse un 57%, 70% y 142%, respectivamente. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, la clara indicación es que los inversores buscan una repetición durante el segundo mandato de Trump.

Aunque se ha preparado el terreno para que el presidente Trump entregue rendimientos en el mercado de valores que no se han visto en 20 años, el resultado final puede diferir drásticamente de las expectativas iniciales.

Antes de profundizar, es importante entender la dinámica detrás del rally de noviembre en el Dow, S&P 500 y Nasdaq Composite tras la victoria de Trump.

Quizás el mayor catalizador de todos para las acciones es tener la posibilidad de que se eliminen los aumentos en las tasas de impuestos corporativos del panorama. Mientras que la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, había pedido un aumento del 33% en la tasa marginal máxima de impuestos corporativos, el presidente Trump dijo que debería reducirse aún más.

Específicamente, señaló la reducción de la tasa marginal máxima del 21% — que ya es el nivel más bajo desde 1939 — al 15% para las empresas que fabrican sus productos en EE. UU.

Para reforzar este punto, mantener la tasa marginal máxima de impuesto sobre la renta corporativa en un mínimo de 86 años — o quizás reducirla aún más — debería alentar a muchas de las empresas públicas más influyentes de Estados Unidos a recomprar sus acciones.

Después de la aprobación de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, la cantidad acumulada de recompras de acciones para las empresas del S&P 500 aumentó notablemente. De 2011 a 2017, las empresas del S&P 500 promediaron alrededor de $100 mil millones a $150 mil millones en recompras totales por trimestre.

La historia continúa

Después, esta cifra aumentó a $200 mil millones a $250 mil millones en la mayoría de los trimestres. La actividad de recompra puede mejorar las ganancias por acción (EPS) y hacer que las acciones sean más atractivas desde un punto de vista fundamental para los inversores.

También está la creencia de que la administración de Trump fomentará la desregulación. Al minimizar la supervisión regulatoria, se abrirá el camino para un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones.

Durante los ocho años de la presidencia de Barack Obama, así como durante los ocho años combinados de los mandatos de Trump y Joe Biden en la Casa Blanca, el mercado de valores entregó rendimientos positivos de manera decisiva. Basándose en los catalizadores mencionados anteriormente, Wall Street espera obtener más ganancias cuando Trump deje el cargo en enero de 2029.

Sin embargo, hay una razón importante para creer que el presidente Trump podría supervisar el primer declive en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite desde el segundo mandato de George W. Bush, que terminó en enero de 2009. En otras palabras, presenciaríamos los primeros rendimientos negativos del mercado de valores para un mandato presidencial en 20 años.

Para ser abundante claro (nota los itálicos, porque este es un punto importante), el potencial de que las acciones bajen en los próximos cuatro años no tiene nada específico que ver con las propuestas de políticas del presidente Trump. De hecho, el catalizador que podría hacer que las acciones bajen notablemente esperaba a cualquier candidato que ganara las elecciones de 2024.

La mayor preocupación de Wall Street durante la presidencia de Trump es que el mercado de valores es históricamente caro — y simplemente no hay una solución rápida para las valoraciones extendidas.

Aunque hay varias formas de medir el “valor” en Wall Street, el precio-ganancias Shiller del S&P 500 (P/E) hace el trabajo más exhaustivo. El ratio P/E de Shiller también es comúnmente conocido como el Ratio P/E ajustado cíclicamente, o Ratio CAPE.

Al momento del cierre el 22 de enero, el P/E Shiller del S&P 500 se situaba en 38.69, que está ligeramente por debajo de su máximo durante el actual mercado alcista. También es más del doble del promedio de 17.19, cuando se retrocede hasta enero de 1871.

Aunque el P/E Shiller no es una herramienta de temporización, tiene un historial impecable de eventualmente prever mercados bajistas para Wall Street. A lo largo de 154 años, solo ha habido seis ocasiones en las que el P/E Shiller ha superado los 30 durante un mercado alcista, incluyendo el presente. Después de las cinco ocasiones anteriores, el Dow Jones y/o el S&P 500 han perdido al menos un 20% de su valor, si no considerablemente más.

La historia sugeriría que hay una posibilidad realista de que el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite terminen en números rojos cuando termine el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Si bien la perspectiva de que el mercado de valores no vaya a ningún lado o termine en números rojos en los próximos cuatro años puede no sentar bien a los inversores, también hay un lado positivo en los datos históricos.

Por un lado, no se puede negar que las correcciones y los mercados bajistas en el mercado de valores son aspectos perfectamente normales del ciclo de inversión. No importa cuánto deseen los inversores, hay una abundancia de catalizadores que pueden hacer que un mercado de valores caro se desplome.

Por otro lado, hay una no linealidad en el ciclo de inversión que favorece fuertemente (y recompensa) a los inversores pacientes.

En junio de 2023, poco después de que el ampliamente seguido S&P 500 se confirmara que estaba en un nuevo mercado alcista, los analistas de Bespoke Investment Group publicaron un conjunto de datos sobre X que comparaba la duración de cada mercado alcista y bajista en el índice de referencia desde el inicio de la Gran Depresión en septiembre de 1929.

Como se puede ver, el mercado bajista promedio en el S&P 500 ha durado solo 286 días en el calendario (alrededor de 9.5 meses) abarcando un período de 94 años. En el otro extremo del espectro, los 27 mercados alcistas desde septiembre de 1929 han perdurado en promedio 1,011 días en el calendario, o más de 3.5 veces más que el mercado bajista típico.

Un análisis separado de Crestmont Research retrocedió hasta el inicio del siglo XX y encontró resultados aún más convincentes para los inversores a largo plazo.

Crestmont calculó los rendimientos totales en rollos de 20 años (“total” significa inclusivo de dividendos) para el S&P 500 desde 1900. Esto resultó en 106 períodos de 20 años en rollo, con años finales de 1919 a 2024.

Aquí está la conclusión: Todos los 106 períodos de 20 años en rollo generaron un rendimiento total positivo. Hipotéticamente hablando, comprar un índice de seguimiento del S&P 500 en cualquier momento desde el comienzo del siglo XX y mantener esa posición durante 20 años hubiera sido rentable el 100% del tiempo.

Independientemente de si el mercado de valores prospera, fracasa o se mantiene estable durante el segundo mandato del presidente Trump, la perspectiva a largo plazo para las acciones sigue siendo prometedora.

Antes de comprar acciones en el Índice S&P 500, considera esto:

El equipo de analistas de Stock Advisor de The Motley Fool acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y el Índice S&P 500 no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían generar ganancias enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡habrías tenido $902,242!*

Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 947% — un rendimiento superior al mercado en comparación con el 178% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores.

Aprende más »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 21 de enero de 2025

Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Los rendimientos del mercado de valores alcanzarán un nivel no visto en 20 años bajo la presidencia de Donald Trump fue publicado originalmente por The Motley Fool