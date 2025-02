Los recortes de Trump vienen con riesgos. Incluyendo los de los volcanes.

Cuando el fumar y el ruido en el monte Spurr, un volcán gigante al noroeste de Anchorage, comenzó a intensificarse en octubre, la agencia de monitoreo de volcanes de Alaska elevó su nivel de alerta para asegurar que las comunidades cercanas y los aviones en tránsito tuvieran suficiente advertencia de cualquier erupción.

La campaña de recorte de costos de la administración Trump ha puesto este trabajo en peligro.

Las tarjetas de crédito que los empleados del observatorio de volcanes del Servicio Geológico de Estados Unidos en Alaska usan para pagar viajes y otros gastos han sido congeladas, según dos personas que solicitaron anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Esencialmente, estos gastos incluyen los servicios de telecomunicaciones en los que se basa el observatorio para transmitir datos de sus sistemas de monitoreo en los volcanes, dijeron las personas. Si continúa restringiéndose el gasto, estos servicios podrían ser interrumpidos. Eso podría significar la pérdida de información en tiempo real sobre la actividad volcánica, dijeron las personas.

Y, si los empleados no pueden pagar por los viajes, entonces no podrán ir al campo en helicóptero y barco para reparar y mantener su equipo de monitoreo. Gran parte de este equipo se encuentra en entornos remotos y agrestes, donde es vulnerable a daños por tormentas y condiciones invernales extremas.

Perder datos de monitoreo de volcanes de la región sería un “desastre completo”, dijo Jeff Freymueller, profesor de geofísica de la Universidad Estatal de Michigan que anteriormente trabajó como científico coordinador del Observatorio de Volcanes de Alaska. Miles de personas y vastas cantidades de carga viajan todos los días sobre las Islas Aleutianas, que albergan la mayoría de los volcanes de Alaska, mientras cruzan el Pacífico.

“Sabemos lo que sucede cuando un avión vuela a través de una nube de ceniza”, dijo el Dr. Freymueller. “Es un desastre. Y no puede volver a suceder”.

Los representantes del Servicio Geológico de Estados Unidos, que forma parte del Departamento del Interior, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

En las últimas semanas, la administración Trump ha actuado rápidamente para implementar recortes de costos y despidos en las agencias federales. Una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el miércoles otorgó más poder al Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, para examinar los gastos de los empleados federales. La orden parecía implementar una congelación de 30 días en las tarjetas de crédito emitidas por el gobierno, con excepciones para la asistencia en casos de desastre y “otros servicios críticos”.

Hasta ahora, sin embargo, las tarjetas de crédito emitidas a los trabajadores del Observatorio de Volcanes de Alaska no parecen haber sido exentas. Según las personas familiarizadas con la situación, no está claro cuánto tiempo podría pasar antes de que se corten los servicios de telecomunicaciones si no se pueden realizar los pagos.

El observatorio de volcanes es dirigido conjuntamente por el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Universidad de Alaska Fairbanks y la División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska.

Por ahora, el observatorio sigue monitoreando el monte Spurr en busca de signos de que se acerca a una erupción. Se han detectado pequeños terremotos poco profundos. Se ha visto vapor flotando sobre su cumbre.

Otro volcán de Alaska se encuentra en un estado de alerta aún mayor. En el volcán Great Sitkin, que se encuentra en una isla en la cadena de las Aleutianas, la lava ha estado brotando lentamente desde el cráter de la cumbre desde 2021.