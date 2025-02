Los rebeldes declaran alto el fuego en la República Democrática del Congo por ‘razones humanitarias’

El allianza de grupos rebeldes en el este de la República Democrática del Congo han declarado un alto al fuego humanitario que comienza el martes. En un comunicado, el grupo – que incluye a los rebeldes respaldados por Rwanda M23 – citaron “razones humanitarias” para el alto al fuego, después de haber estado capturando territorios en el este del país. Las Naciones Unidas dijeron que al menos 900 personas han sido asesinadas y 2,880 heridas en los recientes enfrentamientos en y alrededor de Goma, la ciudad más grande del este de la RD Congo, después de que fuera tomada por los rebeldes. Las naciones del G7 y la Unión Europea han condenado la ofensiva como una violación flagrante de la soberanía de la RD Congo. El allianza de grupos rebeldes – conocido como la Alianza del Río Congo – ha acusado al ejército congolés de matar a personas utilizando aviones para bombardear áreas que controla. Añadieron que no tienen la intención de tomar más territorio, a pesar de haber dicho lo contrario la semana pasada, y mantendrán sus posiciones. En un comunicado, la allianza dijo: “Reiteramos nuestro compromiso de proteger y defender a la población civil y nuestras posiciones”. Los combates regionales han provocado que cientos de miles de personas sean desplazadas en los últimos tres años. Desde el comienzo de 2025, más de 400,000 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, según la agencia de refugiados de la ONU. El presidente de Rwanda, Paul Kagame – quien también es comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Rwanda – dijo que no sabía si las tropas de su país estaban en la RD Congo. “Hay muchas cosas que no sé. Pero si me preguntas si hay un problema en Congo que preocupa a Rwanda? Y que Rwanda haría cualquier cosa para protegerse? Diría que 100%,” le dijo a CNN el lunes. Mientras tanto, los grupos de derechos humanos han estado pidiendo más presión sobre Rwanda para retroceder. El ministro de comunicaciones de la RD Congo pidió a la comunidad internacional que imponga sanciones a Rwanda. “Se debe tomar una decisión fuerte no solo para condenar, sino para detener lo que Rwanda está haciendo, porque no es aceptable si queremos preservar la paz en África y en nuestra región,” dijo Patrick Muyaya a Reuters. “Las sanciones son lo mínimo,” agregó. Los presidentes congolés y ruandés tienen previsto asistir a una cumbre regional de paz en Tanzania el viernes. Con 30 años de conflictos detrás de ellos, se espera que cualquier negociación, si no se rompe – como ha sucedido varias veces en el último año – podrían durar meses.