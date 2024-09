¡Los que dejan caer su iPhone, regocíjense! Esta patente de Apple podría poner Touch ID y botones capacitivos en una funda.

“

Todos sabemos que una patente de Apple no significa necesariamente que se vaya a lanzar un producto o una característica, pero eso no significa que no podamos analizar en qué ha estado trabajando la empresa y extrapolar lo que eso podría significar en el futuro. Y en el caso de la última patente, significa que una futura funda de iPhone podría tener Touch ID y soporte para botones capacitivos incorporados.

En medio de los rumores persistentes de que la línea de iPhone 16 contará con un botón de Captura capacitivo, una nueva patente de Apple sugiere que la empresa tiene planes para una funda que funcionará con dicho botón. Además, hay soporte para pasar una señal de Touch ID a través de la funda y hacia el botón del iPhone que se encuentra debajo, también.

Esta característica tiene implicaciones obvias, sobre todo el hecho de que cualquier futuro iPhone con Touch ID seguiría protegido de los que dejan caer sus iPhones en todas partes, al tiempo que proporcionaría soporte para lo que sigue siendo uno de los mejores sistemas de seguridad biométrica que jamás hayamos visto.

Poniéndose todo táctil

La patente en cuestión, vista por primera vez por Patently Apple, se refiere tanto al iPhone como al iPad.

Actualmente, poner una funda en un botón que tenga Touch ID incorporado lo vuelve inútil. Un problema similar puede ocurrir con los botones capacitivos que necesitan detectar el toque de un usuario, así como la presión con la que se está tocando, lo cual probablemente sea un problema para el rumoreado botón de Captura.

La patente entiende que las fundas podrían activar acciones accidentalmente y tiene una solución para eso: construir nuevos botones capacitivos en la propia funda. Estos botones teóricamente también podrían admitir gestos como deslizamientos y otros para ajustar el volumen de reproducción de medios, entre otras funciones.

Como siempre, es importante recordar que Apple patenta casi todo lo que sus ingenieros idean, lo que significa que no hay garantía de que estas ideas de fundas lleguen a verse en una tienda de Apple. Pero no está de más preguntarse, ¿verdad?

