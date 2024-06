Los puntos de fricción que mantuvieron a Rusia y Ucrania separados.

Rusia y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo en una serie de temas críticos cuando celebraron conversaciones de paz en la primavera de 2022. Los documentos de esas conversaciones obtenidos por The New York Times arrojan nueva luz sobre cuáles eran esos temas, y cuáles son probablemente los principales puntos conflictivos en futuras negociaciones para poner fin a la mayor guerra terrestre de Europa en generaciones. El presidente Vladimir V. Putin había calificado las conversaciones de 2022 como la base para cualquier acuerdo futuro, pero cambió a una postura más dura el viernes, exigiendo que Ucrania ceda territorio que ni siquiera está bajo control ruso. Los funcionarios ucranianos y occidentales durante mucho tiempo sospecharon que Rusia no estaría dispuesta a conformarse con nada menos que la plena subyugación de Ucrania.

La neutralidad ucraniana: ¿se unirá a la OTAN? Los esfuerzos de Ucrania por unirse a la alianza militar occidental fueron el núcleo de las justificaciones del Sr. Putin para invadir el país en febrero de 2022. Posición de Rusia Rusia exigió que Ucrania nunca se una a la OTAN u otras alianzas; albergue bases militares o armas extranjeras; o realice ejercicios militares con otros países sin su consentimiento. En las conversaciones de 2022, Rusia se comprometió a no interponerse en el camino de la posible membresía de Ucrania en la Unión Europea. Posición de Ucrania Ucrania se ofreció a convertirse en un “Estado permanentemente neutral” y a “terminar tratados y acuerdos internacionales que sean incompatibles con la neutralidad permanente”. Pero en los dos años transcurridos, los líderes ucranianos se han vuelto más vocales sobre la búsqueda de unirse a la alianza militar occidental a medida que la guerra rusa ha continuado.

Garantías de seguridad: ¿Qué sucede si Ucrania es atacada de nuevo? Las promesas de otros países de proteger a Ucrania si Rusia monta otra invasión probablemente serán el centro de cualquier paz duradera, dicen algunos expertos. Posición de Ucrania Ucrania propuso un mecanismo de seguridad que se activaría “en caso de un ataque armado a Ucrania”. Los países “garantes” que firmaron el tratado llevarían a cabo “consultas urgentes e inmediatas” durante no más de tres días. Luego, tomarían “acciones individuales o conjuntas según sea necesario” para proteger a Ucrania, incluida el establecimiento de una zona de exclusión aérea, el suministro de armas y el uso de la fuerza militar.

Posición de Rusia Rusia estuvo de acuerdo con gran parte de la propuesta de garantías de seguridad de Ucrania, pero con excepciones clave. Se mostró reacio a la idea de que otros países establecieran una zona de exclusión aérea o proporcionaran armas a Ucrania. Lo más importante, Rusia buscó insertar una cláusula que requeriría que todos los países garantes —incluida Rusia misma— estuvieran de acuerdo en una intervención militar. La idea se presenta quizás como el punto muerto más intratable en el borrador, haciendo inútiles las garantías de seguridad al permitir a Rusia vetar cualquier respuesta internacional si volviera a invadir a Ucrania.

También hubo una pregunta: ¿Qué países estarían realmente dispuestos a garantizar la seguridad de Ucrania? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia mismos fueron incluidos en el borrador del tratado como garantes. Rusia también quería incluir a Bielorrusia, mientras que Ucrania quería añadir a Turquía; no está claro si los países habían dado su consentimiento. Si Ucrania eventualmente se une a la OTAN, la alianza occidental tendrá que hacer frente a problemas igualmente espinosos sobre cómo responder si Ucrania vuelve a ser atacada.

Territorio: ¿Cuánto de Ucrania permanecería bajo ocupación rusa? Para Ucrania, un acuerdo de paz probablemente implicaría aceptar el control ruso sobre alguna parte de su territorio. Posición de Ucrania En las conversaciones de 2022, Ucrania se negó a reconocer el control ruso sobre parte del país, incluida Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Pero Ucrania ofreció un acuerdo en el que los dos países acordarían “resolver las cuestiones relacionadas con Crimea” a través de 10 o 15 años de diplomacia, y se comprometerían a evitar hacerlo por “medios militares”. Ucrania parecía lista para aceptar que alguna parte del este del país permaneciera también bajo ocupación rusa, con los contornos precisos que se debatirían en una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el Sr. Putin que nunca tuvo lugar.

La posición de Zelensky se ha endurecido desde entonces. Él dice que Ucrania está luchando por liberar todo el territorio reconocido internacionalmente, incluida Crimea, bajo control ruso. Posición de Rusia La postura de Rusia también ha fluctuado. Al principio de las negociaciones de 2022, Rusia exigió que Ucrania renunciara a toda su región oriental de Donbás y reconociera la soberanía rusa sobre Crimea. Para abril, Rusia aceptó un modelo en el que Crimea y algunas otras partes de Ucrania permanecerían bajo ocupación rusa que Ucrania no reconocería como legal.

Sin embargo, ahora las demandas territoriales de Rusia parecen más extremas. En septiembre de 2022, el Sr. Putin declaró que cuatro regiones ucranianas, además de Crimea, formaban parte de Rusia, a pesar de que Ucrania seguía controlando gran parte de ese territorio. El viernes, el Sr. Putin fue más allá que en el pasado, declarando que cualquier alto el fuego estaría condicionado a que Ucrania cediera las cuatro regiones a Rusia, ninguna de las cuales Rusia controla completamente.

¿Cómo funcionaría un alto el fuego? La logística para poner en práctica un alto el fuego probablemente planteará uno de los desafíos más difíciles de cualquier negociación. Posición de Rusia Un anexo al borrador de abril de 2022 agregado por los negociadores rusos especificaba cómo veía Moscú el establecimiento de un alto el fuego. Decían que comenzaría cuando el tratado fuera “aplicado provisionalmente” —definido como el día en que fuera firmado por Ucrania y la mayoría de los países garantes, incluida Rusia. Ambas partes no llevarían a cabo “acciones que pudieran conducir a la expansión del territorio controlado por ellas o causar una reanudación de las hostilidades”.

Bajo los términos propuestos por Rusia, las tropas de Moscú tendrían más flexibilidad para retirarse del campo de batalla. Mientras que Ucrania estaría obligada a retirarse de inmediato, la retirada de Rusia sería objeto de “consultas” separadas. También podrían estar involucradas organizaciones internacionales. Rusia propuso que las Naciones Unidas supervisen el alto el fuego y que la Cruz Roja participe en el intercambio de prisioneros de guerra, civiles internados y los restos de los fallecidos. Posición de Ucrania El borrador de abril de 2022 muestra que Ucrania rechazó la propuesta de Rusia, pero no muestra una contraoferta ucraniana. En cambio, los funcionarios ucranianos señalaron que Rusia podría dejar de luchar en cualquier momento. Una nota insertada por funcionarios ucranianos en el borrador del tratado de marzo de 2022 dice: “El lado ruso ha ignorado las numerosas solicitudes de alto al fuego de Ucrania”.

Identidad nacional ucraniana Cuando el Sr. Putin anunció su invasión el 24 de febrero de 2022, describió uno de sus objetivos como la “desnazificación” de Ucrania. El término fue ampliamente interpretado como una referencia al objetivo del Kremlin de derrocar al gobierno del Sr. Zelensky y reemplazarlo por un régimen títere. Posición de Rusia Pero la definición de “desnazificación” de Rusia cambió rápidamente después de que su invasión inicial fracasara. Los negociadores de Moscú querían que el ruso fuera declarado idioma oficial y que se derogaran las leyes que promueven el idioma y la identidad ucranianos. Insertaron dos anexos en el borrador del tratado enumerando los artículos del código legal y la Constitución ucraniana que querían derogar, refiriéndose a algunos de ellos como leyes de “nazificación y heroización del nazismo”. Posición de Ucrania Ucrania se negó a incluir cualquiera de las demandas de Rusia en un acuerdo para poner fin a la guerra, argumentando que “no estaban relacionadas con el tema del tratado”.

Límites en el ejército ucraniano El Sr. Putin también pidió la “desmilitarización” de Ucrania cuando anunció su invasión, al igual que “desnazificación”, un término mal definido. Posición de Rusia Rusia buscaba límites en el tamaño del ejército ucraniano, incluida su fuerza total (hasta 100,000 personas), y la cantidad de diferentes tipos de armas que tendría —147 morteros y 10 helicópteros de combate, por ejemplo. También quería que el alcance de los misiles de Ucrania se limitara a 25 millas. Posición de Ucrania En las conversaciones de 2022, Ucrania estaba dispuesta a aceptar límites en el tamaño de su ejército, pero mucho mayores. Buscaba un ejército de hasta 250,000 personas, 1,080 morteros y 60 helicópteros de combate. Y se ofreció a restringir el alcance de sus misiles a 174 millas. Pero eso fue antes de que Ucrania comenzara a recibir cantidades significativas de armas, equipos y entrenamiento de Occidente. Los funcionarios ucranianos señalan que el ejército de Ucrania es ahora uno de los más poderosos de Europa, y es poco probable que acepten limitaciones en la capacidad del país para defenderse.