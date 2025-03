Los Programas de Apoyo Académico de WVU Fomentan el Aprendizaje Combinado con Pertenencia y Crecimiento

Cuando se trata de apoyar a los estudiantes en sus trayectorias académicas, la Universidad de Virginia Occidental da pasos al abordar el apoyo específico a programas y cursos de manera innovadora.

Una de las incorporaciones más recientes para esta misión es el Colaborativo STEM Fundacional, un centro para todos los cursos STEM universitarios fundamentales requeridos por más de 47 programas de grado universitario centrados en la ciencia.

“Muchas veces, escuchamos que una de las razones por las que los estudiantes finalmente deciden irse del campus es porque dicen que simplemente no han encontrado a su gente”, dijo Stephanie Young, directora del Colaborativo STEM y profesora de enseñanza en el Departamento de Biología.

“Estamos tratando de marcar la diferencia en la vida de estos estudiantes al encontrarnos donde están, brindándoles el apoyo académico que necesitan y creando un fuerte sentido de comunidad para los estudiantes de STEM en el campus. Todas estas cosas pueden impactar directamente en la retención estudiantil y mejorar los resultados académicos”.

Se da la bienvenida a todos los majors. Para satisfacer la demanda, el equipo del Centro trabaja colaborativamente con estudiantes y profesores seleccionando consultores de aprendizaje de cada departamento del Colegio Eberly y respondiendo a necesidades específicas de cursos.

En su primer semestre, el Centro ofreció apoyo académico para cursos de matemáticas, química y física. Los estudiantes de enfermería fueron los que más consultaron. Para la Primavera de 2025, se añadieron varios cursos adicionales en cada disciplina, así como apoyo en estadística. Hasta principios de febrero, más de 225 estudiantes únicos con más de 400 asistencias habían buscado ayuda con sus estudios de los consultores de aprendizaje del Colaborativo.

Paul Miller, profesor de física y subdirector de estudios y académicos de pregrado en el Colegio Eberly, dijo estar agradecido de que sus estudiantes tengan ayuda adicional cuando la necesitan.

“Cuando nos enteramos de que el Colegio Eberly estaba comenzando un programa STEM Foundations, una de las primeras cosas en las que pensé fue en el espacio y en la ayuda para tutoría en nuestros cursos introductorios”, dijo.

“Los estudiantes de STEM de WVU llegan con una amplia gama de preparación. Es esencial que los estudiantes que pueden no tener una base sólida tengan una forma de ganar confianza. Cuando el programa comenzó, me alegró que pudieran agregar soporte para las clases de física casi de inmediato. Este tipo de ayuda uno a uno con los cursos realmente puede marcar la diferencia y generar confianza”.

Young dijo que el objetivo es asegurarse de que los estudiantes de WVU puedan tener el mayor éxito posible en áreas de STEM.

“Ya sea que se trate de una especialización en STEM o de un curso de STEM, estamos aquí para apoyar a los estudiantes, especialmente en sus dos primeros años”, dijo Young.

Ella no está sola en su compromiso con la misión de empoderar a los estudiantes y fomentar una comunidad académica próspera en el campus.

“Como parte de nuestra subvención, teníamos la tarea de atender a 3,000 estudiantes en dos años y se espera lograr una tasa de retención y permanencia del 81%”, dijo Bruni. “Hemos atendido a miles de estudiantes y hemos logrado una tasa de retención y permanencia del 89% entre los estudiantes que participaron en nuestros servicios”.

“Mi profesor me habló sobre TestWELL y me sugirió que lo revisara”, dijo. “El apoyo que recibí realmente cambió las cosas para mí ese semestre y hasta me preparó para el éxito en cada otra clase que he tomado desde entonces”.

Keefover era una creyente tan fuerte en TestWELL que solicitó ser tutora. Fue contratada en 2022 y tutora de todas las clases de química. “No tenía confianza al llegar a la universidad y acudir a TestWELL realmente cambió eso para mí. Es realmente un momento de círculo completo para mí. Estaba luchando en una clase por la que ahora soy tutora y eso es completamente debido al apoyo que encontré aquí como estudiante de primer año”.

Ashley Watts, directora de TestWELL, ha sido la fuerza impulsora detrás del Centro desde 2016 y defiende las muchas formas en que está transformando la forma en que los estudiantes aprenden y se apoyan mutuamente a través de programas de tutoría y tutoría.

“Los números hablan por sí mismos”, dijo Watts. “En el otoño de 2024, tuvimos más de 900 asistencias desde agosto hasta diciembre”. Pero para Watts, el éxito no se trata solo de números. “Cuando entreno a los tutores, les digo que su trabajo es trabajar para dejar de tener trabajo enseñando a los estudiantes a ser más autónomos y a resolver problemas por sí mismos. Estoy orgullosa de decir que lo están haciendo exactamente eso todos los días”.

El compromiso de TestWELL con la excelencia ha valido al Centro un reconocimiento nacional y certificación a través de la Asociación Nacional de Tutoría, lo que refleja los altos estándares y la dedicación al éxito estudiantil que define su misión.

La nativa de Canonsburg, Pennsylvania, se graduará en mayo con un título en sistemas de información de gestión y una especialización en contabilidad, pero admite que no estaba segura de tener éxito cuando llegó por primera vez al campus.

“Los primeros meses de la universidad son súper difíciles para todos. No sabía realmente si este era el lugar para mí al principio”, dijo. “También estaba muy nerviosa y no sabía qué esperar de mi primera clase de contabilidad. Pero rápidamente aprendí que no estaba sola”.

Workman se acercó directamente al Becario Neidermeyer asignado a su sección de contabilidad y pidió ayuda. También buscó recursos adicionales en el Centro de Éxito Académico Becker. Ampliar su red, encontrar personas con las que se sintiera cómoda y darse cuenta del apoyo disponible de sus pares hizo toda la diferencia para Workman, dijo, e incluso la inspiró a solicitar un rol en el Centro temprano en su trayectoria académica. Ahora, ella misma es una Becaria Neidermeyer, todavía pasando largas horas en el Centro Becker y ayudando a estudiantes como ella.

Todos son nuevos en algún momento, y todos hemos estado en esa posición antes”, dijo Workman. “Todos nosotros en el Colegio Chambers vamos a terminar en el Centro Becker en algún momento y todos los becarios allí son súper comprensivos y nunca intimidantes. Estamos todos en este rol porque disfrutamos ayudando y alguna vez estuvimos en sus zapatos. Entendemos, quizás mejor que la mayoría”.

Becca Smith es la coordinadora de programas en el Centro Becker y está apasionada por el éxito de los estudiantes en todo el campus y el enfoque liderado por pares que parece resonar con ellos. El Centro de 3,600 pies cuadrados está abierto a todos los estudiantes de WVU y suele estar bastante concurrido, agregó Smith.

“El día más ocupado que tuvimos el otoño pasado registró 173 check-ins en una ventana de cuatro horas”, dijo.

“En general, hemos visto un aumento del 2,3 % en la retención en el Colegio Chambers. Hay muchos factores diferentes que contribuyen a eso, pero los programas y servicios de apoyo que tenemos en el Centro Becker realmente son una gran parte de ello. Tuvimos 1,300 estudiantes utilizando nuestro espacio en el último año académico y esos estudiantes registraron 9,700 horas de estudio. Es una victoria en mi libro, ver a tantos estudiantes aprovechar los recursos que ofrecemos”.

En el Centro de Aprendizaje STEM, el aprendizaje se combina regularmente con diversión con el objetivo de despertar el interés en campos STEM a través de eventos atractivos, resaltando enfoques creativos para el aprendizaje de STEM.

Los estudiantes de carreras STEM nos dicen que se sienten un poco atrapados con las largas horas requeridas en sus clases – mucho trabajo de laboratorio, mucho estudio”, dijo Young. “Encontramos investigaciones respaldadas por la ciencia que muestran que estos estudiantes tienden a ser más sedentarios que otros majors y estamos tomando medidas para cambiar eso”.

Una de esas medidas es la introducción de dos cintas de caminar con escritorios en el espacio.

Young dijo que esa es solo una forma en que están trabajando para apoyar al “estudiante completo”.

“En el mundo STEM, con demasiada frecuencia escuchamos a los estudiantes preguntarse si son lo suficientemente inteligentes para estar aquí o incluso para continuar”, dijo Young. “Es nuestra esperanza que en todo el campus, de todas estas formas, estemos haciendo todo lo posible para evitar que cosas prevenibles o problemas solucionables cambien la trayectoria de cualquier estudiante o frenen sus sueños”.

