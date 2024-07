Los problemas de baterías de Europa evidencian la necesidad de que los gobiernos mejoren su desempeño.

Permanezca informado con actualizaciones gratuitas

El repentino enfriamiento que ha caído sobre la industria de baterías de Europa captura la deficiencia esencial de la política industrial verde de la UE. Aunque los líderes son conscientes de la importancia central de la fortaleza económica interna para su independencia geoestratégica, aún no parecen tener la voluntad de alcanzar los medios para sus fines declarados.

En el enredo de políticas que conforman la estrategia industrial de la UE, las baterías se destacan como un éxito relativo. La Comisión Europea las incluye en “proyectos importantes de interés común europeo”, lo que facilita el inicio de la fabricación con subsidios públicos. Una serie de fábricas, tanto autóctonas como filiales de fabricantes de baterías chinos y coreanos, han abierto en toda la región. Hasta hace poco, se preveía un crecimiento sólido de la capacidad.

Por lo tanto, la noticia de que los proyectos de baterías europeas están siendo cancelados o seriamente reducidos es una señal importante de que las cosas van mal, especialmente porque las decepciones no parecen deberse a los conocidos pero lentos problemas de Europa en tecnología, materias primas y costos energéticos. El problema radica en que la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos ha socavado las expectativas de demanda de mercado para la capacidad de baterías que entraría en funcionamiento.

Esto ejemplifica un problema más amplio: un sector privado profundamente carente de confianza en que sus líderes políticos puedan pasar de las palabras a la acción.

Esos líderes se han comprometido a eliminar gradualmente los nuevos motores de combustión interna en la próxima década, al tiempo que prometen no permitir que las importaciones chinas eliminen a los fabricantes de automóviles nacionales. Si ambos fueran creíbles, los fabricantes de automóviles de la UE estarían invirtiendo a manos llenas para satisfacer la inminente demanda de la UE de unos 10 millones de vehículos eléctricos al año. Que no lo estén haciendo, con las consecuencias para las baterías y otras partes de la cadena de suministro, demuestra que no creen que se cumplirán los objetivos políticos.

Ninguna de las muchas cosas que Europa hace bien es suficiente para revertir esta situación. Establecer objetivos (incluso los vinculantes legalmente), regular actividades contaminantes o subsidiar la producción: todo eso es necesario, pero evidentemente no genera confianza en que existirá mercado para la tecnología verde. Tampoco lo hacen, en gran medida, los aranceles proteccionistas en aislamiento.

Esta falta de confianza frena todo, desde la generación renovable (¿estarán ahí las redes para liberar la energía pico?) hasta los electrolizadores (¿habrá suficientes compradores de hidrógeno verde?). Fundamentalmente, la política debe hacer que el sector privado confíe en que la demanda a gran escala estará presente. Eso es lo que China ha sabido asegurar durante mucho tiempo, y es la verdadera causa del enorme efecto de la Ley de Reducción de la Inflación de los EE. UU. en la construcción de fábricas.

La UE necesita hacer lo mismo, a su manera. Esto no se trata principalmente de unir una carrera de subsidios. Pero sí requiere la participación de la política fiscal, el diseño de impuestos y la política crediticia para forjar mercados nuevos o incipientes en una existencia sólida.

En cuanto a la política fiscal, al menos, no causar daño. Un retorno a la consolidación presupuestaria que frena la demanda de la última década seguramente afectará los planes de inversión privada. ¿Por qué expandirse si nadie comprará su producción adicional? El quid pro quo de cualquier recorte presupuestario provocado por las nuevas reglas fiscales, entonces, debe ser un mayor financiamiento a nivel de la UE para sostener la demanda a largo plazo de tecnología verde: esquemas de leasing de vehículos eléctricos, infraestructura verde, construcción de redes, almacenamiento de electricidad en hogares y así sucesivamente.

Luego, ajuste los impuestos para favorecer los nuevos mercados que desea crear, y comprométase a mantenerlos de esa manera. La extraordinaria adopción de vehículos eléctricos en Noruega se logró otorgándoles exenciones de los gravámenes onerosos de los automóviles convencionales, además de privilegios de tráfico (acceso a carriles de autobús y estacionamiento barato). La UE puede seguir el ejemplo en áreas como el tratamiento impositivo para los automóviles corporativos.

Los proyectos de energía renovable se están cancelando porque perfiles de financiación una vez atractivos parecen inviables con las tasas de interés actuales. Pero los bancos centrales tienen las herramientas para evitar que la lucha contra la inflación afecte la transición. El Banco Central Europeo podría flexibilizar quirúrgicamente las condiciones financieras para la inversión verde adaptando sus “operaciones de recompra a largo plazo dirigidas”. Estas ofrecían a los bancos préstamos a términos por debajo de la tasa de política en la medida en que expandieran el crédito a la economía. Un TLTRO verde podría recompensar a los bancos por el crecimiento del crédito a proyectos dentro de la taxonomía verde de la UE.

Esto cumpliría, no violaría, el mandato del BCE, que requiere apoyar las políticas económicas generales de la UE siempre que salvaguarde la estabilidad de precios, lo que lograría al mantener su tasa de política principal donde debe estar. No hay razón para que las inversiones verdes sean víctimas del ciclo económico.

En realidad, no hay razón por la cual Europa no deba ver un auge de inversión verde. Pero el sector privado necesita saber que los gobiernos también van en serio.

