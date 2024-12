Los principales comerciantes de armas en Corea del Sur y Japón crecen casi tan rápido como los de Rusia.

Los traficantes de armas de Corea del Sur y Japón están creciendo casi al mismo ritmo que las principales empresas de defensa de Rusia. Los datos recientes encontraron que los ingresos de armas de Corea del Sur y Japón aumentaron en un 39% y un 35% respectivamente. Los datos subrayan un empuje agresivo de las empresas asiáticas para cubrir las brechas recientes en la fabricación de armas. Las principales empresas de fabricación de defensa tanto en Corea del Sur como en Japón vieron tasas de crecimiento de casi el 40% en 2023, casi al mismo ritmo que los principales traficantes de armas en Rusia, según un nuevo informe. Los datos publicados el lunes por el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo encontraron que las cuatro principales empresas con sede en Corea del Sur registraron un aumento combinado del 39% en los ingresos durante el año, mientras que las cinco principales empresas de defensa japonesas vieron un aumento combinado del 35%. En comparación, las dos principales empresas de defensa rusas vieron un aumento combinado del 40% en los ingresos de 2022 a 2023 y mayores ingresos. SIPRI atribuyó el aumento de la producción a los enormes gastos requeridos por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El instituto analizó datos públicos sobre las 100 principales empresas de defensa por ingresos y encontró que los ingresos de armas en todas las regiones aumentaron un 4.2% en 2023. Sus hallazgos muestran cómo las industrias de defensa en Japón y Corea del Sur, dos aliados clave de Estados Unidos, han intervenido rápidamente para satisfacer la demanda de armas y equipo desde el estallido de conflictos recientes como la guerra de Ucrania. Los cinco mayores fabricantes de armas de Estados Unidos encabezan la lista de SIPRI, pero vieron tasas de crecimiento más lentas. Sin embargo, Xiao Liang, un investigador de SIPRI, dijo a Business Insider que los datos no se traducen directamente en poder militar. “Es probable que la verdadera escala de la industria armamentística de Rusia sea mucho mayor, por lo que los datos presentados proporcionan solo una visión general y no una representación detallada del estado actual de la industria armamentística rusa”, escribió en un correo electrónico. Las ventas de armas despegan en Corea del Sur y Japón. Las empresas surcoreanas, en particular, han llamado la atención en los últimos dos años por vender miles de millones de dólares en artillería en Europa, donde ha habido escasez debido a la necesidad apremiante de Ucrania de municiones para contrarrestar la ventaja de poder de fuego de Rusia. Entre las cuatro empresas surcoreanas de la lista se encuentran gigantes industriales como el Grupo Hanwha y Hyundai Rotem. “Las empresas surcoreanas se especializan en tanques, artillería y vehículos blindados, con contratos de exportación nacionales e internacionales que impulsan los ingresos”, escribió Liang. Estas empresas son conocidas por producir sistemas de armas como el sistema de artillería de cohetes K239 Chunmoo y el obús K9. Por ejemplo, Polonia compró 72 sistemas K239 Chunmoo en abril por 1.6 mil millones de dólares; estos lanzadores montados en camiones pueden disparar cohetes guiados o no guiados. El Grupo Hanwha subió del puesto 42 en el mundo en 2022 al puesto 24 en 2023. Obtuvo 5.71 mil millones de dólares en ingresos por armas en 2023, un aumento del 52.7% con respecto a los 3.74 mil millones de dólares en 2022, según SIPRI. Hanwha ha estado vendiendo armas como el sistema de artillería de cohetes K239 Chunmoo a países europeos. Polonia hizo un pedido de mil millones de dólares para el MLRS en este año. Según SIPRI, gran parte de los ingresos por armas del conglomerado con sede en Seúl se vio impulsada por su adquisición en 2023 de uno de los tres mayores astilleros de Corea del Sur, DSME.======================

Es normal encontrar algunas imprecisiones. Los ingresos por armas combinados de las nueve empresas asiáticas – alrededor de $21 mil millones – son eclipsados por los $25 mil millones de ganancias reportadas por los fabricantes de armas rusos que SIPRI analizó en 2023. El instituto no contabilizó siete de las empresas rusas que figuraban en la lista de las 100 mejores de 2022, diciendo que en este momento, “no se pudo obtener datos de ingresos individuales”. Liang escribió que la industria de defensa rusa se ha vuelto cada vez más opaca y que dos empresas importantes controladas por el estado – el fabricante de sistemas antiaéreos Almaz-Antey y la Corporación de Misiles Tácticos – ya no comparten sus datos de ingresos. “Ambas compañías probablemente han visto un aumento significativo en sus ingresos, ya que producen categorías de equipos muy demandadas debido a la guerra, como sistemas de defensa aérea, artillería y misiles”, escribió Liang. SIPRI cubrió dos empresas estatales rusas: United Shipbuilding Corp y Rostec, un gigantesco conglomerado de defensa que ocupó el séptimo lugar a nivel mundial y supervisa muchos fabricantes de armas. Los analistas de SIPRI dijeron que normalmente no incluirían datos de Rostec, pero lo incluyeron esta vez porque controla muchos de los fabricantes de armas de los que ya no pudieron recopilar datos. La entidad estatal controla la fabricación de aeronaves, sistemas de guerra electrónica, helicópteros y tanques de batalla. Los ingresos por armas de Rostec crecieron un 49.3% en 2023 a $21.7 mil millones, frente a los $14.5 mil millones en 2022, según SIPRI.—————————–

