Los precios del petróleo caen después de que la OPEP Plus confirma plan para aumentar la producción.

Los precios del petróleo cayeron el lunes por la tarde a su nivel más bajo del año después de que el cartel petrolero de la OPEP y sus aliados confirmaran planes para aumentar gradualmente la producción de crudo a partir de abril. Abrir las bombas en países como Arabia Saudita y Rusia, que han reducido voluntariamente el suministro para mantener los precios, aumenta el riesgo de que el mundo pueda encontrarse pronto con más petróleo del que necesita. El grupo dijo que aumentaría la producción en 2,2 millones de barriles al día, o alrededor del 2 por ciento de la demanda global, durante muchos meses. Eso sería una buena noticia para los consumidores, que generalmente se benefician cuando la energía cuesta menos, pero reducen los beneficios de los productores de petróleo y los países y estados donde operan. Los precios del petróleo de EE. UU. se establecieron en 68,37 dólares el lunes, un 2 por ciento menos. A ese precio, generalmente es rentable perforar nuevos pozos en los Estados Unidos, que produce más petróleo que cualquier otro país. Muchos pozos ya no son rentables cuando el petróleo se vende a 60 dólares el barril o menos. OPEP Plus, el nombre utilizado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, ha estado diciendo desde diciembre que un grupo de ocho países comenzaría a aumentar la producción en abril. Sin embargo, los operadores de petróleo tomaron esas declaraciones con escepticismo porque el cártel pospuso planes similares varias veces el año pasado, preocupado de que la oferta superara la demanda y deprimiera los precios del petróleo. “La decisión de seguir adelante con un aumento gradual de la producción no parece ser en respuesta a una demanda mayor de lo esperado para sus barriles, sino más bien en respuesta a una creciente presión política, especialmente de la administración de Trump”, escribió el analista de Barclays, Amarpreet Singh, en una nota a los inversores el lunes. El movimiento de OPEP Plus, dijo, fue una sorpresa. El presidente Trump hizo campaña para reducir los precios de la energía a la mitad, un objetivo que los economistas han dicho que es irrealista. Y en enero, dijo que presionaría a Arabia Saudita y a la OPEP para reducir el costo del petróleo. “Tienes que bajarlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones”, dijo al Foro Económico Mundial. Los productores de petróleo pueden ajustar sus planes en función de las condiciones del mercado, dijo la OPEP en un comunicado. “Esta flexibilidad permitirá al grupo seguir apoyando la estabilidad del mercado petrolero”.