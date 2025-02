Los políticos de Alemania apuntan al candidato de extrema derecha en el acalorado debate electoral.

“

Desbloquea el boletín de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección de Estados Unidos en 2024 para Washington y el mundo

La co-líder de la extrema derecha Alternativa para Alemania elogió a Donald Trump como el “hombre adecuado” para poner fin a la guerra en Ucrania y instó a su país a mantenerse como un “mediador neutral” en un acalorado debate televisado de cuatro vías previo a las elecciones generales del próximo domingo.

El país más grande de Europa está entrando en su última semana de campaña mientras lidia con una economía estancada, un debate de inmigración tenso y una profunda angustia por la rápida deterioración de la relación transatlántica bajo la nueva administración de Trump, que se ha posicionado abiertamente detrás de la AfD.

Durante un programa de dos horas en horario estelar, la candidata de la AfD, Alice Weidel, se convirtió en el blanco principal del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, el candidato del partido Verde Robert Habeck y el líder del partido Demócrata Cristiano Friedrich Merz. Uno por uno confrontaron a la política de extrema derecha sobre temas como la guerra en Ucrania y la asociación de su partido con la ideología nazi.

Weidel se jactó del apoyo que recibió del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien se reunió con ella al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich anual durante el fin de semana. La política de 46 años dio la bienvenida al discurso de Vance a los participantes de la conferencia instando a los políticos tradicionales de Europa a involucrarse con los partidos de extrema derecha y antiestablishment.

“Vance ha confesado que no se pueden construir cortafuegos para excluir a millones de votantes desde el principio. Dejó en claro que necesitamos hablar entre nosotros”, dijo Weidel.

Weidel, cuyo partido se predice que ganará un récord del 20 por ciento de los votos el 23 de febrero, se ha aprovechado del apoyo estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y un asesor cercano a Trump, ha utilizado repetidamente su compañía de redes sociales X para promover a la AfD, un partido sospechoso de extremism de derecha por la agencia de inteligencia de Alemania. Weidel también fue hospedada en Budapest por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien la describió como “el futuro”.

El último gesto de apoyo de Vance, quien ignoró a Scholz en Munich, ha causado enojo entre los partidos establecidos de Alemania, que se han negado a entrar en una coalición con la AfD. Esta ira se manifestó con frecuencia en el debate del domingo.

Merz, cuyo partido CDU se predice que ganará las elecciones con aproximadamente el 30 por ciento de los votos, acusó a Weidel de mantener a extremistas en su partido como Björn Höcke, quien el otoño pasado ganó elecciones regionales en el estado del este de Turingia, y “a quien todos los hombres y mujeres en Alemania pueden llamar nazi impunemente”. Höcke fue condenado por usar conscientemente un eslogan nazi prohibido el año pasado.

“Tenemos una buena tradición en Alemania, que consiste en aprender lecciones de las experiencias del Nacional Socialismo”, también le dijo Scholz a Weidel. “No hay cooperación con la extrema derecha”.

“Encuentro este comparación escandalosa”, respondió la candidata de extrema derecha. “Mira, puedes insultarme esta noche todo lo que quieras. Estás insultando a millones de votantes”.

El discurso de Vance en la Conferencia de Seguridad de Munich y la decisión de Trump de negociar un acuerdo de paz con Vladimir Putin sin consultar previamente a Kyiv y a sus aliados europeos tuvieron un gran peso.

Los candidatos chocaron sobre cómo financiar miles de millones en gastos adicionales en defensa, así como las complicadas cuestiones de enviar tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad posteriores al acuerdo, un tema que se discutirá en una reunión organizada por el presidente francés Emmanuel Macron en París el lunes.

“Lo que ha sucedido en las últimas semanas y con la Conferencia de Seguridad de Munich no se puede tomar lo suficientemente en serio, porque la administración de Trump está lanzando un ataque frontal a la comunidad de valores occidental”, dijo Habeck.

Merz criticó a Scholz por permitir que el líder francés coordinara una respuesta de la UE a las negociaciones de Trump con Putin. También acusó al canciller, cuyo partido SPD está rezagado en tercer lugar con el 15 por ciento de los votos previstos, de retener la ayuda militar a Ucrania por razones políticas.

Pero a lo largo del debate, que abarcó una amplia gama de temas como la inmigración y la economía, el favorito para convertirse en canciller reservó sus críticas más duras para Weidel.

Respondiendo a sus sugerencias de que Alemania no debería tomar partido en el conflicto, dijo: “No, no somos neutrales, no estamos en medio. Estamos del lado de Ucrania y, junto con Ucrania, estamos defendiendo el orden político que tenemos aquí”.

“