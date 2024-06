Los políticos centristas de Francia recuperan la ‘libertad’ de Macron

“

El ex primer ministro francés Edouard Philippe ha estado recorriendo la región noreste de Alsacia en apoyo de los diputados de su partido que se enfrentan a duras batallas de reelección contra oponentes de extrema derecha el domingo.

Horizons es la ala conservadora liberal de la alianza centrista tridireccional de Emmanuel Macron. Pero el partido está haciendo campaña bajo su propio estandarte y sus folletos no mencionan al presidente en absoluto.

Philippe está pisando una delgada línea entre la lealtad a Macron y trazar su propio camino hacia las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2027, cuando finalizará el segundo y último mandato de Macron.

Este acto de equilibrio era “mucho más sencillo ahora” que el presidente había convocado elecciones anticipadas y terminado con el gobierno, le dijo Philippe al Financial Times en una parada de campaña en Wissembourg, una bonita ciudad de casas con entramado de madera en la frontera con Alemania.

“Por definición, he recuperado mi completa libertad,” dijo. Su ambición es construir una mayoría más amplia que abarque la centroizquierda y la centroderecha para reemplazar a la saliente administración centrista.

Edouard Philippe sigue siendo uno de los políticos más populares en Francia

Philippe, quien fue primer ministro de Macron en los primeros tres años de su presidencia, sigue siendo uno de los políticos más populares de Francia. Una encuesta el fin de semana pasado lo ubicó como el candidato preferido del pueblo para presidente, por delante de Marine Le Pen, líder de la extrema derecha Rassemblement National.

Siempre fue probable que Philippe, y otros aspirantes presidenciales como el primer ministro Gabriel Attal y el ministro de Finanzas Bruno Le Maire, se distanciaran de Macron a medida que se acercaba el 2027. La convocatoria de elecciones anticipadas ha acelerado el proceso.

Es un signo de las tensiones desatadas dentro de la coalición gobernante por la disolución sorpresiva del parlamento de Macron y por su dañada marca política.

Muchos aliados del presidente consideran que fue un error colosal convocar elecciones anticipadas con el RN de Le Pen en ascenso después de ganar las elecciones parlamentarias europeas y con tres semanas para atacar su credibilidad. Macron dijo que era el momento de hacer entrar en razón a los franceses de su “fiebre” política.

Philippe, actualmente alcalde de Le Havre, una ciudad portuaria en Normandía, no oculta su desaprobación por la decisión, diciendo que causó “sorpresa, asombro, a veces enojo”. La semana pasada dijo en televisión que el presidente había “matado” a la mayoría gobernante.

“Él decidió solo disolver”, dijo Philippe al FT. “Bueno, entonces, necesitamos construir algo diferente.”

Sus partidarios ven a Macron como un pasivo electoral. “Si dices que votar por uno de los candidatos de Edouard Philippe es votar por Emmanuel Macron, hay un rechazo inmediato. ¡Inmediato!” dijo un aliado.

Francia probablemente estaba entrando en una nueva “configuración” política en la que el presidente ya no controlaría el gobierno y asumiría un papel institucional diferente, dijo el ex primer ministro. Macron no era ni un parlamentario ni un líder partidario, por lo que la nueva mayoría y gobierno que surjan después de las elecciones “no vendrán de él”.

Edouard Philippe con Élisabeth Borne, quien también fue primera ministra bajo Macron © Anne-Christine Poujoulat/POOL/AFP/Getty Images

Philippe no está solo al observar que el poder político ya se está desplazando lejos del presidente, incluso si los centristas desafían las expectativas de los encuestadores de un barrido y de alguna manera logran reunir una mayoría de diputados moderados.

Attal, quien lidera la campaña electoral para la alianza Ensemble de Macron, dijo que Francia se convertiría en un “sistema más parlamentario”.

Dijo la semana pasada a BFM TV que por primera vez en dos décadas el primer ministro tendría un mandato del pueblo, a diferencia de los tiempos normales cuando las elecciones legislativas siguen directamente después de la votación presidencial, poniendo el cargo de primer ministro en manos del presidente.

Philippe confirmó al FT que le pidió a Macron que se mantuviera al margen de la campaña electoral.

En un momento de turbulencia política, era “imperativo” para el presidente, como garante de las instituciones, mantenerse al margen. “Si se convirtiera en un actor en la campaña, una posible derrota pesaría sobre la Presidencia de la República, no solo sobre el hombre, un riesgo que considero peligroso.”

No todos en el campo de Macron comparten sus puntos de vista. François Patriat, un veterano senador y partidario temprano de Macron, dijo que “Si mañana tenemos que construir una coalición, [Macron] necesita ser fuerte para liderarla y debe liderarla. Nadie más —y ciertamente no Edouard Philippe.”

Se culpa al ex primer ministro por ser inflexible durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018, un movimiento de base contra la disminución de los estándares de vida que empañaron los primeros años de la presidencia de Macron.

“Macron le debe todos sus problemas a Philippe,” añadió Patriat.

Pero la reputación del ex primer ministro por su competencia tranquila todavía parece prevalecer entre los votantes de Alsacia.

“Siempre tuve confianza en él, en lo que dice y en la forma en que lideró el país,” dijo un transeúnte en Wissembourg. Isabelle, una comerciante del mercado describió a Philippe como un “muy buen primer ministro” a quien “tenía mucho respeto”, aunque recientemente había votado por la extrema derecha.

El atractivo duradero de Philippe puede que no sea suficiente para salvar a Stéphanie Kochert, una diputada local de su partido Horizons, que enfrenta una contienda apretada contra la extrema derecha. Los votantes “sienten que han probado de todo y están dispuestos a darles [a la RN] una oportunidad,” dijo ella. “La gente está realmente enojada y hastiada.”

Philippe no se postula para un escaño parlamentario él mismo, quizás un signo de que teme una derrota electoral. Los votantes franceses querían cambio, no un toque de atención del presidente, dijo él.

“No creo que podamos ganar… diciendo: ‘Haremos exactamente lo mismo que antes, no nos han entendido correctamente’.”

Reportaje adicional por Leila Abboud en París

