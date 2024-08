Los planes de Uber con este fabricante de vehículos eléctricos son un gran negocio.

Los Planes de Uber con este Fabricante de VE son un Gran Negocio Uber y BYD revelan planes para que la empresa de transporte ofrezca alrededor de 100,000 VE producidos por el fabricante de automóviles chino a sus conductores en varias regiones. La empresa de transporte dice que quiere ofrecer “precios y financiamiento de alta calidad” a los conductores de Uber, comenzando en Europa y América Latina. BYD ha estado en un proceso de expansión en los últimos años con su línea de VE asequibles, incluyendo en Europa, con las compañías insinuando que Canadá podría ser parte de sus planes a largo plazo. BYD ya no es completamente desconocido en América del Norte, con sus ofertas eléctricas ahora habiendo llegado a México y América del Sur en medio del impulso global de la compañía. Y ahora BYD se ha asociado con Uber para llevar alrededor de 100,000 VE a varias regiones donde Uber opera, comenzando con Europa y América Latina, y más tarde quizás incluso Canadá. El objetivo declarado, según el fabricante de automóviles, es reducir el costo de propiedad de un VE para los conductores de Uber con lo que llaman “precios y financiamiento de alta calidad”, que pueden incluir descuentos en seguros, mantenimiento de vehículos y carga. También complementa la estrategia de transición de Uber a VE. “Cuando un conductor de Uber cambia a un VE, puede ofrecer hasta cuatro veces los beneficios de emisiones en comparación con un automovilista regular, simplemente porque pasan más tiempo en la carretera”, dijo Dara Khosrowshahi, CEO de Uber. “Muchos pasajeros también nos dicen que su primera experiencia con un VE es en un viaje de Uber, y estamos emocionados de ayudar a demostrar los beneficios de los VE a más personas en todo el mundo.” Por su parte, BYD señala que los conductores de Uber están cambiando a VE cinco veces más rápido que los propietarios de automóviles privados. A pesar de esto, “las encuestas de los conductores muestran que el precio de los VE y la disponibilidad de financiamiento siguen siendo las barreras clave para cambiar”, señala BYD. Pero este acuerdo pasará por alto a Estados Unidos, ya que los modelos de BYD no se venden ni se arriendan en los Estados Unidos, al menos por el momento, a pesar de que el fabricante de automóviles ya tiene una oficina en el país. Y BYD aún no ha lanzado formalmente las ventas en Canadá, lo que aún podría ser frustrado por las amenazas de aranceles. Además, las dos empresas también planean cooperar en futuros vehículos de BYD con capacidades autónomas. Por lo que los conductores humanos no necesariamente forman parte de la imagen a largo plazo, aunque Uber podría no querer incurrir en los costos (y el personal a tiempo completo) de operar una gran red de robotaxis todavía. Pero los robotaxis de nivel 4 de SAE ciertamente son parte de la estrategia futura de la empresa. BYD en sí ha disfrutado de varios años de rápida expansión en nuevos mercados, convirtiéndose en una de las marcas chinas más comunes disponibles fuera del Reino Medio, mientras comienza a desafiar a otros jugadores regionales de larga data en sus respectivos mercados. Los modelos eléctricos recientes como Seagull y Dolphin han recibido elogios de la industria mientras ofrecen costos de entrada muy bajos a los compradores interesados en VE en varios mercados clave de VE. Pero un aspecto de este acuerdo que ha recibido relativamente poca atención es el hecho de que Uber ahora está cada vez más en el negocio de arrendar y también alquilar autos a sus conductores contratados independientes, y por tanto quiere ganar dinero con este acuerdo. Somos lo suficientemente mayores como para recordar cuando Uber estaba contento de derivar ingresos mayormente de conductores que daban paseos a pasajeros, en lugar de arrendar autos a conductores. Ahora, después de varios años no rentables, una tendencia revertida en 2023, Uber sigue transformándose en una empresa de arrendamiento al ofrecer autos a través de “la plataforma de Uber”. ¿Debería BYD poder vender sus autos en Canadá y Estados Unidos sin aranceles, o se requiere un enfoque diferente? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación.