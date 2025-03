Los peores supermercados para sustituciones en compras de alimentos en línea revelados | Noticias del Reino Unido

Los bistecs de pescado en lugar de magdalenas y toallas sanitarias en lugar de envolturas de sándwich están entre algunas de las peores sustituciones de supermercado, según una nueva encuesta.

Una encuesta de más de mil compradores de comestibles en línea realizada por Which? encontró que tres de cada diez (29%) informaron haber recibido un artículo sustituido en su último pedido.

Los compradores de Asda fueron los más propensos a reportar un producto de reemplazo, con un 47% que informó que recibieron algo más en su compra. El minorista obtuvo dos de cada cinco estrellas por su elección de sustituciones.

Los clientes dijeron que recibieron plátanos en lugar de pizza, una bandeja para asar en lugar de papas asadas, mientras que uno dijo que le habían dado un tipo de limpiador facial, agua micelar, en lugar de agua potable.

Una tercera parte de los clientes de Sainsbury’s (32%) dijeron que recibieron una sustitución, pero el supermercado recibió tres de cinco estrellas, lo que sugiere que los compradores estaban generalmente más contentos con lo que se les enviaba. Pero entre los ejemplos más extraños reportados a Which? se encontraban golosinas de carne para perros en lugar de bistecs de carne, y puerros en lugar de flores.

Tres de cada diez clientes de Morrison recibieron un artículo de reemplazo, pero también solo logró dos estrellas en la elección de estos. Ejemplos inapropiados incluyeron toallas sanitarias en lugar de envolturas de sándwich y bistecs de pescado en lugar de magdalenas de limón.

Mientras tanto, un cliente de Amazon Fresh recibió vitaminas sabor naranja en lugar de una naranja de chocolate de Terry, mientras que otro que ordenó jamón recibió comida para gatos.

Waitrose y Ocado salieron bien parados, con solo el 21% y el 19% de los compradores que recibieron sustituciones respectivamente.

Y aunque algunos clientes vieron el lado divertido, aquellos con restricciones dietéticas no quedaron muy impresionados. Varios clientes se quejaron de recibir carne y lácteos en lugar de alternativas vegetarianas y veganas.

Un cliente dijo: “Recibí un producto de pollo a pesar de decir que era vegano”. Otro recibió queso en lugar de queso sin lactosa y un tercero recibió un producto que contenía gluten cuando se había solicitado un producto sin gluten.

¿Qué puedes hacer si recibes el artículo equivocado?

Reena Sewraz, editora de dinero y comercio de Which?, dijo que puedes rechazar un artículo al recibirlo, o a veces optar por no recibir sustituciones en absoluto, “aunque tus planes de cena podrían verse interrumpidos si los ingredientes clave no llegan”.

“Aunque algunas sustituciones de productos en tu entrega de alimentos en línea pueden ser bienvenidas, nuestra investigación ha demostrado que también pueden estar muy alejadas del objetivo: desde extrañas hasta completamente inapropiadas”, dijo.

Un portavoz de Asda dijo que sus propios datos mostraban que la gran mayoría de las sustituciones son aceptadas por los clientes.

“No cobramos más por los sustitutos, incluso cuando el artículo tiene un valor más alto, y cuando el artículo de reemplazo tiene menos valor, reembolsamos la diferencia al cliente”, agregaron.