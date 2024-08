Los Parques Disney anuncian atracción El Rey León para Disneyland París.

El paseo de El Rey León en Disney parece ser una atracción de tipo tronco flotante. Una nueva atracción de El Rey León está llegando al resort de Disney en París, anunció el gigante del entretenimiento. Los visitantes irán “en un viaje a través de la sabana africana” junto a personajes icónicos como Mufasa y Simba hasta Timón y Pumba, dijo el jefe del parque temático Josh D’Amaro el sábado. Los bocetos de la experiencia, presentados a los fanáticos de Disney en la convención D23 el sábado, mostraban un tronco flotante cayendo por Pride Rock mientras Rafiki el mono observa atentamente. Esta noticia llega solo tres días después de que Disney reportara resultados de parques temáticos más débiles de lo esperado para el trimestre que terminó en junio. Una experiencia de El Rey León ha sido rumoreada para el resort de Disneyland Paris en Marne-la-Vallée desde 2022. Disney anunció el año pasado que planeaba gastar $60 mil millones (£47 mil millones) durante la próxima década para expandir sus negocios de parques temáticos y cruceros, duplicando la cantidad gastada en la década anterior, lo que causó emoción entre los fanáticos. Los jefes ahora han confirmado que la tierra temática de El Rey León seguirá a Mundo de Frozen, un área temática basada en la franquicia de Frozen que se lanzará en 2026 en París. Las nuevas áreas estarán en el Parque Walt Disney Studios, que será renombrado como Disney Adventure World para señalar su nueva oferta. Disney también anunció un nuevo espectáculo nocturno en París que utilizará “drones de agua”. Para la atracción de El Rey León, el departamento creativo de Disney, apodado “Imagineering”, prometió “dar vida al majestuoso Pride Rock”. Servirá como “la puerta de entrada a una emocionante atracción acuática que llevará a los huéspedes debajo de la roca para seguir a Simba en su viaje de cachorro a rey”, dijo la compañía. Mientras tanto, en Walt Disney World en Florida, el parque insignia Magic Kingdom experimentará la mayor expansión en sus 53 años de historia, con una nueva tierra dedicada a los villanos clásicos de Disney y otra área centrada en las películas de Cars de Pixar. En el parque Disney’s Hollywood Studios, se confirmó una largamente rumoreada montaña rusa de Monsters Inc tematizada alrededor de la famosa escena de “puerta voladora” de la película de 2001. Y en el parque Disney’s Animal Kingdom, se anunciaron más detalles para las atracciones temáticas de Encanto e Indiana Jones. La nueva atracción temática de Encanto en el parque de Animal Kingdom está ambientada justo después de que Antonio recibe la habilidad de comunicarse con los animales. En la costa oeste de Estados Unidos, el original Disneyland Resort en California agregará dos atracciones temáticas de superhéroes, una atracción de Avatar basada en el agua y la primera atracción de Coco de la compañía. La nueva atracción de Coco estará inspirada en otras atracciones de Disney como La Mansión Embrujada y Piratas del Caribe. En el Hong Kong Disneyland, se abrirá una nueva atracción de Spiderman como parte de un área inmersiva tematizada de Marvel. Disney también anunció cuatro nuevos barcos de crucero, además de los cuatro que ya había anunciado, casi triplicando el tamaño de su flota actual para 2031. “Todo lo que vamos a compartir con ustedes esta noche está en desarrollo activo”, dijo el Sr. D’Amaro el sábado. “Esto significa que los planes están hechos. Esto significa que la tierra se está moviendo. Solo quiero ser claro con todos los fanáticos por ahí. Esto no es un sueño”. Disney dijo que el Mundo de Frozen de Disneyland Paris se abrirá en 2026, en el segundo parque renombrado del resort. La avalancha de anuncios del fin de semana llega después de un vaivén detrás de escena en Disney en los últimos años. El director ejecutivo Bob Iger regresó dramáticamente a liderar la compañía menos de un año después de retirarse luego de una serie de pasos en falso percibidos por su sucesor. Poco después de su regreso, el Sr. Iger anunció una reorganización y miles de recortes de empleos en un intento por mejorar las ganancias de la compañía. A principios de este año, Disney ganó una batalla en la junta directiva contra críticos que acusaban al gigante de los medios de “perder su chispa creativa”. Inversores activistas, incluido Nelson Peltz de Trian Management, habían buscado puestos en la junta directiva de la compañía, a la que dijeron estaba demasiado cerca del liderazgo de Disney. “Todo lo que queremos es que Disney vuelva a hacer un gran contenido y deleite a los consumidores y que Disney cree un valor sostenible a largo plazo para los accionistas”, dijo Peltz en una reunión de accionistas. Solo el 31% de los votos emitidos apoyaron al Sr. Peltz para un puesto, según una fuente familiarizada con los resultados. Pero la batalla planteó preguntas sobre las luchas en Disney. El año pasado, la compañía anunció que abandonaba los planes de construir un nuevo campus en el centro de Florida después de un conflicto de un año con el gobernador Ron DeSantis. El Sr. DeSantis atacó a la compañía después de que se opusiera a una ley estatal que prohibía las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros años. Disney presentó una demanda de la Primera Enmienda contra el Sr. DeSantis y otros funcionarios. La compañía tenía previsto construir el campus a unos 20 millas (30 km) del gigantesco complejo de parques temáticos Walt Disney World y trasladar a 2,000 empleados del Sur de California. El Sr. D’Amaro dijo en un memo a los empleados que “nuevos liderazgos y condiciones comerciales cambiantes” llevaron a la compañía a abandonar esos planes. Blancanieves estuvo entre los nuevos títulos de películas promocionados en la D23 de este año. El éxito arrollador de Inside Out 2 de Disney este año ha ayudado a impulsar las ganancias del gigante del entretenimiento. Sin embargo, el beneficio operativo disminuyó un 3% a $2,2 mil millones (£1,7 mil millones) con la compañía atribuyendo una “moderación de la demanda del consumidor” que “excedió las expectativas anteriores”, junto con costos operativos más altos. Los Juegos Olímpicos de 2024 en París fueron parcialmente culpados por la caída en las ganancias de sus parques temáticos, que componen más de la mitad de las ganancias de Disney. Sin embargo, sus parques, entre las atracciones más visitadas del mundo, han seguido siendo un motor de ganancias confiable, ayudando a amortiguar el impacto de las caídas en la televisión tradicional y las pérdidas en el negocio de streaming de video de Disney. La unidad de experiencias, que incluye parques, cruceros y productos de consumo, aportó el 60% del beneficio operativo de la compañía en el trimestre más reciente, un aumento del 30% hace solo una década. El viernes, en la D23, cerca de Disneyland en Anaheim, se anunciaron detalles de nuevas películas, incluido el título de la tercera entrega de Avatar, una adición a la franquicia de Star Wars y una secuela de Freaky Friday.