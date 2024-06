Los palestinos en Cisjordania viven a la sombra de la guerra en Gaza.

En la ocupada Cisjordania, los palestinos viven en la sombra de la guerra en curso en Gaza. Para ellos, esto ha significado incursiones y arrestos aumentados, restricciones de seguridad más estrictas, violencia de colonos y agitación económica. Pasamos tiempo con dos palestinos cuyas vidas y medios de vida están siendo transformados por la guerra y que temen que algunos de estos cambios puedan ser duraderos. El conductor de taxi y guía turístico de 29 años, Laith Al-Muti, ahora espera todo el día aquí en uno de los puestos de control controlados por Israel hacia Belén. Pero en estos días, apenas pasan visitantes. A trece millas de distancia, en la zona de Tel Rumeida en Hebrón, la vida de Wijdan Ziadeh también está paralizada. El sitio de un asentamiento israelí, los palestinos en el área dicen que su movimiento, limitado antes de la guerra, ha sentido aún más restricciones desde el 7 de octubre. El control sobre la seguridad en Hebrón está dividido en dos zonas. H1 es administrada por la Autoridad Palestina y H2, donde vive Ziadeh, es administrada por el ejército israelí. El ejército israelí le dijo a The Times que las medidas de seguridad han aumentado en Cisjordania como parte de una respuesta a los operativos terroristas, incluido Hamas, y que sus fuerzas están en Tel Rumeida para ayudar a asegurar la seguridad de todos los residentes. Pero Ziadeh vive con miedo a escenas de agresión de colonos como esta capturada por un residente palestino cercano. Ziadeh dice que desde la guerra, sus vecinos colonos se han vuelto aún más agresivos hacia ella y sus dos hijos. En toda Cisjordania, los incidentes de violencia de colonos contra los palestinos aumentaron después del 7 de octubre, según la ONU, que ha registrado casi 950 ataques hasta junio de 2024. Los palestinos en la zona dicen que el ejército israelí está allí para proteger a los colonos y que la violencia de los colonos contra los palestinos en gran medida queda impune, un patrón de décadas detallado en una reciente investigación de The Times. De regreso en Belén, Laith también teme por el futuro. Los sitios que solía visitar con turistas, como la Iglesia de la Natividad, ahora están vacíos. Al-Muti y Ziadeh dicen que no saben qué les depara el futuro a ellos ni a otros en Cisjordania.