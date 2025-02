Los padres de un adolescente británico lo enviaron a Ghana. Él los llevó a juicio.

Temiendo que su hijo se estaba involucrando en una pandilla y habiendo fallado en cambiar su comportamiento, dos padres de Londres lo engañaron para que viajara a Ghana, donde lo inscribieron en un estricto internado y lo dejaron. Un juez dictaminó el jueves que estaban actuando en su mejor interés. El chico, ahora de 14 años, llevó su caso a un tribunal superior de Londres después de que sus padres lo engañaron para viajar en marzo del año pasado a la nación de África Occidental, su país de origen. El muchacho, sin embargo, nació en Gran Bretaña, y argumentó ante el tribunal que estaba peor, educativa y socialmente, en Ghana.

“La decisión se encuentra dentro de lo que considero el amplio ámbito de la toma de decisiones parentales, en el cual el estado no tiene dominio”, dijo el juez Anthony Hayden en su fallo. Aunque las tasas de crímenes con cuchillos en Inglaterra y Gales son más bajas que su pico reciente en 2019, según los datos gubernamentales más recientes, aumentaron un 4 por ciento en los 12 meses antes de marzo de 2024. Y varios casos de asesinatos con cuchillos han avivado temores. Los niños negros representan una parte desproporcionada de los delincuentes con cuchillos, según datos. Pero hay una percepción errónea de que los niños negros, especialmente los varones, son más susceptibles a la violencia de pandillas, dijo Bruce Houlder, el fundador de Fighting Knife Crime London, una organización sin fines de lucro. “Las comunidades de inmigrantes son muy a menudo ejemplos de buena crianza”, dijo el Sr. Houlder. El fallo también puede sentar un precedente para otros padres que deseen enviar a sus hijos de regreso a sus países de origen, aunque el tribunal probablemente considerará la estabilidad y el sistema educativo de cada país anfitrión, dijo Amean Elgadhy, abogado especializado en derecho de familia en la firma que representa a la familia. Dos años antes de que la familia decidiera enviarlo a Accra, la capital de Ghana, el chico, entonces de 12 años, pasó de ser un estudiante consciente y trabajador a un adolescente terco que comenzó a faltar a la escuela y meterse en peleas, según el relato de los padres en los registros del tribunal. Sus padres se preocuparon de que su rebelión señalara un giro más peligroso: que había sido absorbido por la órbita de una pandilla. Hizo amigos con chicos mayores y lucía un teléfono móvil y una chaqueta caros que sus padres no compraron, según documentos judiciales. En un incidente, sus padres encontraron un cuchillo que había escondido en el jardín, dijeron los documentos. La escuela del chico en Londres y un oficial de policía manifestaron su preocupación de que una pandilla lo estuviera adoctrinando, especialmente después de un incidente en el que su teléfono fue hackeado y otro estudiante publicó sus mensajes en línea, aparentemente para provocar a un grupo rival. Aterrorizado, el chico se negó a ir a la escuela, testificó su padre. “No, papá, no entiendes, estos tipos vienen con cuchillos y armas a atacarte después de la escuela para asegurarse de que estés muerto”, recordó el padre que le dijo su hijo. El chico negó que fuera parte de una pandilla. “Siente que sus padres lo han retratado como una especie de criminal de pandillas, lo cual él objeta enérgicamente”, dijo el abogado del chico, James Netto. En Ghana, el chico fue intimidado, según dijo al tribunal, y alegó que un guardia de seguridad en la escuela internado lo había tratado con rudeza. (La escuela negó la afirmación). Después de que la familia acordó sacarlo de la escuela, el chico fue a vivir con parientes e se inscribió en clases en línea. Se preocupa, dijo al tribunal, de estar atrasado en relación con sus compañeros de escuela británicos. El traslado a Ghana también ha roto su relación con sus dos hermanas mayores, dijo su abogado, y lo ha dejado aislado en un país que no considera suyo. Profundamente infeliz en Ghana, el chico intentó que la Alta Comisión Británica en Accra y los servicios infantiles en Londres intervinieran. Finalmente, una organización sin fines de lucro británica para niños vulnerables, Children and Families Across Borders, lo conectó con la oficina del Sr. Netto, dijo el abogado. En una entrevista, el Sr. Netto dijo que la conclusión del juez de que el chico estaba más seguro en Ghana arrojaba una luz amplia e injusta como “un juicio bastante condenatorio sobre los jóvenes negros de Londres”.