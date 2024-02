Los obstáculos que enfrenta la transición a economías sin efectivo

Semafor Señales

Información de South China Morning Post, The Economic Times y Times of India

La Noticia

Los turistas en China tienen problemas para hacer pagos simples. Un legislador indio advirtió de “bombas de tiempo”. Pequeñas empresas cubanas se preparan para el impacto.

Los países han estado haciendo la transición para priorizar los pagos digitales durante años, y el movimiento hacia sociedades “sin efectivo” tiene claras ventajas. Pero el objetivo se ha encontrado con obstáculos a nivel global.

SEÑALESSemafor Señales: Perspectivas globales sobre las historias más grandes de hoy.China ha sido en gran parte sin efectivo durante añosFuentes: South China Morning Post, CNBC

A medida que China intenta impulsar su turismo después de levantar las restricciones de COVID-19, los turistas han informado tener problemas para hacer pagos en una economía en gran parte sin efectivo, donde muchos lugareños utilizan WeChat y AliPay para pagos, informó el South China Morning Post esta semana. El verano pasado, esas aplicaciones permitieron a los usuarios conectar sus tarjetas de crédito internacionales por primera vez, pero los extranjeros aún enfrentan restricciones para transacciones y transferencias individuales o tienen reparos acerca de dar datos personales a las aplicaciones. El banco central de China alentó la semana pasada a más bancos, hoteles y restaurantes a aceptar tarjetas extranjeras, una señal de que Beijing quiere fomentar el turismo para ayudar a su economía en problemas.

El colapso de Paytm destaca el sector fintech ‘adolescente’ de la IndiaFuentes: The Economic Times, Business Today, TechCrunch, Bloomberg

India también ha sido un líder en la transición sin efectivo; un ministro del gobierno declaró recientemente que India realiza tantas transacciones sin efectivo en un mes “como Estados Unidos en tres años”. Pero el rápido crecimiento del sector fintech ha traído desafíos: la semana pasada, el banco central del país cerró el grifo a la plataforma de pago digital india Paytm, ordenándole dejar de aceptar depósitos a fin de mes. Esto llevó a un legislador a advertir sobre los riesgos de las transacciones digitales, llamando a otras dos principales plataformas de pago respaldadas por extranjeros “bombas de tiempo”, mientras un panel parlamentario presionaba por más apoyo gubernamental a los actores fintech domésticos. La saga de Paytm “ha mostrado al sector fintech líder mundial de la India como lo que es: un adolescente hambriento de crecimiento, pero despectivo del proceso”, escribió Menaka Doshi de Bloomberg.

Los pagos digitales se están globalizando en beneficio de los turistasFuentes: The Telegraph, The Times of India, Mint

Los turistas sufren en un mundo sin efectivo, argumentó el corresponsal de viajes de The Telegraph el año pasado. Las tarjetas de crédito pueden ser rechazadas o venir con cargos, y no es raro que los teléfonos se queden sin batería mientras se visita lugares de interés. Pero las plataformas permiten que las transacciones digitales se estandaricen entre fronteras, quizás ofreciendo un vistazo al futuro de un mundo sin efectivo. Esta semana, los funcionarios anunciaron que la Interfaz Unificada de Pagos de India, una plataforma de pagos digitales gratuita que trabaja con múltiples empresas fintech, ahora puede usarse para hacer pagos en rupias en Sri Lanka y Mauricio, y en la Torre Eiffel. La movida se consideró un beneficio para los turistas indios que no tendrán que preocuparse por las tasas de cambio o por retirar efectivo.