Los nuevos préstamos de China alcanzan su nivel más bajo en 15 años, pero los inversores ‘no deberían entrar en pánico’

Los nuevos préstamos bancarios de China cayeron a un mínimo de 15 años en julio, lo que algunos analistas ven como una señal de debilidad continua en la economía. Pero otros dijeron que los inversores “no deberían entrar en pánico” ya que la estacionalidad y las regulaciones contribuyeron a la inesperada lentitud.

Los nuevos préstamos en la segunda economía más grande del mundo solo alcanzaron los 260 mil millones de yuanes (36.280 millones de dólares), cayendo un 88% con respecto al año anterior y sin alcanzar las expectativas de 450 mil millones de yuanes.

Iris Tan, analista senior de acciones de Morningstar, explicó que la disminución en el crecimiento de préstamos de julio fue impulsada por una demanda de crédito y gasto más débiles tanto de corporaciones como de hogares.

Se señaló que los préstamos a corto plazo para hogares disminuyeron significativamente, lo que indica una debilidad continua en la confianza y el gasto del consumidor. Tan dijo que los préstamos corporativos continuaron expandiéndose pero a un ritmo más lento, principalmente impulsado por pagarés bancarios descontados.

Sin embargo, otros factores más allá de la debilidad económica contribuyeron a la disminución de los préstamos. Tan señaló que la disminución de los préstamos corporativos a corto plazo se debió a medidas regulatorias que impiden la “autorregeneración” del dinero en el sistema financiero.

Esta práctica de “autorregeneración”, explicó, se refiere a las grandes empresas que toman prestado dinero a costos muy bajos y ponen este dinero en un banco como depósito estructurado de alto rendimiento o acuerdos de depósito, en lugar de operaciones o inversiones.

Jasmine Duan, estratega de inversiones senior en RBC Wealth Management Asia, dijo: “Los nuevos préstamos no fueron a la economía real, sino que se utilizaron en todo este arbitraje financiero, y creemos que con el PBOC… es por eso que continúan mencionando que no deberíamos prestar demasiada atención al crecimiento general del crédito, porque en el pasado, muchos de esos préstamos no fueron a la economía real.”

En una nota del martes, Nomura dijo que no hay “ninguna señal” de que la represión regulatoria vaya a terminar pronto, y agregó que continúa “esperando un débil crecimiento crediticio en los próximos meses, especialmente para los préstamos en RMB”.

Por lo tanto, Tan de Morningstar dijo que el mercado “no debería entrar en pánico” por las fluctuaciones repentinas en los datos mensuales, ya que julio suele ser un mes débil para el crecimiento del crédito.

Señaló que, en comparación con 2023, el crecimiento del crédito bancario acumulado en el año sigue siendo en gran medida estable en un 8,7% desde un 8,8% en junio.

“Esto está en línea con la orientación del gobierno de desacelerar el crecimiento del crédito. Creemos que un crecimiento crediticio más lento pero aún razonable beneficia a los bancos al reducir su consumo de capital y disminuir los riesgos de una competencia de precios irracional para el crecimiento de nuevos préstamos”, dijo.

Sin embargo, estos factores no niegan la continuación de la languidez en la economía china. Duan de RBC dijo que los datos sugieren que tanto los hogares como las corporaciones aún tienen una perspectiva “relativamente baja” sobre la economía china.

“Creemos que sin que el mercado inmobiliario encuentre un suelo y se estabilice gradualmente, es difícil ver un aumento significativo en el crecimiento de los préstamos”, concluyó.