Los nuevos Macs e iPads de Apple vienen con radio Thread oculto

“

Apple podría estar future-proofing sus Macs y iPads con este movimiento.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

El iPhone 15 Pro y el HomePod de segunda generación no son los únicos dispositivos de Apple que se envían con un enrutador Thread. La compañía ha enviado en secreto todos sus modelos recientes de iPad y Mac con la radio de hogar inteligente también.

A diferencia de los iPhones, sin embargo, el enrutador Thread no está activo. Esto podría explicar por qué Apple no ha anunciado su inclusión en la página de especificaciones de sus nuevos Macs e iPads.

Todos los nuevos Macs y iPads cuentan con un enrutador de hogar inteligente integrado

The Verge encontró informes de la FCC que indican que todos los Macs e iPads enviados desde septiembre de 2023 cuentan con un enrutador Thread integrado. Esto incluye el iMac M1, los MacBook Pro M1 y los modelos 2024 de iPad Pro y Air.

Las reglas de la FCC requieren que las empresas prueben y certifiquen todas las radios en sus dispositivos antes del lanzamiento. Y obviamente Apple no puede probar una radio que no está presente. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué Apple no activó los radios Thread dentro de sus nuevos Macs e iPads?

No es la primera vez que Apple envía silenciosamente una radio o sensor en sus dispositivos. El HomePod mini se envió con un sensor de temperatura oculto, que Apple solo activó casi tres años después de su lanzamiento. Además del HomePod y el iPhone, el Apple TV 4K también puede actuar como un enrutador Thread ya que tiene la radio necesaria.

Matter es el próximo gran estándar del hogar inteligente

Matter es un nuevo estándar de hogar inteligente respaldado por muchos grandes jugadores de la industria como Apple y Google. Utiliza Thread como protocolo inalámbrico principal para comunicarse con otros dispositivos.

Apple podría eventualmente activar los radios Thread dentro de sus nuevos Macs e iPads, convirtiéndolos en un enrutador para tus dispositivos de hogar inteligente. También les permitirá actuar como un centro doméstico para dispositivos HomeKit.

El informe especula varias otras razones detrás de Apple incluyendo un radio Thread en sus nuevos iPads y Macs. Podría ser una forma de futurizar, o podría ser que la radio sea parte del paquete de chips Wi-Fi y Bluetooth que Apple utilizó. La compañía también podría planear utilizar Thread de formas innovadoras en el futuro. Sea cual sea el caso, solo el tiempo dirá qué tan útiles son los radios Thread dentro de los nuevos Macs e iPads.

“