Los nuevos líderes de Siria deben cumplir promesas sobre los derechos, dice el enviado de la ONU.

Según el señor Pedersen, las acciones de Israel desde la caída de Assad han sido “muy irresponsables”. Desde la guerra en Oriente Medio de 1967, Israel ha ocupado y luego anexado el área del sur de Siria conocida como los Altos del Golán. La mayoría de otros estados, aparte de Estados Unidos, consideran que el Golán es tierra ocupada. La actual campaña de bombardeos de Israel contra instalaciones militares sirias y su ocupación de más tierras en la zona de amortiguamiento desmilitarizada de los Altos del Golán y áreas vecinas son, según el señor Pedersen, “un peligro para el futuro de Siria y estas actividades deben detenerse inmediatamente”. “No hay razón para que Israel ocupe más territorio sirio. Los Altos del Golán ya están ocupados. No necesitan nuevas tierras para ocupar. Por lo que necesitamos ver es que Israel también actúe de manera que no desestabilice este proceso de transición muy, muy frágil”, agregó. El Sr. Pedersen también está preocupado por la compleja red de poder en el norte de Siria. Turquía tiene una relación bien establecida con HTS. Tiene tropas en el noroeste, así como una milicia conocida como el Ejército Nacional Sirio (SNA), conformada por facciones rebeldes que respalda. Desde la caída de Assad, el SNA ha atacado a la otra fuerza en el norte de Siria, una alianza de milicias liderada por los kurdos llamada Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. El señor Pedersen dijo que era del interés de Turquía seguir ciertos principios clave, junto con otros poderes extranjeros. “¿Qué es lo que todos necesitamos ver en Siria ahora? Necesitamos ver estabilidad. Necesitamos ver que no hay nuevos grupos de población desplazados. Necesitamos ver que la gente no huya de Siria como refugiados. Necesitamos ver que los refugiados regresen, que… los desplazados internos puedan regresar a sus hogares.”