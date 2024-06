Los Nuevos Hacedores de Reyes Que Podrían Hacer o Deshacer el Gobierno de Modi

Después de sus dos primeras victorias en las elecciones nacionales, el primer ministro Narendra Modi de la India fácilmente impuso sus propias condiciones, con su partido Bharatiya Janata Party ganando mayorías claras. El resultado fue diferente en esta votación. Todavía fue una victoria, pero una que lo dejó dependiente de una serie de socios de coalición, particularmente de políticos de dos partidos regionales que podrían marcar la diferencia en la capacidad de Mr. Modi para formar un gobierno. De las más de una docena de partes que conforman la coalición del B.J.P., conocida como la Alianza Democrática Nacional, la mayoría ganó solo uno o dos escaños, dejando al partido en una difícil situación. El miércoles, el B.J.P. anunció que había llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición que incluye a esos dos partidos regionales – el Telugu Desam Party y Janata Dal-United. Serán los mayores socios junior, pero también son abiertamente laicos y distantes de la ideología hindú-nacionalista de Mr. Modi. Las cámaras siguieron cada palabra, reunión y movimiento de los líderes de los dos partidos, N. Chandrababu Naidu del Telugu Desam Party, y Nitish Kumar de Janata Dal-United. Sus 28 escaños en el Parlamento darán al primer ministro los votos que necesita para mantenerse en el poder y avanzar en su agenda. Aquí está lo que se debe saber sobre los hombres que se encontraron inesperadamente como hacedores de reyes, y sobre los partidos que lideran. Sus partidos no comparten la agenda hindú primero de Mr. Modi. Aunque algunos de los miembros de la coalición del B.J.P. este año comparten la visión dura de Mr. Modi, tanto el Telugu Desam Party como el Janata Dal-United son partidos moderados y laicos que tienen una base de apoyo diversa. La especulación en India se centraba en los términos que los hombres estaban exigiendo para su apoyo, que probablemente no estarán enraizados en la ideología. Tanto el Sr. Naidu como el Sr. Kumar son conocidos por ser políticos pragmáticos y negociadores cuyas prioridades serán concesiones prácticas para su estado, o tal vez posiciones en el gabinete. Tienen una historia de alianzas cambiantes. El Sr. Kumar se ha ganado una reputación en India por su disposición a cambiar de lealtades en la última década. Ha pasado de aliarse con la coalición liderada por el B.J.P. a apoyar a sus rivales no menos de cinco veces. Más recientemente, en enero, regresó a la alianza de Mr. Modi solo 18 meses después de haberla dejado y con pocos meses para las elecciones. Ha dicho que su cambio de lealtades políticas fue en interés de su estado, Bihar. El Sr. Naidu también ha roto en ocasiones con Mr. Modi, cortando lazos con el B.J.P. en 2018 y aliándose con su principal rival, el Congreso Nacional Indio, antes de las elecciones de 2019. Ha dicho que su partido se ha alineado con el B.J.P. por “compulsión política”. Son sobrevivientes de mucho tiempo de una difícil escena política. El Sr. Naidu y el Sr. Kumar han estado en política durante décadas y han sido mencionados como posibles candidatos a primer ministro. El Sr. Naidu del T.D.P., con sede en el estado sureño de Andhra Pradesh, es un tecnócrata que ha impulsado agresivamente la inversión de empresas de tecnología de la información en su región. Sus políticas ayudaron a traer empleos bien remunerados para profesionales de la tecnología de la información y transformaron la ciudad de Hyderabad. El Sr. Kumar es un nueve veces primer ministro de Bihar, el estado más pobre de la India, que proviene de un trasfondo socialista autóctono. Ha abogado por más fondos para los hindúes de castas bajas, y su alianza con el B.J.P. amplió el apoyo para el partido en su estado.