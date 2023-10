Los niños que sufren de una epidemia oculta

Caleb Mwangi sufrió una paliza tan grave en su escuela en Kenia después de tomar comida extra en el desayuno que fue inducido a un coma y pasó 11 días en una unidad de cuidados intensivos.

“Cuando llegué allí, no podía levantarse de su cama. No podía hablar”, dijo su padre Fred Mwangi a la BBC.

Esto sucedió hace casi dos años, cuando Caleb tenía 13 años. Sentado ahora entre su madre y su padre en el sofá de su casa en Mombasa, una ciudad en la costa de Kenia, dice que tiende a desconectar de vez en cuando.

El adolescente está lleno de rabia que a veces lo hace golpear la pared. Los efectos, dice, del trauma causado por la experiencia cercana a la muerte.

El Sr. Mwangi hace que su hijo se levante y suba su chaleco blanco para mostrar una cicatriz gruesa y enojada que cubre casi el ancho y largo de su espalda.

Él dice que las heridas eran tan profundas que el cirujano tuvo que quitar grandes trozos de piel de sus muslos para usarlos como injertos de piel.

La paliza de Caleb lo ha dejado con cicatrices en toda la espalda y las piernas.

“Aquí está él en el hospital”, dice su madre Agnes Mutiri, mostrando fotos de Caleb en su teléfono, demasiado gráficas para publicar. Tumbado boca abajo en la cama, laceraciones cubren sus piernas, espalda y brazos, e incluso su rostro. Había casi cien en total.

“Todo su cuerpo estaba así”.

El castigo corporal en las escuelas tiene una larga historia en Kenia, que se remonta a la época en que los misioneros y colonizadores dependían de él para afirmar su autoridad.

En 2001, el gobierno de Kenia prohibió la práctica en las escuelas, pero ha sido más difícil cambiar las actitudes de las personas.

Las cifras del último informe sobre Violencia contra los Niños, una encuesta nacional de hogares en 2019, revelaron que más de la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años en Kenia consideraban necesario que los maestros usaran el castigo corporal.

BBC Africa Eye ha descubierto un aumento preocupante en el número de casos graves que se informan.

Caleb dice que en su caso fue Nancy Gachewa, la directora de Gremon Education Centre, una escuela en la ciudad de Bamburi cerca de Mombasa, quien primero lo golpeó y luego ordenó a otros estudiantes que continuaran el castigo. La Sra. Gachewa lo niega, y dice que no estaba en la escuela cuando ocurrió.

“Tenía tanta hambre que tomé cinco chapatis y los comí con té”, dice Caleb.

La Sra. Gachewa y un estudiante mayor, Idd Salim, fueron arrestados y acusados de agresión y causar graves daños corporales. Salim fue condenado a cuatro años de prisión el año pasado y, en un acuerdo de culpabilidad, testificó contra la Sra. Gachewa en el tribunal. El caso en su contra continúa.

Aunque el caso de Caleb es espantoso, está lejos de ser único. Un empleado de la Comisión de Servicio de Maestros (TSC), una organización independiente que gestiona todos los aspectos de la profesión de enseñanza en Kenia, habló con BBC Africa Eye bajo condición de anonimato.

El TSC respalda una iniciativa que capacita a los maestros para impartir disciplina sin usar castigo corporal.

Dijeron que en los últimos tres años, los informes de las palizas escolares más graves se han cuadruplicado, de siete a 29. La mayoría de los incidentes nunca se denuncian.

“Se está convirtiendo en una crisis y… sentimos que se está yendo de las manos ahora. Hay casos de niños que resultan heridos y mutilados. Algunos de estos casos han tenido consecuencias muy graves, incluso la muerte”, dijeron.

La fuente dijo que los casos de palizas escolares informados al TSC a nivel de condado a menudo nunca pasan a más, agregando que los incidentes son “silenciados” y “nunca salen a la luz”.

“Muchas veces, cuando el caso llega a nosotros, se ha corrompido mucha evidencia. A veces ni siquiera podemos conseguir testigos”.

BBC Africa Eye se puso en contacto con el TSC para responder a estas acusaciones, pero no respondieron.

La idea de que un estudiante pueda morir a manos de profesionales de la educación que se supone que deben protegerlos es inimaginable para la mayoría de las personas, pero en los últimos cinco años, se han informado en los medios más de 20 muertes relacionadas con palizas escolares.

Testigos dicen que Ebbie Noelle Samuels fue golpeada debido a su peinado.

Se cree que la joven de quince años, Ebbie Noelle Samuels, es una de ellas.

Ebbie era interna en la escuela secundaria Gatanga CCM en el condado de Murang’a, a unos 60 km al noreste de la capital, Nairobi.

El 9 de marzo de 2019, su madre, Martha Wanjiro Samuels, recibió una llamada de la escuela para decirle que su hija estaba enferma en el hospital.

Cuando llegó allí, Ebbie ya estaba muerta.

La escuela dijo que ella había muerto mientras dormía, pero los testigos dicen que fue golpeada por la subdirectora debido a la forma en que llevaba su cabello.

“El informe de la autopsia reveló que tenía una grave lesión en la cabeza, un traumatismo contundente. Entonces, alguien la golpeó para causarle ese tipo de lesión, lo que provocó su muerte”, dijo la Sra. Samuels.

Ella hizo campaña durante cuatro años para que se investigara la muerte de su hija.

“Haré todo lo que tenga que hacer mientras esté viva para asegurar que se haga justicia por mi hijo”, dijo la Sra. Samuels, quien aún espera conocer el resultado del caso.

“Me dije a mí misma: ‘No me silenciaré. No me quedaré callada. No me daré por vencida.’ Quizás el día en que me rinda sea el día en que duerma como mi hija. Pero mientras respire, no me rendiré”.

BBC Africa Eye solicitó una entrevista con el Ministerio de Educación de Kenia, pero nadie estuvo dispuesto a hablar.

Una organización que está impulsando el cambio es Beacon Teachers Africa. Lanzada en Kenia hace cuatro años por el grupo no gubernamental Plan International, junto con el TSC, su objetivo es brindar a los maestros la oportunidad de proteger a los niños en las escuelas y sus comunidades.

Ahora cuenta con una red de 50,000 maestros en 47 países de África.

Los Mwangi esperan ansiosamente el resultado del caso contra la exmaestra de Caleb, Nancy Gachewa.

Robert Omwa es uno de los 3,000 maestros de Beacon en Kenia. Además de educar a los niños sobre sus derechos, también organiza talleres para capacitar a los maestros sobre cómo impartir disciplina sin recurrir al castigo corporal.

“Al principio, estaba escéptico al respecto. Pensé que era una ideología occidental, que a un niño africano hay que golpearlo. Pero cuando lo intenté, me sentí aliviado como profesor. Me sentí más ligero. Sentí que los niños se acercaban más a mí”, dijo.

De vuelta en Mombasa, Caleb y su familia están esperando escuchar el destino de la directora de su escuela. La Sra. Gachewa se declaró inocente.

Al joven de 15 años todavía le cuesta procesar lo que le sucedió.

“Para que obtenga justicia, quiero que esta mujer sea encarcelada”.

Puedes ver el documental completo de BBC Africa Eye “Taught To Fear: Castigo Corporal en el Aula” en el canal de YouTube de BBC Africa.

