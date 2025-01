Los Nets retiran el número 15 de la camiseta de Vince Carter en el Barclays Center.

25 de enero de 2025, 08:22 PM ET

NUEVA YORK – Cuando los números preferidos de Vince Carter 6, 12 o 23 no estaban disponibles como jugador de baloncesto de primer año en la escuela secundaria Mainland de Florida, tomó algunos consejos de su madre, Michelle.

“Mi mamá me dijo: ‘Encuentra un número y hazlo famoso'”, dijo Carter.

Carter y su muy celebrado No. 15 alcanzaron nuevas alturas nuevamente cuando los Brooklyn Nets lo retiraron en el entretiempo de su juego del sábado contra el Miami Heat.

La familia de Carter, sus ex compañeros de equipo de los Nets, el ex entrenador Lawrence Frank, el presidente del equipo Rod Thorn y los ex jugadores de los Nets que tuvieron su número retirado: Julius Erving, Bill Melchionni y Buck Williams estuvieron presentes para ver a Carter convertirse en el séptimo jugador de los Nets con su número retirado.

“Esto es verdaderamente algo que mi familia y yo apreciaremos para siempre”, dijo Carter durante la ceremonia. “Ser el séptimo número en subir es increíble. Es un honor estar allá arriba con ustedes caballeros.

“El número 15 de Carter está subiendo allá, pero estamos subiendo allá juntos”.

Carter pasó el juego sentado junto a Erving, su ídolo de la infancia. Los ex compañeros de equipo Jason Kidd y Richard Jefferson enviaron mensajes de felicitación, al igual que las luminarias del área de Nueva York, Eli Manning, Queen Latifah y el rapero Fabolous.

La bandera del número de Carter residirá directamente al lado del No. 5 de Kidd, lo que es adecuado ya que fueron pilares de una de las eras más exitosas en la historia del equipo. Carter también acreditó a Kidd por revitalizarlo después de que los Nets adquirieran a Carter de los Toronto Raptors en diciembre de 2004.

“Había vida nueva”, dijo Carter al llegar a Nueva Jersey. “Mi papel en Toronto era solo darme el balón y yo te conseguiría una [canasta]. Pero cuando llegué aquí, tenían un tipo … él me facilitó el juego”.

A pesar de haber jugado solo 374 partidos durante cuatro temporadas y media con los Nets, Carter posee el récord del equipo de puntos en una sola temporada (2,070 en 2006-07) y ocupa el tercer lugar en la historia del equipo en puntos totales (8,834). Es cuarto en triples anotados (638) y puntos de playoffs (701).

Ayudó a los Nets a llegar a los playoffs en tres ocasiones, y ganaron dos veces una serie de playoffs antes de caer ante los campeones de la Conferencia Este eventual (el Miami Heat en 2006 y los Cleveland Cavaliers en 2007).

Vince Carter se convirtió en el séptimo jugador de los Nets en tener su número retirado, algo que él etiquetó como “increíble”. “Es un honor estar allá arriba con ustedes caballeros”, dijo. Nathaniel S. Butler/NBAE vía Getty Images

“Durante esa era, nunca pudieron llegar a la cima, así que probablemente nunca serán reconocidos como deberían haber sido”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, quien era asistente en Miami cuando ganó el título de liga en 2006. “Ese fue un equipo de baloncesto muy bueno, y [Carter] fue una parte masiva de ello”.

Carter, quien está en su primera temporada como analista de televisión de los Nets, se retiró en 2020 después de 22 temporadas, un récord de la NBA, a los 43 años e ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2024.

“Me encanta ver cómo su juego evolucionó desde que entró por primera vez”, dijo Spoelstra. “De ser solo un clavador a ser un jugador imposible de marcar … y luego fue capaz de ser uno de los pocos en esta liga que pudo hacer la transición con gracia. Eso es realmente asombroso. Habla del tipo de ser humano que es”.

A pesar de haber jugado 11 temporadas después de que Nueva Jersey lo cambiara a Orlando Magic en 2009 y de haber pasado tiempo con ocho equipos de la NBA, Carter dijo que algunos de sus mejores días fueron con los Nets.

“Nos divertimos, pero entendimos cuándo era hora de concentrarnos”, dijo Carter. “Salí y hice mi trabajo y me lo pasé muy bien haciéndolo”.