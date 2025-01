Los Náufragos en el Canal 5: Lista completa de elenco y cómo ver

La serie de cinco partes se emitió originalmente en el servicio de transmisión Parmount+ en 2023, pero ahora se está mostrando en Channel 5.

Adaptada de la novela de Lucy Clarke, Los Náufragos sigue a las hermanas Erin y Lori que se están preparando para unas vacaciones de ensueño en Fiji.

Sin embargo, las cosas se tuercen cuando una discusión entre las hermanas arruina el ambiente y Erin nunca aborda el avión.

La hermana mayor Lori sí aborda el avión, pero nunca llega al resort después de que el avión desaparece en el océano.

Años después, una esperanzada Erin cree que todavía hay algunos supervivientes del vuelo y regresa a Fiji para buscar pistas sobre el paradero de su hermana.

Los Náufragos saltan entre diferentes momentos, con la secuela de la desaparición del avión viendo a Lori varada con un grupo de pasajeros, muchos de los cuales no son de fiar.

La actriz Sheridan Smith ha aparecido en muchos programas de televisión populares, incluyendo Gavin y Stacey, Two Pints of Lager and a Packet of Crisps, Cleaning Up, The Teacher, The Royle Family y más.

Céline Buckens es más conocida por aparecer en Showtrial, Free Rein, The Ex-Wife, War Horse, Warrior y The Rain Collector.

Lista completa del elenco de Los Náufragos



Lori: Sheridan Smith

Erin Holme: Celine Buckens

Mike Brass: Brendan Cowell

Felix Vatubua: Lasarus Ratuere

Daniel Eldridge: Dominic Tighe

Amber Gordon: Charlotte Vega

Natasha: Celeste Dodwell

Jack Bantock: Joseph Mydell

Alice Harbencor: Alice Barclay

Steven Wills: Dugald Bruce-Lockhart

Cómo ver Los Náufragos



Los Náufragos están disponibles para verse en dos plataformas, si tienes una suscripción al servicio de transmisión Paramount+ puedes verlo ahora.

Si no tienes una suscripción a Paramount+, puedes ver Los Náufragos en Channel 5 el domingo 26 de enero a las 9pm.

El drama se emitirá todas las noches a las 9pm desde el 26 de enero hasta el 30 de enero.