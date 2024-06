Los multimillonarios están vendiendo Nvidia y comprando esta acción en su lugar.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) es la acción protagonista de la revolución de la inteligencia artificial (IA), pero ha sido una acción que ha arrasado en el mercado durante mucho más tiempo de lo que la actual ola de entusiasmo podría sugerir.

Ha experimentado un salto impresionante en el último año, con un incremento de más del 200% y superando a Alphabet y Amazon (NASDAQ: AMZN) para alcanzar la tercera mayor capitalización bursátil en el mercado de valores, casi llegando a los $3 billones.

¿Es este el fin del camino? Casi definitivamente no. Nvidia sigue siendo el principal productor de chips para la inteligencia artificial generativa, y tiene muchos otros productos que impulsan el progreso en la industria tecnológica.

Sin embargo, algunos inversores piensan que sus dólares funcionarían mejor en otras acciones en este momento. Varios inversores multimillonarios vendieron acciones de Nvidia en el primer trimestre de 2024, incluyendo a Stanley Druckenmiller de Duquesne, que vendió 441,551 acciones; Ken Griffin de Citadel Advisors, que vendió 2,462,716 acciones; Israel Englander de Millennium Management, que vendió 720,004 acciones; y John Overdeck y David Siegel de Two Sigma, que vendieron 420,801 acciones.

En lugar de eso, muchos inversores multimillonarios están comprando otra acción con una capitalización de mercado de billones de dólares: Amazon. Englander de Millennium Management compró 2,390,755 acciones en el primer trimestre, mientras que Griffin de Citadel compró 6,577,909 acciones. Ken Fisher de Fisher Asset Management compró 785,018 acciones, y otros multimillonarios también compraron acciones.

¿Deberías comprar acciones de Amazon también?

La revolución de la inteligencia artificial generativa

Al igual que con Nvidia, muchas de las oportunidades de Amazon están vinculadas a la IA. Amazon ha surgido como líder en tecnología de IA, y la está utilizando en todo su imperio de negocios.

En primer lugar está Amazon Web Services (AWS), su negocio de computación en la nube. Amazon es la principal empresa de computación en la nube en el mundo, con un 31% de la cuota de mercado global.

Amazon ha desarrollado un conjunto competitivo de servicios innovadores de IA generativa para atraer a cualquier tipo de cliente empresarial. Tiene tres niveles, comenzando desde herramientas para que los desarrolladores creen sus propios modelos de lenguaje grandes (LLMs), pasando a soluciones semipersonalizadas con los propios LLMs de Amazon, y terminando con programas llave en mano que cualquier persona laica puede usar. Por ejemplo, recientemente lanzó un nuevo servicio para que los vendedores de terceros ingresen una URL a una página web, y la herramienta crea automáticamente descripciones de productos en Amazon. Más de 100,000 clientes ya han utilizado los servicios de IA generativa de AWS.

AWS está ganando impulso y acelerándose de nuevo después de que los clientes comenzaron a recortar presupuestos en un entorno inflacionario. Las ventas aumentaron un 16% interanual en el primer trimestre de 2024, y Amazon firmó varios acuerdos, como es habitual, con clientes de alto perfil. AWS es una máquina de beneficios; los ingresos operativos aumentaron un 84% interanual en el primer trimestre a $9.4 mil millones y representaron el 61% del total.

CEO Andy Jassy dijo: “Creo que hay oportunidades de crecimiento realmente increíbles frente a nosotros”. Explicó que el 85% del gasto en tecnología de la información aún no está en la nube, pero eso va a cambiar y crear una tremenda oportunidad de crecimiento para las empresas de computación en la nube.

El comercio electrónico está en alza

No olvidemos el comercio electrónico, que es casi sinónimo de Amazon. Amazon representa el 38% de las ventas totales de comercio electrónico en EE. UU., con Walmart en segundo lugar con solo el 6%. Esta es una brecha demasiado grande para que cualquier competidor la reduzca en un futuro cercano, y Amazon mejora constantemente sus procesos para mantener o ampliar la brecha.

La empresa reestructuró recientemente su infraestructura de entrega a ocho almacenes regionales en lugar de una estrategia nacional, y eso ya ha dado resultados sólidos. Está enviando más paquetes a más clientes en un plazo de dos días, y dado que hay menos millas que recorrer en promedio, le cuesta menos a Amazon. Lo que probablemente sea un beneficio aún más importante es que a medida que los clientes reciben más productos más rápido, confían en Amazon para más de sus compras diarias, lo que lleva a una mayor lealtad que debería producir efectos positivos a largo plazo.

Se espera que el comercio electrónico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.5% en los próximos cinco años, según Statista. Eso es un crecimiento orgánico directo para Amazon.

Lo que Amazon va a obtener a continuación

Amazon no se queda atrás en el streaming, que está incluido en una suscripción Prime, aunque se ha cambiado al nivel con publicidad. Ha pasado al sistema de dos niveles al igual que su competencia y ahora cobra más a los miembros para ver sin anuncios.

Tiene un estudio de cine de primera desde su adquisición de MGM Studios, y el esfuerzo combinado de Amazon-MGM ya está creando contenido popular y altamente visto. También vende sus propios dispositivos de streaming además de su línea de dispositivos inteligentes.

Uno de los nuevos negocios destacados de la empresa es la publicidad. Utiliza el poder de la IA para mostrar a los compradores los productos que ya están comprando y está llevando su destreza en publicidad al nivel de streaming con publicidad. La publicidad es el segmento de más rápido crecimiento de Amazon, con un aumento del 24% interanual en el primer trimestre, y hay mucho impulso aquí.

No es sorprendente que los multimillonarios reconozcan la oportunidad de ser propietarios de acciones de Amazon, y es un gran candidato para los inversores minoristas también.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Jennifer Saibil no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Nvidia y Walmart. Motley Fool tiene una política de divulgación.

