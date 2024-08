Los multimillonarios están comprando estas acciones de la cadena de café en vez.

"

Starbucks hizo grandes noticias la semana pasada con su contratación del exitoso CEO de Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol. Las acciones de Starbucks subieron más de un 20% después del anuncio, y fue un impulso de cafeína que el rey del café había estado necesitando desesperadamente.

Los inversores tienen confianza en la capacidad de Niccol para devolver a Starbucks al crecimiento, pero es un tanto prematuro. Ni siquiera comenzará hasta septiembre, y tomará al menos unos cuantos trimestres demostrar resultados de los cambios que implemente.

Pero hay otra cadena de café que ha estado captando la atención de inversores milmillonarios, y se trata de la nueva acción de Dutch Bros (NYSE: BROS). Veamos quiénes están comprando y si deberías seguir su ejemplo.

Los milmillonarios están apostando por el café barato

Las firmas de gestión de activos con al menos $100 millones en activos deben presentar un formulario 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) trimestralmente, en el que detallan sus operaciones. Los inversores siempre están atentos a los movimientos que realizan los inversores milmillonarios, y la presentación 13F de Warren Buffett, la más reciente de la cual fue publicada la semana pasada, acapara titulares.

Pero hay muchas otras firmas dirigidas por milmillonarios altamente observadas, y varias prominentes compraron recientemente acciones de Dutch Bros. Algunos de ellos incluyen:

Larry Fink de BlackRock: aumentó su posición en un 177%.

Steven A. Cohen de Point72 Asset Management: aumentó su posición en un 90%.

Paul Tudor Jones de Tudor Investments: aumentó su posición en un 82%.

Steven Schonfeld de Schonfeld Strategic Advisors: inició una nueva posición.

No es solo el café lo que está caliente

¿Qué tiene de emocionante Dutch Bros? Mucho, en realidad. No dejes que el nombre holandés te confunda: es la versión moderna de la cafetería estadounidense, con una sensación hogareña y terrenal. La cultura es amigable y orientada a la comunidad, y el servicio es centrado en el cliente y rápido. En muchos aspectos, es como el polo opuesto de la vibra premium y sofisticada de Starbucks, y esta atmósfera está resonando con millones de estadounidenses que tienen la suerte de estar cerca de una tienda de Dutch Bros.

La pieza más importante de un negocio viable es tener un producto bien valorado, y Dutch Bros cumple con ese requisito. Después de eso, necesita un equipo directivo sólido que pueda convertirlo en un negocio escalable, y después de un éxito inicial con su equipo liderado por el fundador, ha contratado a un nuevo equipo ejecutivo por completo para llevarlo al siguiente nivel.

Hasta ahora, todo bien. Los ingresos aumentaron un 30% interanual en el segundo trimestre de 2024, impulsados por el crecimiento de nuevas tiendas y un aumento del 4.1% en las ventas en las mismas tiendas. El margen de contribución de las tiendas operadas por la empresa continúa expandiéndose, subiendo 0.5 puntos respecto al año anterior hasta el 30.8%.

El año pasado, aún estaba alternando entre pérdidas y ganancias, pero el segundo trimestre fue el segundo trimestre consecutivo de ganancias netas positivas, que aumentaron de $9.7 millones a $22.2 millones.

Cerca, pero no impecable

Ha habido cierta presión en Dutch Bros, pero también está operando en un entorno precario. Se beneficia de tener precios más bajos que Starbucks, ya que las personas que quieren gastar en café pueden elegir la alternativa de menor precio. Pero en general, cuando los compradores están siendo cuidadosos con el gasto, podrían replantearse la necesidad de una bebida personalizada en general.

Dado que Dutch Bros está abriendo nuevas tiendas tan rápidamente, tiene la ventaja de poder incluir nuevas tiendas en su crecimiento de ingresos. El crecimiento de tiendas comparables ha disminuido, pero sigue siendo mejor que hace un año. Parece estar haciendo bastante bien considerando los vientos en contra externos, pero el entorno operativo hace más difícil discernir lo que viene de la empresa y lo que proviene de factores externos.

Sí, seguiría a los milmillonarios en Dutch Bros

Con frecuencia recuerdo a los inversores que los gestores de activos milmillonarios a menudo invierten miles de millones de dólares para sus fondos de cobertura, y sus operaciones tienen eso en cuenta. Necesitan maximizar las ganancias a corto plazo como parte de su trabajo, por lo que sus estrategias son fundamentalmente diferentes de las de los inversores individuales promedio.

Sin embargo, Dutch Bros parece que podría ser una fabulosa inversión a largo plazo también para el inversor promedio. Todos estos milmillonarios compraron acciones de Dutch Bros en el primer trimestre, y ha caído desde entonces basado en las perspectivas a corto plazo del gasto en restaurantes. No me sorprendería que muchos de ellos continuaran invirtiendo en acciones de Dutch Bros recientemente a su nuevo precio más bajo, y los inversores a largo plazo con al menos cierto apetito por el riesgo podrían sentirse cómodos siguiendo a estos milmillonarios en una posición en acciones de Dutch Bros.

¿Deberías invertir $1,000 en Dutch Bros en este momento?

Antes de comprar acciones de Dutch Bros, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Dutch Bros no fue una de ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían generar enormes ganancias en los próximos años.

Considera cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $763,374!.

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para tener éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadriplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

¡Vea las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor al 12 de agosto de 2024

Jennifer Saibil no tiene ninguna posición en ninguno de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Chipotle Mexican Grill y Starbucks. Motley Fool recomienda Dutch Bros y recomienda las siguientes opciones: cortos de septiembre de 2024 por $52 en Chipotle Mexican Grill. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Forget Starbucks: Billionaires Are Buying Up This Coffee Chain Stock Instead fue publicado originalmente por The Motley Fool

"