Los mongoles son estrellas de circo en todo el mundo, excepto en casa. (Translated to Spanish)

En la Escuela de Circo de Mongolia, que se ubica en lo que antes fue un edificio orgulloso y ahora está al borde del colapso, con paredes agrietadas, techos húmedos y el olor rancio de décadas de humo de cigarrillo impregnado en la estructura de madera del lugar, hace tanto frío como en un refrigerador de almacenamiento. Un grupo de acróbatas adolescentes hace caso omiso del entorno frío y deshilachado para practicar saltos y volteretas en el aire, levantando polvo cuando aterrizan, y soportando los comentarios del gruñón instructor después de cada error. Afuera, un par de chicas en mallas, de 11 y 13 años, evitan los charcos de agua embarrada para practicar una de las poses de contorsionismo más difíciles y peligrosas, la flexión de Marinelli. Toman una almohadilla de cuero unida al final de un soporte de metal y usan su mandíbula para ayudar a levantar sus cuerpos. Reúnen la suficiente fuerza para arquearse hacia atrás hasta que sus glúteos descansen en la parte posterior de sus cabezas y sus piernas se estiren frente a sus caras como la cola de un escorpión. La destreza y determinación de jóvenes como ellos ayudan a explicar por qué Mongolia produce algunos de los artistas de circo más codiciados del mundo para nombres destacados como el Cirque du Soleil y Ringling Brothers, a pesar de la falta de apoyo del gobierno y la escasez de instalaciones de entrenamiento. El edificio de 83 años de la Escuela de Circo de Mongolia es uno de los pocos lugares donde profesionales y estudiantes aún pueden prepararse. “Somos solicitados en todo el mundo, pero ni siquiera podemos entrenar adecuadamente en nuestro propio país”, dijo Gerelbaatar Yunden, exacrobata y director de circo, quien estima que actualmente hay alrededor de 1,300 artistas mongolas trabajando en Norteamérica y Europa. La historia de cómo Mongolia, un país escasamente poblado aproximadamente del tamaño de Alaska, terminó teniendo tanto talento y luego envió a muchos al extranjero proviene del antiguo circo estatal del país. Este circo autóctono necesitaba muchos artistas entrenados. Pero eso no ha sido el caso durante muchos años, y ha habido una verdadera éxodo, impulsado en parte por la venta de ese circo a un famoso luchador de sumo mongol, que conquistó el deporte sagrado más famoso de Japón, pero no cumplió su promesa de revivir la tradición querida de Mongolia. Mientras que los contorsionistas mongolas han practicado la forma artística durante siglos, principalmente para el disfrute de la nobleza, la idea de combinar la disciplina con música, payasos, animales y acróbatas bajo un mismo techo no echó raíces hasta 1931. Eso fue cuando un grupo de artistas de circo rusos recorrió Mongolia, entonces un estado satélite soviético. Los mongoles estaban tan fascinados con los rusos visitantes que enviaron estudiantes a Moscú para aprender cómo poner juntas un espectáculo similar. Estos estudiantes volvieron y establecieron el primer circo mongol en 1940. Encontraron un hogar en lo que ahora es la deteriorada Escuela de Circo de Mongolia, un edificio bajo y redondo destinado a parecerse a las ubicuas tiendas nómadas conocidas como gers. Tres décadas después, en 1971, Rumania, otro país socialista, ayudó a Mongolia a construir una instalación moderna de circo que podía albergar a miles más de personas, su techo abovedado azul destacaba en medio del monótono paisaje urbano de estilo soviético de Ulan Bator. Para un país en desarrollo, el nuevo circo era el epítome del entretenimiento. Generaciones de mongoles visitarían el espectáculo estatal cada año, deslumbrados por los llamativos trajes, la orquesta y las hazañas temerarias. “La gente lo amaba porque era moderno”, dijo el Sr. Gerelbaatar, de 43 años, quien recuerda haber asistido al circo desde la década de 1980. “Era diferente de las artes tradicionales. Era algo fresco.” El espectáculo pasó por tiempos difíciles después de que Mongolia comenzó a eliminar su economía estatal después de su revolución democrática en 1990. Para la próxima década, el gobierno ya no podía costear el mantenimiento del circo y comenzó a buscar compradores. Uno de los mongoles más famosos en ese momento fue un campeón de sumo llamado Dagvadorj Dolgorsuren, más conocido por su nombre profesional japonés, Asashoryu. Una fuerza dominante en el sumo durante la mayor parte de la década de 2000, Asashoryu también fue considerado el “enfant terrible” del deporte y fue objeto de un trato xenófobo en Japón. Levantó ampollas por infringir la rígida etiqueta del sumo al sonreír después de una victoria y no ceder a un luchador mayor en el pasillo de un baño. Asashoryu fue idolatrado en Mongolia, donde también era un importante inversionista en bienes raíces y minería. En 2007, compró el circo y prometió restaurar el espectáculo a su antigua gloria. Dijo que permitiría a los artistas entrenar en la moderna arena de forma gratuita y aumentaría los salarios para atraer más talento. Llamó a su nueva producción el Asa Circus. Dashdendev Nyam, que había estado actuando en el extranjero como acróbata y malabarista, regresó apresuradamente a Mongolia después de enterarse de la venta. Quería ver si había nuevas oportunidades en su país natal. Las promesas del nuevo dueño rápidamente resultaron demasiado buenas para ser verdad. Según el Sr. Dashdendev, Asashoryu a menudo quería que los artistas trabajaran sin paga. Limitaba estrictamente el acceso al lugar con techo azul para entrenar. Y los pocos artistas que tenían contratos no tenían garantía de que serían mantenidos más allá de un año. El circo, que ya cojeaba cuando lo compró Asashoryu, se quedó con un equipo esqueleto, realizando solo un puñado de espectáculos cada pocos meses. “Todos empezaron a rendirse después de unos años”, dijo el Sr. Dashdendev, de 38 años, quien finalmente encontró trabajo en una gira por Estados Unidos con Ringling Brothers. “Estábamos muy tristes porque sentíamos que se nos estaba quitando nuestra herencia y nuestra cultura”. Asashoryu y el Ministerio de Cultura de Mongolia no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los artistas se han unido en los últimos años para presionar al gobierno para que proporcione más espacio de entrenamiento, pero no han tenido éxito. Mientras tanto, la arena de Asashoryu ha sido utilizada principalmente para conciertos, no para producciones o entrenamientos cirquenses. La instalación, que ha estado en renovación desde 2018, ahora está cerrada por cercas temporales, vandalizada con grafitis. La situación ha frustrado a artistas como Tsatsral Erdenebileg, contorsionista en el “Zumanity” del Cirque du Soleil en Las Vegas. Sin un espacio limpio y seguro para que los jóvenes aprendan, teme que la tradición circense del país eventualmente desaparezca. El edificio de la Escuela de Circo de Mongolia “no tiene agua caliente, no tiene calefacción y no tiene suficiente luz”, dijo la Sra. Tsatsral, de 36 años, quien tiene el Récord Guinness por la flexión de Marinelli más larga. “Es peligroso que los niños estén allí”. La Sra. Tsatsral, quien ha estado actuando desde que era una niña, dijo que habría dedicado su carrera a un circo nacional respaldado por el estado si hubiera habido uno en Mongolia. En cambio, no tuvo más remedio que actuar en el extranjero. Dejar Mongolia puede ser aterrador para los jóvenes artistas, dijo la Sra. Tsatsral, señalando que algunos son aprovechados por agentes que buscan contratos desequilibrados. Para ella, mudarse a Las Vegas fue difícil dado las diferencias extremas en el clima en comparación con Mongolia. Desarrolló una deficiencia de vitamina D después de llegar porque, al tratar de evitar el calor, prácticamente nunca salía a la calle. Algo positivo de vivir tan lejos de casa es la abundancia de compatriotas actuando a su lado. Hay tantos que se hacen llamar “la mafia de la contorsión mongol”, dijo la Sra. Tsatsral. En los días libres, ellos hacen asados y comparten los últimos chismes de su país natal. “Nos tenemos el uno al otro, pero realmente extraño mi hogar”, dijo la Sra. Tsatsral. Mi sueño es enseñar a la joven generación mongola para que puedan ir al Cirque du Soleil, pero ¿dónde voy a enseñar?.