Los Millennials podrían beneficiarse de la Gran Transferencia de Riqueza, pero se sienten ansiosos por su herencia.

Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. Ya sea un dinosaurio esquivado por Jeff Goldblum o una herencia colosal, las cosas tienden a acercarse más rápido de lo proyectado. Incluso cuando el cambio es bueno o muy anticipado, puede hacer que las personas se sientan un poco ansiosas o abrumadas.

Esto es especialmente cierto para la largamente esperada gran transferencia de riqueza, en la cual se espera que la abultada suma de $ 84,4 billones de dólares se traslade a manos más jóvenes para 2045, según un informe de Cerulli Associates. La mayor parte de esos fondos, $ 72,6 billones, se destinarán a herederos, con $ 11,6 billones destinados a organizaciones benéficas. Se proyecta que los Baby Boomers darán la mayor parte de esta fortuna, alrededor del 63%. Se pronostica que la Generación X heredará más, seguida de cerca por los millennials y luego los miembros de la Generación Z, según Merrill Lynch.

Las generaciones más jóvenes, en una situación económica particularmente complicada mientras navegan por préstamos estudiantiles, un mercado inmobiliario volátil y años de inflación, serán las que más se beneficiarán de esta transferencia. Y los millennials acaudalados podrían ser los que más ganen, ya que se prevé que la cohorte sea la “generación más rica de la historia” después de esta transferencia, según la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Pero incluso si las generaciones más jóvenes están esperando dinero, algunas personas comienzan a sentirse un poco ambivalentes sobre su llegada inminente. La mayoría de los estadounidenses (72%) afirman que no tienen suficiente confianza financiera para manejar un gran flujo de dinero por sí mismos, según una encuesta de Citizens Bank a 1,500 adultos estadounidenses.

“Nuestros hallazgos revelan una brecha significativa en la preparación entre muchas familias, incluidos los millennials, que carecen de confianza para manejar grandes sumas de dinero”, Brendan Coughlin, vicepresidente y jefe de banca al consumidor de Citizens, le dice a Fortune. Agrega que los millennials en particular deberían considerar sus objetivos financieros a largo plazo y familiarizarse con conceptos básicos de finanzas como la inversión y la elaboración de presupuestos para que puedan tomar decisiones informadas sobre su potencial herencia.

Pero aún así, los pocos que reciben una herencia no están seguros de cómo manejar su nuevo patrimonio neto. Mientras que la mayoría de los estadounidenses acudirían a un asesor en caso de recibir una herencia, el 29% dijo que solo consultaría a alguien si heredaran $1 millón o más. Con la abrumadora mayoría de los estadounidenses desconfiados de los banqueros, muchos (51%) estadounidenses acuden a las redes sociales en busca de consejos financieros y aún más (61%) recurren a la inteligencia artificial.

“Los millennials, y ahora Gen Z, han crecido en medio de crisis económicas y financieras mundiales”, dijo anteriormente Suzanne Schmitt, jefa de bienestar financiero de New York Life, a Fortune, refiriéndose a la crisis financiera de 2008 y las dificultades de la pandemia. “Estas dos cohortes han sido testigos de cambios económicos en sus años formativos y pueden ser más reacios al riesgo cuando se trata de hábitos financieros en comparación con sus predecesores.”

Parece que los adultos jóvenes son más propensos a recurrir a las redes sociales que a un asesor, agrega Citizens. Y los adultos jóvenes son especialmente propensos a informar haber recibido malos consejos después de recibir una herencia. La creciente dependencia de las redes sociales para obtener ayuda es un arma de doble filo. “Las redes sociales han remodelado significativamente cómo los jóvenes abordan la inversión y el ahorro, ofreciendo ventajas y desventajas”, dice Coughlin. Si bien las redes sociales pueden crear una comunidad para aprender sobre finanzas y democratizar el conocimiento, también “pueden estar llenas de desinformación y estafas, lo que lleva a decisiones financieras arriesgadas”, dice.

Citizens descubre que el 31% de los estadounidenses sienten que es “probable o extremadamente probable” que reciban una herencia en los próximos cinco años, aumentando al 55% de los millennials y al 41% de los miembros de la Generación Z, “creando una sensación de urgencia para preparar planes financieros para la mayor transferencia de activos en la historia de Estados Unidos”, agrega Coughlin.

Ya sea que estén en TikTok o no, los adultos jóvenes están esperando un viento que podría ser más una brisa que una ráfaga. Expertos recientes han sugerido que la transferencia está lejos de ocurrir, ya que los Baby Boomers viven más tiempo y la herencia a menudo no se materializa hasta que los destinatarios tienen la mediana edad. Y cuando la herencia llega, es posible que no cumpla con las expectativas de los destinatarios, ya que una nueva investigación muestra que los millennials esperan más de lo que los Baby Boomers planean dejar.

La ansiedad de los adultos jóvenes ante una herencia entrante también ha sido cubierta por un informe de 2024 de New York Life. La compañía de seguros encontró que solo el 42% de la Herencia, que esperaban una herencia, dijeron que “se sienten muy cómodos financiera mente manejando la nueva riqueza”. La confianza disminuyó por generación, ya que los millennials y la Generación Z fueron los menos seguros, con el 21% y el 18%, respectivamente.

Pero incluso si los adultos jóvenes tienen sentimientos encontrados sobre este fenómeno, la transferencia de riqueza de los Baby Boomers podría tener efectos de onda expansiva más grandes en todo el país a medida que la riqueza acumulada se mueve. “Este cambio monumental no solo representa un evento financiero significativo para las familias, sino también el potencial de estimulación económica a medida que la nueva riqueza se invierte en áreas como bienes raíces, emprendimiento y educación”, dice Coughlin.

