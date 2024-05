Los mexicanos están a punto de elegir a su primera presidenta.

La lista de logros de Claudia Sheinbaum es extensa: tiene un doctorado y un Premio Nobel de la Paz compartido y fue la primera mujer elegida para liderar la Ciudad de México, la capital de su país y una de las ciudades más grandes del Hemisferio Occidental.

Ahora tiene otra oportunidad para hacer historia. La Sra. Sheinbaum, de 61 años, es la clara favorita en las elecciones mexicanas del domingo, lo que la coloca en posición de convertirse en la primera presidenta del país.

Pero tiene un problema de imagen, y ella lo sabe.

Muchos mexicanos se preguntan: ¿Puede ser ella su propia líder? ¿O es solo una peón del presidente actual?

“Hay esta idea, porque muchos columnistas lo dicen, de que no tengo personalidad”, se quejó la Sra. Sheinbaum a los periodistas a principios de este año. “Que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dice qué hacer, que cuando llegue a la presidencia, me va a llamar por teléfono todos los días.”

A solo unos días de las elecciones mexicanas, la Sra. Sheinbaum se enfrenta a un dilema fundamental

Insiste en que gobernará de forma independiente de su mentor, el Sr. López Obrador, y tiene algunas prioridades diferentes. Pero desviarse demasiado de su agenda podría ser muy arriesgado.

Ella y el Sr. López Obrador son “personas diferentes”, dijo en una entrevista. Él es un magnate del petróleo que invirtió en proyectos ambientalmente cuestionables; ella es una científica climática. Sin embargo, la Sra. Sheinbaum ha llegado a la cima en parte alineándose completamente con él y respaldando movimientos como su gran apuesta en la compañía petrolera nacional y cambios constitucionales que los críticos llaman antidemocráticos.

¿Se atreverá a alejarse de esas políticas si gana el cargo, invitando a ser reprendida por el Sr. López Obrador y el movimiento que la llevó hasta allí? ¿O se dedicará a afianzar su legado, incluso si eso significa sofocar su propia visión?

“Claudia no puede decir qué va a hacer, porque en este momento tiene que mostrar una lealtad absoluta a Andrés Manuel”, dijo Ana Laura Magaloni, una experta legal que asesoró a la Sra. Sheinbaum durante su primer año como alcaldesa.

“¿Qué va a pasar cuando Claudia esté libre de ese yugo, cuando Andrés Manuel ya no esté allí?” dijo la Sra. Magaloni. “Nadie sabe”.

El otro contendiente más importante es una mujer llamada Xóchitl Gálvez, una empresaria tecnológica que representa a varios partidos de oposición. Pero con la Sra. Sheinbaum liderando las encuestas por 20 puntos porcentuales, gran parte del debate nacional se ha centrado en quién sería realmente como presidenta.

La Sra. Sheinbaum dice que es sexista sugerir que la posible primera líder femenina de México es solo el títere de un hombre.

“Hay un rastro de misoginia, de machismo allí”, le dijo a un entrevistador. “Dicen, ‘La única razón por la que está por delante en las encuestas es porque es la misma que el presidente, o es la favorita del presidente'”.

El Sr. López Obrador será recordado por duplicar el salario mínimo y sacar a millones de personas de la pobreza, pero también por empoderar al ejército, priorizar los combustibles fósiles y promover medidas que los críticos dicen podrían debilitar las instituciones democráticas de México.