Los metaleros de Indonesia que usan hiyab tocan en Glastonbury

Por Kelly Ng y Silvano Hajid Maulana, en Singapur y Yakarta

(De izquierda a derecha) Siti, Marsya y Widi fueron animadas por su consejero escolar a expresar sus emociones a través de la música

Las tres chicas comenzaron a hacer música de metal en la escuela secundaria, pero nunca pensaron que podrían hacer historia para Indonesia en Glastonbury.

La banda que formaron – Voice of Baceprot – está tocando en el festival este año y cuando se enteraron de que habían sido invitadas estaban “confundidas”.

“Porque no sabíamos lo emocionante que es el festival… No sabíamos qué hacer a continuación,” dijo la cantante principal de la banda, Firdda Marsya Kurnia.

La presión aumentó después de que el trío se dio cuenta de que serían la primera banda indonesia en tocar en el festival de música más grande de Europa. Los cabezas de cartel de este festival de cinco días incluyen a Coldplay y Dua Lipa.

Voice of Baceprot – formado por Marsya, la baterista Euis Siti Aisyah y la bajista Widi Rahmawati – se presentarán el viernes. Baceprot (pronunciado “bah-che-prot”) significa “ruido” en sunda, uno de los idiomas más hablados en Indonesia.

Las tres mujeres han recorrido un largo camino desde su escuela de pueblo hace 10 años.

Han hecho titulares internacionales desafiando normas de género y religiosas, y han girado internacionalmente, incluyendo en Europa y Estados Unidos.

También han sido elogiadas por gente como Rage Against the Machine, cuyo guitarrista Tom Morello dijo que vio uno de sus videos “10 veces seguidas y quedó asombrado”. Flea de Red Hot Chilli Peppers tuiteó una vez, “Estoy completamente de acuerdo con Voice of Baceprot.”

Pero Glastonbury será su escenario más grande hasta la fecha.

Marsya, Siti, ambas de 24 años, y Widi, de 23, se sentaron con la BBC una semana antes de su show histórico para hablar sobre su trayectoria desde que comenzaron a tocar música juntas como tres chicas escolares inquietas.

‘Banda rebelde’

Creciendo en la pequeña ciudad rural de Singajaya en la provincia de Java Occidental de Indonesia, Marsya y Siti se hicieron amigas en la escuela primaria. Conocieron a Widi en la secundaria – en la oficina del consejero escolar donde eran llamadas regularmente por “comportamiento rebelde”.

Fue en este lugar inesperado donde nació su amor por el heavy metal. Entablaron una amistad con el consejero, el padre Ersa.

“Escuchamos música desde el portátil de nuestro profesor de consejería, Abah Ersa… Sentimos una descarga de adrenalina cuando escuchamos heavy metal y pensamos que sería genial si pudiéramos hacer cover de esas canciones,” dijo Siti.

Ersa dice que se dio cuenta de que las chicas no eran rebeldes de la misma manera que algunos otros adolescentes, que podrían tomar drogas o meterse en problemas. En cambio, a menudo hablaban en contra de lo que sentían era injusto en la escuela.

“Se oponían al sistema y a menudo chocaban con sus profesores. Sus declaraciones luego eran consideradas provocativas,” dijo.

Voice of Baceprot

En 2014, Ersa animó a las chicas a expresar sus emociones a través de la música. Presentó a Marsya a la guitarra, a Widi al bajo, y a Siti le construyó una batería improvisada usando piezas no deseadas dejadas por la banda de música de la escuela.

“Dejamos que nuestra ira fluya a través de nuestra música… porque no queremos meternos en problemas al enojarnos con otros.

“Si protestamos, será un problema. Seremos acusadas de ser radicales. En nuestro pueblo, a las mujeres que protestan se les llamará locas,” dijo Marsya, quien parece ser la más extrovertida de las tres.

En ese entonces, tocar música también las motivaba para ir a la escuela, agregó.

“Nos dijeron que obtuviéramos buenas calificaciones… memorizar, escribir, hojear los libros, eso es todo. Esta era nuestra rutina diaria durante 12 años. Estábamos aburridas. Luego, estaba la música. Era algo nuevo.”

La banda acredita a Ersa como su fundador. Él fue el primero en publicar su música en YouTube. Hoy tienen 360.000 suscriptores en YouTube y 230.000 seguidores en Instagram.

Sacudiéndose críticas

Pero la banda y su música también han tocado algunos nervios.

Algunas personas en su ciudad, dominada por musulmanes conservadores, no respondieron bien cuando incursionaron en el heavy metal. Marsya una vez fue golpeada en la cabeza por una roca adjunta a una nota que decía que “dejara de hacer la música del diablo”.

Alrededor del 87% de la población de Indonesia es musulmana. Java Occidental se encuentra entre las provincias más conservadoras e incluye denominaciones que prohíben la música y el canto.

Algunas personas encuentran particularmente provocativa la combinación de mujeres que usan hiyab y música heavy metal.

“Incluso algunos dijeron que debería quitarme el hiyab [por nuestra música] que no refleja a una verdadera musulmana. Pero son cosas separadas. El metal es solo un género de música. Uso un hiyab porque es mi identidad como musulmana… No es porque quiera ser sensacional,” dijo Marsya a la BBC Indonesia en una entrevista anterior en 2018.

Marsya, Siti y Widi han ganado el apoyo de sus familias con el paso de los años, aunque no sin oposición – la hermana mayor de Widi la había advertido que tocar heavy metal “arruinaría su futuro” mientras que la familia de Siti había descrito su carrera musical como “poco seria.”

Incluso el director de la escuela islámica a la que asistieron después de la secundaria criticó su música. Las chicas luego abandonaron la escuela.

En 2021, lanzaron el sencillo Dios, Permíteme (Por favor) Tocar Música, que sirve como una súplica empática contra estas críticas.

La banda compuso la melodía, mientras que Ersa escribió la letra. Su estribillo dice, “No soy la criminal, no soy la enemiga, solo quiero cantar una canción para mostrar mi alma… Dios, permíteme, por favor, tocar música.”

Voice of Baceprot ha girado internacionalmente, incluyendo en Europa y Estados Unidos

La banda también ha escrito sobre sus frustraciones con el patriarcado y la mirada masculina – un desafío que aún enfrentan como músicos femeninos – en la canción, (No) Propiedad Pública.

La canción dice, “Nuestro cuerpo no es propiedad pública, no tenemos lugar para la mente sucia. Nuestro cuerpo no es propiedad pública, no tenemos lugar para la mente sexista.”

“Es decepcionante cuando lo que la gente nota no es nuestra música y el esfuerzo que ponemos en ella. Es realmente irritante,” dice Marsya.

Dicho esto, la banda reconoce que la invitación a tocar en Glastonbury es un reconocimiento a sus logros. Pero también es desgarrador.

“Pensamos que estábamos listas para aceptarlo hasta que todos empezaron a glorificar el festival… Podemos disfrutar mejor de actuar en el escenario cuando la gente no espera nada de nosotros,” dijo Marsya.

Siti adoptó un tono más optimista. “No estoy lista, pero qué importa, fingiré que soy la estrella en el escenario. Verán que a menudo cierro los ojos en los conciertos porque me imagino que estoy simplemente improvisando en el estudio con mi banda.”

Siti dijo que parte de la preparación mental del grupo implica no “pensar demasiado en cuántas personas nos estarán viendo actuar”. “Si conozco el tamaño de la multitud, creo que no podré manejarlo,” dijo.

“Estamos orgullosas de ello, pero por otro lado, es una gran responsabilidad para nosotras, porque el público no solo está viendo a VoB, sino a Indonesia,” dijo Marsya.