Los mercados finalmente han procesado la buena noticia.

Nuevos máximos

Las acciones estadounidenses se dispararon el jueves. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average marcaron nuevos cierres históricos, mientras que el Nasdaq Composite, de tecnología pesada, tuvo su cuarto mejor día del año, impulsado por un repunte en el sector tecnológico. En Asia-Pacífico, los mercados subieron en su mayoría el viernes. El Nikkei 225 de Japón aumentó alrededor del 1,7% a medida que el índice de precios al consumidor básico del país creció un 2,8% interanual, como se esperaba.

Tasas estables en China y Japón

Dos importantes bancos centrales en Asia tomaron decisiones sobre tasas de interés el viernes. El Banco Popular de China mantuvo sus tasas de préstamos a un año y a cinco años sin cambios en un 3,35% y un 3,85%, respectivamente, desafiando las expectativas. El Banco de Japón también mantuvo las tasas estables en “alrededor de 0,25%”, una medida que estaba en línea con las estimaciones de la encuesta de Reuters.

Impulso tecnológico

Después de tomarse un día para asimilar el recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU., los inversores se volcaron a las acciones tecnológicas. El jueves, Tesla subió un 7,4%, Nvidia un 4% y Apple un 3,7%. Impulsado por esas acciones, el Nasdaq subió un 2,5%, su cuarto mayor aumento en un solo día en 2024. Su mayor rally este año fue un aumento del 3% el 22 de febrero.

“Recalibración”

El uso de la palabra “recalibración” por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, pareció tranquilizar a los inversores de que el recorte de 50 puntos básicos del banco central no era tan preocupante. Señaló que la Fed no estaba respondiendo a una economía debilitada, sino cambiando el enfoque para garantizar que el empleo no disminuya aún más, escribió Jeff Cox de CNBC.

Las acciones han subido gracias al recorte de tasas de la Fed. Las tasas más bajas tienden a aumentar la demanda de materias primas, pero no siempre es tan directo. Para predecir el rendimiento de las materias primas, como el oro, el cobre y el petróleo, los analistas de Citi y HSBC examinaron su movimiento histórico después de un recorte.

La conclusión

“Veinticuatro pequeñas horas / Trajeron el sol y las flores / Donde solía haber lluvia”, canta la estrella estadounidense de los años 50, Dinah Washington.

Washington bien podría estar cantando sobre el comportamiento del mercado. Inmediatamente después de que la Fed anunciara el masivo recorte de tasas el miércoles, las acciones alcanzaron niveles récord antes de caer en terreno negativo al final de ese día.

Pero veinticuatro horas después, después de que los inversores evaluaran que el recorte de medio punto probablemente no anunciaba el inicio de una recesión, los principales índices se recuperaron para cerrar en máximos históricos.

El S&P subió un 1,7% para cerrar en 5.713,64, la primera vez que el índice de base amplia supera el nivel de 5.700. De la misma manera, el Dow cerró en 42.025,19, su primer cierre por encima del nivel de 42.000, después de subir un 1,26%.

El Nasdaq, impulsado por un repunte en nombres como Tesla, Nvidia y Apple, fue el mayor ganador entre los principales índices, subiendo un 2,51%, para su cuarto mejor día de este año.

Y aunque la historia muestra que septiembre no ha sido amable con las acciones, también nos dice que cuando el S&P alcanza máximos históricos durante el mes, es probable que el cuarto trimestre siga siendo sólido. Desde 1950, este patrón se ha repetido en 20 de 22 ocasiones, señaló Oppenheimer.

De hecho, BMO está tan optimista sobre el mercado que el banco elevó su objetivo anual para el S&P a 6.100, un aumento del 8,6% desde el cierre del miércoles, la proyección más alta en Wall Street.

“Al igual que en nuestro último aumento de objetivo en mayo, seguimos sorprendidos por la fuerza de las ganancias del mercado y decidimos una vez más que se justificaba algo más que un ajuste incremental”, escribió el estratega de inversión principal Brian Belski en una nota a los clientes el jueves.

Al final de la canción de Washington, ella canta, “Cuánta diferencia hace un día / Y la diferencia eres tú.” Powell tal vez pueda sentirse como si Washington le estuviera cantando.

– Alex Harring, Fred Imbert, Hakyung Kim y Lisa Kailai Han de CNBC contribuyeron a esta historia.