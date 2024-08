Los mensajes revelan que el ex CFO despedido tuvo un romance de 10 años que le llevó a recibir mayores pagos y ascensos, dice la empresa.

“

El Royal Bank of Canada dijo que tiene pruebas de que su ex director financiero mantuvo una relación íntima con una colega que no reveló, citando intercambios entre los dos a través de mensajes de texto y correos electrónicos.

El mayor prestamista de Canadá presentó una declaración de defensa y contrademanda el viernes en la demanda por despido improcedente presentada a principios de este mes por Nadine Ahn, la ejecutiva que despidió en abril después de 25 años en el banco.

El documento ofrece una visión notablemente detallada de cómo el banco alega que se desarrolló la relación durante más de una década. Incluye descripciones de cómo los dos banqueros se reunían frecuentemente fuera del trabajo para tomar cócteles, celebrar aniversarios, intercambiar poesía romántica y llamarse mutuamente con apodos: “Pera Espinosa” para Ahn y “KD” para Mason.

Sus mensajes de texto “fantaseaban sobre una vida juntos, como leer juntos en la cama”, afirma la presentación de la corte de RBC.

“La Sra. Ahn envió poesía romántica a Mr. Mason, expresando que se había enamorado de él cuando lo vio por primera vez”, según la presentación. “La Sra. Ahn y el Sr. Mason continuaron viéndose regularmente fuera de la oficina durante este período, concertando un almuerzo el 18 de agosto de 2017 para celebrar su ‘cuarto aniversario'”.

La relación cercana continuó después de que fuera ascendida a directora financiera en 2021, según los documentos. RBC alega que Ahn utilizó su posición dentro de la empresa para orquestar ascensos y aumentos de sueldo para Mason, un esfuerzo que Mason denominó “Proyecto Ken” en un documento que elaboró. También compartió información confidencial con Mason, afirma el banco, como un borrador de un discurso a ser pronunciado por el CEO Dave McKay.

Leer más: La ex directora financiera del RBC dice que tuvo oportunidad de ser CEO antes de que el banco la despidiera

La presentación establece que RBC no tiene acceso a sus mensajes, “excepto en la medida en que la Sra. Ahn y el Sr. Mason copiaran comunicaciones personales a los sistemas de RBC”.

Los abogados de Mason y Ahn no respondieron a los mensajes en busca de comentarios. Ahn dijo en su demanda que ella y Mason eran amigos pero negó que fueran pareja romántica. Mason, quien presentó una demanda separada por despido improcedente contra RBC, también negó una relación romántica y dijo que el banco los habría tratado de manera diferente si ambos hubieran sido hombres.

‘Te Quiero También’

El banco cita “comunicaciones íntimas” intercambiadas entre los dos a través de mensajes de texto. Como ejemplo, señala, “El 11 de marzo de 2019, la Sra. Ahn le envió un mensaje a Mr. Mason diciendo: ‘Te quiero’. Mr. Mason respondió 15 segundos después: ‘Yo también te quiero'”.

Supuestamente, los dos utilizaban invitaciones de calendario para programar “reuniones de liquidez”, que el banco dijo que era un código para tomar cócteles. En una de esas reuniones, los dos garabatearon notas sobre sus pedidos de bebidas y otros temas como “concierto, noche fuera, bodega” en un posavasos de Canoe, un restaurante de lujo en el distrito financiero de Toronto. Mason enmarcó el posavasos en acrílico y lo guardó en su oficina, afirma RBC.

El banco dijo que comenzó una investigación en marzo después de que una denuncia anónima alegara que Ahn y Mason habían sido vistos “abrazándose y besándose y saliendo de los ascensores” en el Fairmont Royal York, un hotel que está justo al lado de la sede del RBC.

Los funcionarios del banco “iniciaron de inmediato una exhaustiva investigación realizada por abogados externos”, dijo la portavoz de RBC, Gillian McArdle, en un comunicado por correo electrónico el viernes. “Nos decepcionó saber que las acusaciones eran ciertas”.

El periódico The Globe and Mail informó anteriormente sobre la presentación del RBC en la corte.

La demanda de Ahn se quejaba de la manera en que Royal Bank manejó la investigación, la rapidez con la que fue despedida después de ser confrontada con las acusaciones el 5 de abril, y el daño a su reputación cuando el banco emitió un comunicado de prensa ese mismo día.

“Contrariamente a las afirmaciones de la Sra. Ahn y el Sr. Mason, la investigación mostró que había una relación personal estrecha no revelada y que la Sra. Ahn abusaba de su autoridad como CFO para beneficiar directamente al Sr. Mason”, dijo McArdle. “Dado que era una Directora Ejecutiva Nombrada, teníamos la obligación de divulgar”.

La demanda de Ahn está buscando casi C$50 millones (37 millones de dólares) en salario y daños, mientras que Mason está demandando a Royal Bank por más de C$20 millones en salario y daños.

En su contrademanda contra Ahn, RBC está buscando alrededor de C$4.5 millones por “exceso de compensación” pagada a Mason y para recuperar los bonos pagados a Ahn, además de otros daños y costos.

La presentación de RBC establece que cuando otro empleado planteó preocupaciones sobre el sueldo de Mason, Ahn terminó su empleo sin causa. El banco dijo que ese ex empleado “ha exigido una compensación de RBC por la terminación de su empleo de mala fe, debido a la conducta de la Sra. Ahn”.

Boletín Recomendado: CEO Daily proporciona el contexto clave para las noticias que los líderes necesitan saber en el mundo de los negocios. Cada mañana de lunes a viernes, más de 125,000 lectores confían en CEO Daily para obtener información sobre el y desde el C-Suite. ¡Suscríbete ahora!”