Los mejores libros de Ismail Kadare: Una guía

Ismail Kadare, el autor albanés más celebrado de una generación, fue un prolífico escritor que a menudo encontraba maneras de criticar al estado totalitario del país, a pesar de los riesgos implicados. Frecuentemente, velaba su desprecio en mitos y parábolas.

A medida que su trabajo fue traducido al francés y a muchos otros idiomas, Kadare ofreció al Occidente una visión de la vida en lo que durante años fue una sociedad muy cerrada y el último país en Europa en renunciar al comunismo. Falleció el lunes en Tirana, la capital de Albania, a los 88 años.

Kadare alcanzó fama internacional durante uno de los capítulos más oscuros de Albania: la dictadura de Enver Hoxha, el tirano comunista que falleció en 1985. Durante décadas, Kadare vivió con miedo. Caminaba por una línea cuidadosa, criticando y aplacando alternativamente al régimen.

A veces era celebrado. A veces era desterrado. A mediados de los años 80, tuvo que contrabandear sus manuscritos fuera del país.

Y aun así, los albaneses lo celebraban, tanto en el país como en el extranjero. “Prácticamente, no hay un hogar albanés sin un libro de Kadare”, escribió David Binder en The New York Times en 1990, poco después de que Kadare huyera a París.