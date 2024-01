Los mejores juegos para Mac | Macworld

Desafortunadamente, en los últimos años, el número de excelentes juegos para Mac ha disminuido porque muchos ya no tienen soporte. Cada nueva versión de macOS tiende a romper algunos juegos, pero macOS Catalina en 2019 significó que muchos juegos que usaban código de 32 bits ya no eran compatibles con Mac. Al mismo tiempo que Apple pasó a usar solo 64 bits, también introdujo Metal para gráficos 3D, lo que dejó a muchos desarrolladores de juegos con una decisión: hacer nuevas versiones de sus juegos para Mac o dejar de hacerlos. Desafortunadamente, muchos optaron por lo último. Esto esperamos que cambie ahora que macOS Sonoma está aquí. Con Sonoma, Apple proporciona dos cosas: un nuevo Game Porting Toolkit para que sea más fácil para los desarrolladores de juegos llevar sus juegos a Mac, y un nuevo Modo de Juego para garantizar que un juego obtenga la máxima prioridad en la GPU y la CPU, para una mejor jugabilidad. Lee: Cómo usar el Modo de Juego para mejorar el rendimiento. Incluso antes de los cambios que Sonoma trajo, y contrario a la creencia popular, los jugadores de Mac ya tienen muchas opciones de títulos de juegos para elegir, de hecho, la parte más difícil es reducir las opciones, y luego encontrar el dinero para comprarlos y tiempo para jugar. No podemos ayudar con lo último, pero el primer problema está justo en nuestra calle. En este artículo hemos recopilado los mejores juegos de Mac para su degustación, incluyendo algunos de los mejores juegos nuevos. A continuación, encontrarás lo que creemos que son los mejores juegos de Mac, junto con enlaces a la Mac App Store, Steam y otros vendedores confiables, para que puedas comprarlos de inmediato. Estos son los mejores juegos para Mac. Están en orden alfabético, no en orden de preferencia (porque a todos les gustan cosas diferentes). También tenemos once artículos separados que cubren nuestros favoritos en cada género de juegos. Entonces, si quieres más de lo mismo, elige tu género favorito de la lista a continuación y salta a ese artículo. También puede echar un vistazo a nuestra guía Best Mac for gaming. Además, tenemos un vistazo en profundidad sobre cómo usar un MacBook Pro M1 como una computadora portátil para juegos y discutimos por qué incluso con el M2 Pro, los juegos de Mac son tan malos como siempre. Y si quieres probar algunos juegos gratis en tu Mac, echa un vistazo a nuestra selección de los mejores juegos gratuitos para Mac. Mejores juegos de Mac 2023 Antes de enumerar nuestra lista de los mejores juegos que hemos jugado en Mac, aquí están los juegos que recomendamos encarecidamente que juegues en Mac en 2023. 1. Total War: Pharaoh – Nuevo para los usuarios de Mac Después de un épico desvío en los mundos de fantasía de Warhammer, la serie Total War regresa a su territorio de origen una vez más, regresando a los ajustes históricos más tradicionales que los juegos han explorado en el pasado. Esta vez se trata de el antiguo Egipto para Total War: Pharaoh, ambientado en el Mediterráneo oriental durante la Edad del Bronce, y cubriendo las tierras de Egipto mismo, así como los vecinos Canaán y el Imperio hitita. Hay ocho facciones repartidas por estas tres tierras, todas compitiendo por tomar el trono de Egipto y convertirse en el próximo faraón (con facciones adicionales disponibles para comprar como DLC en Steam). Cada facción tiene su propio líder, con sus propias fortalezas y habilidades individuales, como el joven guerrero temerario Ramesses (que tiende a “poner el carro delante de los caballos”), y la astuta Tausret, que utiliza la diplomacia y las finanzas para accionar las palancas del poder. Si eres nuevo en el juego, hay varios tutoriales disponibles que introducen los conceptos básicos de la batalla, así como tácticas más avanzadas, como la guerra de asedio, y aprender a usar la tierra y el clima en tu ventaja. Pharaoh puede que no tenga el espectáculo de otro mundo de los juegos de Warhammer, pero todavía se ve genial, con espectaculares vistas mientras los ejércitos rivales avanzan por las dunas del desierto. Desafortunadamente, el juego no se ejecuta en Macs más antiguas que tienen procesadores Intel, pero se ejecutó bastante bien en un iMac con un procesador M1 básico cuando se configuró a una resolución de 1920×1080 (y usando el nuevo modo de juego en macOS Sonoma). La campaña para un jugador principal debería mantenerte ocupado por un tiempo, y además de crear batallas personalizadas para perfeccionar tus habilidades, también puedes personalizar la campaña principal, ajustando las tropas, recursos y dinero disponibles para hacer el juego más desafiante. Sin embargo, es una lástima que el modo multijugador del juego solo te permita jugar con otros usuarios de Mac, ya que esto significa que – sin poder jugar contra usuarios de PC – tendrás una elección bastante limitada de oponentes en línea. 2. Baldur’s Gate 3 – El mejor RPG para un solo jugador Los juegos originales de Baldur’s Gate eran clásicos del género de RPG cuando la serie se lanzó hace casi 25 años, pero sus gráficos en 2D no han envejecido bien, a pesar de una actualización en HD en 2012. Sin embargo, el próximo Baldur’s Gate 3 pone la serie completamente al día con gráficos 3D elegantes y una vasta aventura que parece igualar la escala épica de sus predecesores. De hecho, ha estado disponible en ‘acceso anticipado’ en Steam desde 2020, pero el juego finalmente tiene una fecha de lanzamiento firme para agosto de 2023, por lo que ahora puedes sumergirte y probar los primeros capítulos del juego para prepararte para la llegada del juego completo en solo unos meses. No es una verdadera secuela, ya que la historia y los personajes principales son todos nuevos, ambientados más de 100 años después de BG2, aunque todavía está ambientado en la famosa región de Baldur’s Gate de los populares juegos de mesa Dungeons & Dragons (y – alerta de spoiler – algunos rostros familiares vuelven a aparecer). En lugar de ser el ser poderoso y divino que te convertiste en Baldur’s Gate II, el nuevo juego te permite comenzar desde cero con un personaje completamente nuevo, elegido de la selección tradicional de razas y clases de D&D – humanos, elfos, enanos, magos, guerreros y pícaros – y luego despiertas para encontrarte prisionero en un barco volador controlado por Mindflayers (un villano familiar de la mitología de D&D). El barco es atacado por dragones, pero logras escapar, solo para descubrir que un larva de Mindflayer ha sido implantada dentro de tu cerebro. Por lo tanto, junto con otros supervivientes del barco siniestrado, sales a tratar de encontrar una cura y luego te encuentras rápidamente envuelto en una misteriosa guerra entre los Mindflayers y una variedad de razas enemigas – que no serán reveladas por completo hasta el lanzamiento del juego en el verano. Los gráficos en 3D realmente dan vida al juego mientras tú y tus compañeros entran en combate, pero los espectaculares gráficos necesitan una Mac bastante rápida para ejecutarse correctamente. Los desarrolladores dicen que el juego se ejecutará en una Mac con un CPU de cuatro núcleos y una tarjeta gráfica AMD, o en la mayoría de las Mac con procesadores M1 o M2. Sin embargo, tuvimos que reducir la resolución a solo 1600×900 en nuestro iMac M1 para obtener un 25fps jugable, por lo que un M1 Pro o superior podría ser mejor. Afortunadamente, el combate por turnos del juego no requiere reflejos rápidos y acción de alta velocidad, por lo que aún puedes con un M1 Mac si es necesario. La decisión de optar por un combate por turnos puede preocupar a los veteranos – como el que les escribe – que recuerdan el sistema de pausa en tiempo real de los juegos originales. Pero el combate por turnos es la tendencia en estos días, y si mi tiempo en el juego de acceso anticipado es algo a tener en cuenta, descubrirás que la antigua magia de Baldur’s Gate pronto te tentará a “reunir tu grupo antes de aventurarte” – ¡como en los buenos viejos tiempos! 3. The Elder Scrolls Online – El mejor MMO sin suscripción Junto con World Of Warcraft, The Elder Scrolls Online – o ESO para sus miles de fanáticos – es uno de los pocos títulos de MMO de la lista A que aún es compatible con Mac (tristemente, perdimos Guild Wars 2 hace un par de años …). Sin embargo, a diferencia de WoW, no necesitas pagar una suscripción mensual para jugar el juego, lo que lo convierte en una gran oferta para jugadores que desean sumergirse en cientos de horas de…