Los Marines de EE. UU. Comienzan a Salir de Japón, Décadas Después del Cronograma

Antes de Navidad, un contingente de 105 infantes de marina estadounidenses que habrían sido enviados a Okinawa fueron redirigidos a una nueva base en el territorio de los Estados Unidos en Guam en su lugar. El pequeño reacomodo marcó un hito importante: Esta fue la primera vez que los infantes de marina redujeron su número en Okinawa como parte de un acuerdo entre Washington y Tokio para reducir la presencia militar estadounidense sobredimensionada en la isla del Pacífico que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el acuerdo, 9,000 infantes de marina, poco menos de la mitad de la fuerza actual en la isla, supuestamente deberían irse eventualmente. Pero su partida ya está dos décadas detrás del calendario original y podría no ocurrir durante más de una década, hasta que se completen las bases de reemplazo. Su reubicación fue acordada en un acuerdo firmado hace 12 años, resultado de negociaciones y renegociaciones que se remontan a 1995, cuando tres soldados estadounidenses violaron a una escolar de Okinawa. Ese crimen desencadenó protestas masivas que obligaron a Estados Unidos y Japón a ponerse de acuerdo en reducir las bases estadounidenses, que fueron construidas después de que Estados Unidos asaltara Okinawa durante una batalla sangrienta en 1945. La primera iteración del acuerdo, acordada en 1996, supuestamente reduciría la carga en cinco a siete años construyendo una base aérea en el extremo norte de la isla para reemplazar una existente en una ciudad abarrotada. Una generación después, el antiguo aeródromo sigue en uso y el nuevo está al menos 12 años lejos de completarse. Aunque algunos isleños muestran impaciencia, este estado de constante retraso parece estar bien para los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Japón, que tienen una gran razón geopolítica —el ascenso de China— para querer mantener a los infantes de marina en su lugar. “Así que una docena de años después, solo cien infantes de marina se han movido”, dijo Christopher B. Johnstone, ex director de Asia noreste en la Oficina del Secretario de Defensa, quien ayudó a liderar las negociaciones estadounidenses del acuerdo actual de 2013. “Ambos lados saben que las cosas no avanzan, pero ninguno está incentivado para actuar”. La urgencia de reubicar a los infantes de marina se ha visto socavada a medida que China ha hecho sentir cada vez más su presencia con ejercicios militares. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Japón informó que rastreaba cuatro buques de guerra chinos navegando entre Okinawa y una isla cercana. La creciente presencia china se siente en Tokio y Washington, pero también en Naha, la capital de Okinawa, donde los turistas de habla china abarrotan Kokusai Dori, la calle principal de compras. Las recientes elecciones municipales en todo Okinawa han sido dominadas por conservadores que tienen una visión más favorable de las bases estadounidenses como una presencia protectora que también proporciona empleos muy necesarios. Aunque las manifestaciones contra las bases todavía atraen a cientos de manifestantes gritones, muchos aparecen con bastones para caminar. Los jóvenes de Okinawa son más propensos a encontrarse en centros comerciales como American Village, donde se mezclan con personal militar estadounidense y sus familias. Sin embargo, todavía hay muchos okinawenses que están furiosos con las bases. Culpan tanto a Tokio como a Washington, diciendo que la presencia estadounidense demuestra que Japón todavía ve su isla —que fue un reino independiente hasta el siglo XIX— como poco más que una colonia interna. El gobernador actual, Denny Tamaki, ha sido un oponente principal de las bases, pero él y su predecesor terminaron ralentizando el proceso de reducir la presencia estadounidense al negar permisos y buscar órdenes judiciales para bloquear la construcción del nuevo aeródromo. El mes pasado, la Corte Suprema de Japón rechazó su demanda final, allanando el camino para que la construcción continúe. “Mantener las bases impone una carga excesiva sobre el pueblo de Okinawa”, dijo el Sr. Tamaki, un ex trabajador social cuyo padre era un infante de marina estadounidense. “La presión que nos ponen, en forma de crimen, ruido y accidentes, es un tipo de discriminación estructural”. Sin embargo, el pensamiento en las capitales de ambos países claramente ha cambiado. Cuando se firmó el acuerdo original, Estados Unidos no tenía competencia en el Pacífico occidental. La fuerza militar de China ahora pone a Okinawa dentro del alcance fácil de misiles, y Corea del Norte también ha construido un arsenal nuclear. Japón estaría en la primera línea de cualquier conflicto en Taiwán, que está a la vista de la isla más al sur de la cadena de Okinawa. En 2022, un ejercicio militar chino destinado a intimidar a la isla autónoma también lanzó misiles en aguas cerca de Japón. “Todos reconocemos que el mundo ha cambiado desde la década de 1990”, dijo Kevin Maher, ex diplomático estadounidense que fue cónsul general de Okinawa. “Eso hace que la gente piense, ‘Oh, ¿los marines realmente tienen que empezar a moverse?'” Sin embargo, el Sr. Maher y muchos otros funcionarios estadounidenses dicen que el plan actual sigue siendo la mejor opción. Incidentes recientes como los cuatro asaltos sexuales reportados por soldados estadounidenses el año pasado subrayan el riesgo de un enojo renovado hacia las bases de Estados Unidos, y Tokio tiene poco estómago para reabrir un acuerdo negociado tortuosamente. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, reiteró su compromiso con el plan actual durante una reunión la semana pasada con el presidente Trump, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. El Sr. Ishiba ha dicho previamente que el vacío dejado por los infantes de marina que se van podría ser llenado por fuerzas japonesas o bases conjuntas. “Seguiremos trabajando en reducir la carga de las bases”, dijo el Sr. Ishiba el mes pasado durante el equivalente a un discurso del estado de la unión. Pero agregó que “a medida que el equilibrio de poder en la región experimenta un cambio histórico, debemos seguir asegurando los compromisos regionales de Estados Unidos”. Japón no se apresura a completar la reubicación, cuyo punto central sigue siendo el nuevo aeródromo en Camp Schwab, una instalación estadounidense a una hora al norte de la base aérea existente que reemplazará. Las aguas llenas de coral frente a Camp Schwab están ocupadas ahora por grandes barcazas, que están creando un área de relleno cinco veces más grande que el edificio del Pentágono. Las pistas en forma de V aquí albergarán helicópteros y aviones de rotor giratorio Osprey, reubicados desde la Base Aérea del Cuerpo de Marines Futenma en las densas áreas residenciales en la ciudad de Ginowan. Durante una visita a Okinawa en diciembre para marcar la reubicación de los primeros infantes de marina, el ministro de Defensa de Japón en ese momento dijo que el aeródromo no estará listo para su uso hasta al menos 2036 —40 años después del primer acuerdo para construirlo. El lento progreso refleja la falta de urgencia general de Japón, dijo Hiromori Maedomari, profesor de la Universidad Internacional de Okinawa que enseña sobre los problemas planteados por las bases militares. “Japón quiere mantener el statu quo de los infantes de marina en su lugar tanto como sea posible, incluso si eso significa que Okinawa es prescindible”, dijo. Otras partes del plan de reubicación apenas están comenzando a tomar impulso. En Camp Foster en la mitad sur de la isla, dos docenas de grúas están construyendo una nueva sede, escuelas y viviendas, como parte de un plan para concentrar a los estadounidenses en esta base, permitiendo que otras bases cierren. “Finalmente está sucediendo”, dijo el Coronel Leroy Bryant Butler, un Marine que maneja los proyectos de construcción. “No hemos visto este nivel de construcción aquí desde la década de 1950, cuando se construyeron estas bases”. Los infantes de Marina también se trasladarán a bases en el norte de Okinawa, lejos de los centros de población abarrotados. Alrededor de dos tercios de las bases estadounidenses en la parte sur de la isla eventualmente serán desocupadas, incluyendo un centro logístico lleno de almacenes, un puerto marítimo y la base aérea de Futenma. El costo para Japón de la construcción es de unos $1.5 mil millones al año. Eso se suma a los $2.8 mil millones que Tokio gastó para construir una nueva base en Guam, Camp Blaz, que se abrió el mes pasado y se supone que albergará aproximadamente la mitad de los infantes de marina que se van de Okinawa. Sin embargo, los infantes de marina no han ocultado su reticencia a reducir sus fuerzas, y se niegan a proporcionar un cronograma. Si estalla un conflicto, la infantería en Guam probablemente tendría que luchar para regresar a Japón contra un enemigo que puede desafiar la superioridad aérea y marítima estadounidense. ” Japón está ahora en la zona de la guerra de armamentos”, dijo Wallace Gregson, general de marina retirado que comandaba la fuerza del Cuerpo de Marines en Okinawa. “Necesitamos cambiar la conversación hacia problemas que son relevantes en 2025.” Kiuko Notoya contribuyó con la información.