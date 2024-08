¡Los M4 Macs vienen en camino! [The CultCast]

“

Los Mac que has estado esperando están a punto de llegar.

Imagen: Apple/Cult of Mac

Esta semana en el podcast de Cult of Mac: Parece que una gran cantidad de Macs alimentados por el chip M4 de Apple, incluido un Mac mini que será sorprendentemente pequeño, llegarán en un futuro no tan lejano. Discutimos los últimos rumores sobre los M4 Mac (y no podemos evitar emocionarnos un poco más).

También en The CultCast:

La última beta de iOS 18 trae más cambios interesantes, incluido uno que hace muy feliz a Griffin.

Tenemos preguntas sobre el próximo Apple Watch SE. ¿Será de plástico? ¿Colorido y vibrante? ¿Más barato?

Los diseñadores imitadores de Samsung son criticados por una fuente inesperada por copiar los productos de Apple.

En un nuevo segmento de Under Review, Griffin nos cuenta qué le gusta (y qué no) de un cargador MagSafe inusual y todo en uno.

Escucha el episodio de esta semana de The CultCast en la aplicación Podcasts o en tu aplicación de podcasts favorita. (¡Asegúrate de suscribirte y dejarnos una reseña si te gusta!) O mira la transmisión en vivo del video, incrustada a continuación.

La transmisión en vivo de The CultCast: Rumores sobre los M4 Mac

Nuestros patrocinadores: CultCloth y oyentes como tú.

¡Consigue el único paño de limpieza que necesitas: CultCloth!

Oyentes como tú. Tu apoyo nos ayuda a financiar CultCast Off-Topic, un nuevo podcast semanal de contenido extra disponible para todos; y nos ayuda a asegurar el futuro de nuestro podcast principal. También obtienes acceso al Discord de The CultClub, donde puedes chatear con nosotros toda la semana, darnos temas para el programa e incluso aparecer en el mismo. Apoya a The CultCast en support.thecultcast.com o en Cultof9to5MacRumors.com.

Las principales noticias de Apple de esta semana, incluidos los últimos rumores sobre los M4 Mac

En el programa de esta semana: Tu anfitrión Erfon Elijah (@erfon), editor gerente de Cult of Mac Lewis Wallace (@lewiswallace) y escritor de Cult of Mac D. Griffin Jones (@dgriffinjones).

Estos son los titulares sobre los que hablaremos en el programa de esta semana, comenzando con los últimos rumores sobre los M4 Mac:

Under Review

Griffin: El soporte de carga magnética 3 en 1 de Zike es un cargador de escritorio finamente hecho para tu iPhone, Apple Watch y AirPods.