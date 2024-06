Los líderes legislativos no cederán en su apoyo a Israel.

Con ayuda de Shawn Ness

Cientos de manifestantes se reunieron en Albany hoy, coreando “Ni un centavo más, ni un dime más, no más dinero para los crímenes de Israel”.

Pero el liderazgo legislativo no está prestando atención.

En el estado con la mayor población judía de la nación, el liderazgo de la Asamblea Estatal y del Senado se niega siquiera a considerar un proyecto de ley impulsado por legisladores demócratas socialistas que penalizaría a las organizaciones benéficas que, según ellos, “refuerzan y fomentan los crímenes de guerra israelíes”.

“Es un tema que no va a ninguna parte y la posición del vocero no ha cambiado”, escribió Mike Whyland, portavoz del vocero de la Asamblea, Carl Heastie, en un correo electrónico a POLITICO.

Es la última indicación de cómo la guerra en Gaza sigue dividiendo a los demócratas, exponiendo una brecha entre los legisladores de izquierda y los políticos establecidos que solo ha crecido desde el inicio del conflicto.

El enfoque renovado en la guerra de hoy ha hecho poco para mover la aguja en el tema en Albany, donde el liderazgo y los demócratas de alto rango, muchos de los cuales son judíos, simplemente no cederán en su apoyo a Israel. Eso incluye evitar proyectos de ley críticos del régimen israelí.

“Los legisladores judíos sienten que el mundo entero se ha vuelto en su contra en gran medida, como judíos, no como legisladores”, dijo la asambleísta Amy Paulin, una demócrata judía de Westchester. “No lo sentimos aquí. No lo sentimos en la conferencia; trabajamos juntos como colegas. Esos temas divisorios rara vez surgen”.

Playbook luego preguntó a Paulin si percibe que la oposición a Israel está creciendo en el cuerpo legislativo.

“No lo sé, porque no lo discutimos”, respondió.

En contraste con esa caracterización, horas antes, el asambleísta Zohran M

