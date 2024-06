¡Los legisladores cuentan todo! El grupo secreto del Senado sale a la luz.

Con la ayuda de Shawn Niez

EL SECRETO JUGOSO DEL SENADO: Ha estado allí durante décadas, pero algunos legisladores dijeron que ni siquiera habían oído hablar de ello.

La naturaleza de trastienda del grupo de Reglas de Trabajo del Senado estatal fue descrita en un artículo de New York Focus publicado esta mañana.

Y si bien la existencia del grupo (WRG, para los entendidos) ha sido mencionada en artículos de noticias mucho antes del artículo de Focus de hoy, la historia pone un nuevo foco en la forma en que Albany trabaja para —aunque a menudo fuera de la vista de— la gente de Nueva York.

“No hay transparencia en el proceso legislativo”, dijo el senador estatal demócrata Leroy Comrie, de Queens Oriental, a Playbook. “¿Quién te dijo que había transparencia? Estamos en la Legislatura estatal. Las Reglas de trabajo es algo que ha existido durante décadas y las personas que se preocupan por la transparencia no están enfocadas en lo que es importante.

Los comentarios sarcásticos de Comrie pueden ser un shock para los apasionados por el gobierno, pero también es un análisis serio de la forma en que los proyectos de ley se convierten en ley en toda la Legislatura —y no solo en el Senado estatal.

Como señala un miembro de la Asamblea estatal, el cuerpo legislativo —que, desde la COVID ha limitado implacablemente el acceso de los periodistas a las áreas fuera de su cámara— también toma decisiones cruciales con poca explicación para los miembros de rango y el público.

“No tenemos un comité de Reglas de trabajo”, dijo el demócrata del Upper West Side, Daniel O’Donnell, a Playbook. “Tenemos un comité de reglas, pero, sabes, depende de Carl decidir qué proyectos de ley avanzan. Es lo mismo”.

“¿Cómo llega el proyecto de ley a la agenda del Comité de Reglas? Se llama la cabeza de Carl Heastie”, señaló O’Donnell, refiriéndose al presidente de la Asamblea.

Se dice que el Grupo de Reglas de Trabajo del Senado consta de alrededor de 10 miembros y está compuesto por legisladores de alto rango que se reúnen en secreto para decidir qué proyectos de ley pueden llegar al piso —y cuáles mueren— durante la última semana de sesión. Los legisladores dicen que es una herramienta necesaria que se utiliza para reducir los miles de proyectos de ley que quedan en pie a medida que se acerca el final de la sesión.

“Estás tomando a un grupo de legisladores —diversos por raza, género, geografía y opinión política— y los pones en una habitación juntos para resolver las cosas en el mejor interés de todos”, dijo Liz Krueger, presidenta de Finanzas del Senado, demócrata de Manhattan. “Ese es nuestro modelo para cualquier cosa controversial en el Senado. Creo que es un signo del liderazgo fantástico de Andrea Stewart-Cousins que así es como trabajamos.”

El portavoz de la mayoría del Senado, Mike Murphy, estuvo de acuerdo, y también aclaró que cualquier proyecto de ley puede ser discutido por la conferencia completa en cualquier momento, sin importar lo que suceda en el WRG. El grupo solo se reúne durante aproximadamente una semana al final de la sesión, dijo.

Los legisladores le dijeron a Playbook que a veces los proyectos de ley terminan en el grupo secreto —e incluso mueren allí— sin que los patrocinadores principales siquiera lo sepan.

“A veces nos informan de que un proyecto de ley se movió al [grupo de Reglas de trabajo], pero no es como algo automático”, dijo la senadora estatal Julia Salazar.

Aunque la historia de Focus hizo que la existencia del grupo pareciera siniestra, la mayoría de los legisladores abordados por Playbook estaban dispuestos a, al menos a regañadientes, discutir el secreto a la vista de todos en el registro.

Excepto el senador estatal James Skoufis del condado de Orange. “No tengo la libertad de hablar sobre las reglas de trabajo”, dijo Skoufis con una sonrisa. “Aprecio tu tenacidad al preguntar, aunque.”

Skoufis está en la lista como uno de los miembros del WRG en el artículo de Focus. El senador estatal Jamaal Bailey, quien está alineado con Heastie y también está en la lista como miembro del grupo, dio una respuesta similar:

“No quiero tener la conversación sobre las conversaciones o los trabajos internos”, dijo. “Simplemente creo que es una conversación para el liderazgo. Creo que es importante que podamos mover proyectos de ley.” — Jason Beeferman

NUEVA YORK LLEVA LA AYUDA ENERGÉTICA: Nueva York es el primer estado en poner en marcha los fondos federales de la Ley de Reducción de la Inflación para proyectos de eficiencia energética para residentes de bajos ingresos. La secretaria de Energía de EE. UU. Jennifer Granholm se unió a la gobernadora Kathy Hochul y al senador Chuck Schumer para destacar el nuevo programa en la ciudad de Nueva York el jueves.

“Estamos haciendo un progreso real, algo tangible”, dijo Hochul. “Vamos a afectar la capacidad de las personas para ajustarse, adaptarse y reducir sus facturas de energía.”

El Departamento de Energía anunció el mes pasado que el estado fue el primero en tener su solicitud aprobada bajo el programa federal de $8.8 mil millones destinado a ayudar a los propietarios a reducir sus costos energéticos y hacer que sus propiedades sean más eficientes energéticamente.

Nueva York está lanzando ahora la primera fase de su programa de rebajas de electrificación del hogar y electrodomésticos de $158 millones y lo hará a través del programa EmPower+ del estado, que atiende a propietarios e inquilinos con ingresos por debajo del 80 por ciento de la mediana de su área. Las viviendas de hasta cuatro unidades son elegibles en la primera fase, que respaldará la instalación de sellado de aire, aislamiento, ventilación, bombas de calor y otras mejoras eléctricas. Se ofrecen hasta $14,000 en rebajas por hogar, dijo Granholm.

Hochul elogió repetidamente al presidente Joe Biden por apoyar el programa. “Este presidente está haciendo el trabajo”, dijo.

Una versión anterior de EmPower limitaba la elegibilidad al 60 por ciento de los ingresos medios del estado, lo que recibió críticas por excluir a muchos residentes de Nueva York de bajos ingresos.

Los funcionarios dijeron hoy que tres estados más —Massachusetts, Michigan y Rhode Island— han solicitado lanzar sus propios programas, lo que eleva el número total de estados que han solicitado al menos uno de los programas de rebajas energéticas en el hogar financiados por la ley a 17. — Marie J. French y Kelsey Tamborrino

TRANQUEROS CONTRA EL PRECIO DE LA CONGESTIÓN: La Asociación de Camioneros de Nueva York está demandando al MTA por la implementación del precio de congestión, alegando que la política afectará injustamente a las empresas de transporte y logística debido a las tarifas más altas que se les cobrarán.

Bajo el plan de precios, a los camiones se les cobrarán $24 o $36 por cada viaje a la zona de congestión —dependiendo del tamaño y la hora del día— mientras que los vehículos de pasajeros solo deben pagar $15.

“Para ser claros, como organización, no nos oponemos fundamentalmente al concepto del precio de congestión”, dijo la presidenta de la asociación, Kendra Hems, durante un seminario web. “Sin embargo, no podemos respaldar un plan que se dirige injustamente a una industria que no tiene otra opción que entrar en la zona de congestión en coche.

La demanda se produce cuando los conductores se preparan para que la política tan esperada entre en vigencia en un mes, y subraya la oposición continua.

La asociación no está buscando la derogación total del plan, sino que solicita que el MTA “vuelva a empezar” para idear una solución equitativa para todos los usuarios.

Los conductores de camiones no tienen la libertad de entrar en la zona de congestión fuera de las horas pico, como sugirió el MTA, porque están sujetos a los horarios de entrega. En ese sentido, la demanda argumenta que los funcionarios del MTA que son conscientes de los horarios inflexibles de los camioneros los están dirigiendo injustamente con tarifas más altas.

“Como hace cualquier negocio responsable, entregamos cuando nuestros clientes nos piden que lo hagamos, que es durante las horas pico de actividad empresarial. Eso no cambiará ahora, pero lo que cambiará son los costos más altos para los neoyorquinos como resultado”, dijo Joe Fitzpatrick, vicepresidente del consejo de administración de la asociación, en un comunicado. — Shawn Ness

COMISIÓN DE COVID: Se ha discutido en los últimos días entre los legisladores estatales y la oficina de Hochul la creación de una comisión para investigar las políticas de la pandemia de Covid-19, dijeron cuatro personas familiarizadas con las negociaciones a Playbook.

Un proyecto de ley para formar la comisión ha estado estancado durante varios años en Albany. Pero está siendo considerado en los últimos días de la sesión legislativa ya que el ex gobernador Andrew Cuomo testificará el 11 de junio ante un subcomité de la Cámara liderado por republicanos que investiga las políticas de la era de la pandemia.

El manejo inicial de la pandemia por parte de Cuomo lo convirtió en una estrella nacional. Pero pronto fue criticado por la política de su administración de requerir que los hogares de ancianos no rechacen a pacientes con Covid positivo —una regla que su equipo defendió como ampliamente acorde con las directrices federales de salud en ese momento. El Departamento de Justicia también se negó a abrir una investigación de derechos civiles sobre el asunto.

Cuomo renunció en 2021 tras múltiples acusaciones de acoso sexual y comportamiento inapropiado.

Pero incluso cuando el ex gobernador no ha descartado una posible candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, los partidarios de formar la comisión insisten en que una investigación estatal no está destinada a apuntar a él.

“Siempre he sido enfático en que no veo este proyecto de ley como dirigido a señalar con el dedo a nadie”, dijo Richard Gottfried, ex presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, quien ayudó a redactar la legislación. “Creo que lo que se necesita es un análisis objetivo y profesional de las cosas que Nueva York hizo bien y de las cosas en las que Nueva York no acertó.”

La comisión bajo consideración de los legisladores tendría poder de citación y estaría compuesta por expertos en salud pública designados por los principales líderes republicanos y demócratas en la Legislatura, así como por el gobernador. — Nick Reisman

— PELEA DE PAULIN: La demócrata de Westchester Amy Paulin se enzarzó en un “intercambio prolongado y acalorado” con la asambleísta Latrice Walker durante la conferencia. Walker trabajó para rechazar el proyecto de ley de crímenes sexuales de Paulin que fue redactado tras la anulación de la condena de Harvey Weinstein. (Spectrum News)

— DINAPOLI HABLA DEL FONDO COMÚN DE JUBILACIÓN ESTATAL: Es probable que el fondo exceda su pronóstico de ingresos a largo plazo cuando se sumen los números finales. (The Capitol Pressroom)

— El ex senador estatal Jeffrey Klein está tomando un ejemplo del libro de jugadas de Cuomo: Klein fue acusado de besar a la fuerza a una empleada y ha sido objeto de una investigación del comité de ética del estado desde entonces. Ahora, está afirmando que el órgano no tiene el alcance constitucional para hacerlo. (Times Union)

