Los Juegos Olímpicos atraen nuevas inversiones a los deportes de nicho, equipos femeninos.

Las jugadoras del Equipo Estados Unidos celebran tras la victoria durante el partido por la medalla de bronce de rugby sevens femenino entre el Equipo Estados Unidos y el Equipo Australia en el día cuatro de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Estadio de Francia el 30 de julio de 2024 en París, Francia.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están atrayendo nuevos fondos para deportes menos conocidos y equipos femeninos, con el rugby sevens femenino de EE. UU., el waterpolo y el atletismo femenino anotando importantes contribuciones este año.

El equipo de rugby sevens femenino de EE. UU. recibió un regalo de $4 millones de la inversora Michele Kang a principios de esta semana. El rapero y personalidad de televisión Flavor Flav mostró su apoyo al waterpolo, y Alexis Ohanian, el esposo de la superestrella del tenis Serena Williams y cofundador de Reddit, está invirtiendo en el atletismo femenino.

“Los deportes de nicho a menudo no reciben el reconocimiento que se merecen, pero están llenos de un talento increíble y corazón”, dijo Flavor Flav al anunciar su apoyo al waterpolo en julio.

Flavor Flav anunció una asociación de cinco años con el waterpolo de EE. UU., que incluye fondos para el equipo femenino de EE. UU. en 2024, así como el papel de “hype man oficial” tanto para los equipos masculinos como femeninos. El tamaño de su contribución no fue revelado.

Hizo su compromiso después de que la jugadora Maggie Steffens publicara en Instagram que ella y sus compañeras a menudo tienen que trabajar en un segundo o tercer trabajo para poder competir, dado que el waterpolo no recibe tanta atención como otros deportes.

El equipo femenino de waterpolo de EE. UU. ha ganado oro en los últimos tres Juegos Olímpicos, y Flavor Flav tiene como objetivo elevar su visibilidad. La asociación incluye su compromiso de impulsar el waterpolo de EE. UU. en las redes sociales, más allá de animar desde la piscina.

Apoyo creciente

La contribución de Kang al rugby sevens femenino durará cuatro años, proporcionando recursos para las jugadoras y el cuerpo técnico antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

Kang, quien fundó Kynisca Sports para el avance del deporte femenino a nivel mundial, dijo que 2024 ha sido un “año extraordinario” para el deporte femenino con una participación récord. A medida que los patrocinadores y las cadenas de televisión reconocen cada vez más el valor del deporte femenino, dijo que ahora es el momento de invertir en él.

El apoyo llega después de que el equipo de rugby sevens femenino ganara bronce, obteniendo la primera medalla olímpica para Estados Unidos en rugby sevens, tanto en los equipos masculinos como femeninos. También establecieron un nuevo récord para un evento de rugby femenino, con 66,000 aficionados llenando el Estadio de Francia, según World Rugby.

“Este equipo de Águilas, liderado por jugadoras como Ilona Maher y las co-capitanas Lauren Doyle y Naya Tapper, ha cautivado a millones de nuevos seguidores, llevando una atención sin precedentes al deporte”, dijo Kang en el anuncio.

Maher dijo a CNBC esta semana que sin un buen desempeño en los Juegos, el equipo podría no haber sobrevivido.

“Nuestro entrenador nos dijo que si no ganamos una medalla, es posible que no tengamos programa el próximo año, y eso realmente me impactó, esas palabras, y así que cumplimos”, dijo Maher.

Más allá de los Juegos

Ohanian ya es co-propietario de un club de fútbol femenino, y dijo en “Squawk Box” de CNBC esta semana que tiene como objetivo extender la popularidad del atletismo femenino más allá de su pico olímpico.

Anunció en abril que su firma de capital de riesgo organizará una competencia a finales de septiembre con el mayor premio de la historia para un evento de atletismo femenino. Ohanian está duplicando las apuestas de los Juegos de París con un premio mayor de $30,000.

“Nada de esto se trata de caridad ni debería ser caridad”, dijo Ohanian. “Esto se trata de excelencia, de celebrarla”.

