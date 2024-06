Los juegos demuestran su poder en sitios de noticias y tecnología.

“

¿Cuál es una palabra de cinco letras para una actividad en la que las empresas de medios y tecnología cada vez más confían para ganar suscriptores y mantenerlos interesados?

J

U

E

G

O

Apple lanzó una serie de rompecabezas centrados en palabras en su servicio de noticias por suscripción el otoño pasado. LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, presentó una serie de juegos de palabras esta primavera. Sitios de noticias como Morning Brew, The Washington Post, Vox Media y The Boston Globe han añadido nuevos rompecabezas más allá del crucigrama y han contratado personal para trabajar en juegos. La publicación que estás leyendo también ha invertido en una colección de acertijos.

No se trata exactamente de diversión y juegos. Para las empresas de medios, los juegos son una forma de atraer a nuevos clientes mientras sus sitios enfrentan una disminución del tráfico de Google, X y Meta, que han dejado de enfatizar las noticias. Para las empresas tecnológicas con ofertas editoriales, los rompecabezas son una forma de atraer nuevos suscriptores y de involucrar a los usuarios existentes que pueden no volver a las aplicaciones diariamente.

“Una publicación es más que las historias que produce. Es una experiencia a la que anticiparse, un placer”, dijo John Temple, ex periodista y cofundador de Amuse Labs, que vende una plataforma de software que ayuda a los editores a crear rompecabezas. “Quieren recrear esa misma experiencia satisfactoria para las personas que podrían haber tenido años haciendo crucigramas en el periódico.”

Agregar juegos y acertijos se ha vuelto fundamental para muchas estrategias editoriales en los últimos años, con un impulso notable en los últimos meses a medida que Apple y LinkedIn se sumaron. A medida que estas empresas de noticias y tecnología compiten por la atención del consumidor frente a competidores como Netflix, Spotify y otras formas de entretenimiento digital, es probable que otros sigan su ejemplo.

Muchos de los juegos no son como Call of Duty o el próximo Angry Birds. A menudo son rompecabezas de palabras o lógica, que pueden ayudar a las personas a sentir un sentido de logro al ejercitar sus músculos intelectuales. Para las empresas con productos editoriales, los juegos de palabras tampoco son drásticamente diferentes de sus negocios principales.

Existen indicios de que los juegos están funcionando. En The New York Times, las nuevas suscripciones para productos que no son noticias —que incluyen suscripciones para Juegos, Cocina, Wirecutter y The Athletic— superaron a las nuevas suscripciones para la oferta principal de noticias en el primer trimestre. (El Times no proporciona cifras solo para suscripciones a juegos). Apple y LinkedIn dijeron, sin dar detalles, que los resultados iniciales eran prometedores.

Los editores tienen una larga historia de añadir juegos a sus ofertas de noticias. Durante más de un siglo, los periódicos incluyeron juegos de palabras y acertijos. The New York World publicó el primer crucigrama en su página “Diversión” el 21 de diciembre de 1913.

Una excepción fue The Times, que se promocionaba a sí mismo como “estrictamente un periódico para personas inteligentes y reflexivas”. Eso cambió después de que Japón bombardeara Pearl Harbor, arrastrando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Los editores del Times dijeron que debido al entorno de noticias intenso, los lectores podrían querer una distracción de titulares implacablemente sombríos. En febrero de 1942, The Times introdujo su primer crucigrama, que se convirtió en un sello distintivo del periódico.

Hoy en día, las empresas de noticias y tecnología han encontrado el ciclo de noticias igual de desafiante, con guerras en Israel-Gaza y Ucrania, así como las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las guerras culturales que las rodean. Los ejecutivos de noticias y tecnología han tratado de proporcionar al menos un poco de refugio, por breve que sea, de lo que puede parecer un flujo interminable de malas noticias.

“Las noticias y los eventos actuales suelen caracterizarse por cosas que son intratables”, dijo Ross Trudeau, el editor de acertijos de Apple News. “Los rompecabezas son una forma de decir que algunos de estos problemas tienen soluciones, incluso elegantes.”

(El Sr. Trudeau proviene de una línea de méritos periodísticos. Sus padres son Garry Trudeau, conocido por crear la tira cómica “Doonesbury”, y Jane Pauley, la presentadora de noticias de televisión y periodista).

The Times ha tenido juegos destacados más allá de su crucigrama. Incluyen creaciones caseras como Spelling Bee, donde los usuarios crean la mayor cantidad de palabras posible con un puñado de letras, y Connections, donde las personas agrupan una serie de palabras que tienen un vínculo similar. En 2022, The Times compró Wordle, un juego de adivinanzas de palabras que fue un éxito sorpresa, a su creador, que era ingeniero de Reddit. El juego se volvió viral cuando la gente compartió sus puntajes de Wordle en las redes sociales.

Otros lo han notado. El otoño pasado, Apple presentó un conjunto diario de crucigramas para los suscriptores de Apple News+, su servicio de suscripción de pago que cura artículos de editores asociados. (The Times abandonó el programa en 2020.) El mes pasado, Apple presentó un juego de ortografía, Quartiles, donde los usuarios deletrean palabras basadas en una serie de fragmentos de palabras desordenados.

“Cuanto más valor agregamos a Apple News+, más suscriptores atraemos, lo cual beneficia a nuestros socios editoriales”, dijo Lauren Kern, la editora en jefe de Apple News. Apple también ha integrado los rompecabezas de Apple News+ en Games Center, su red social de juegos, que permite a los usuarios competir con amigos por los mejores puntajes.

LinkedIn siguió con tres juegos de rompecabezas, que se destacan prominentemente en su sitio web y aplicaciones móviles. Dan Roth, editor ejecutivo de LinkedIn, dijo que el objetivo era mantener el contenido en línea con la marca de “red profesional” de la empresa, a la vez que daba a las personas una razón para regresar regularmente y participar en conversaciones, tanto públicas como privadas en el sitio.

“Uno de los objetivos principales de LinkedIn es llevar a las personas al sitio, tomar el conocimiento que está en sus cabezas y compartirlo con su red”, dijo el Sr. Roth en una entrevista. “A veces tienes que incentivar a la gente para que comience a compartir, y agregar juegos es una forma clara de hacerlo.”

Las empresas dijeron que su enfoque para crear juegos comenzó con los seres humanos. Apple destacó su diverso equipo de creadores de rompecabezas y colaboradores para atraer a una audiencia más amplia, y dijo que intentaba evitar el argot del crucigrama en las pistas de los rompecabezas.

LinkedIn contrató a Paolo Pasco, un constructor de crucigramas de larga trayectoria y recién graduado de Harvard, como su primer editor de juegos. The Times ha destacado a su equipo de juegos mostrando el proceso a menudo de baja tecnología de escribir a mano y crear los rompecabezas más populares en el sitio.

Todas estas empresas se dedican a crear nuevos hábitos para los consumidores. Esto es especialmente cierto para los nuevos clientes casuales, a quienes pueden atraer a sus aplicaciones con juegos pero esperan retener el tiempo suficiente para presentarles otros productos, como podcasts, deportes e incluso noticias duras.

“Cuando vemos a los suscriptores interactuar tanto con los juegos como con las noticias en cualquier semana dada, vemos una de las mejores retenciones a largo plazo de suscriptores a partir de ese patrón”, dijo Jonathan Knight, jefe de juegos de The Times. “Por lo tanto, estamos haciendo muchas cosas para fomentar ese comportamiento.”

Muchas de las empresas dijeron que las personas necesitan sentirse bien al visitar las aplicaciones, incluso si es en el momento fugaz pero satisfactorio de completar un crucigrama en su mejor tiempo personal.

“Es un tiempo bien empleado, y estás decidiendo cómo encaja en tu vida”, dijo el Sr. Knight. “Haces un rompecabezas al día. Lo dejas y vienes al siguiente cuando quieras. Es un verdadero sentido del logro, y la gente puede sentirse bien al respecto.”

