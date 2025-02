Los jubilados se muestran reacios a gastar sus ahorros. Los investigadores dicen que eso es un problema.

En el mundo de los planes de jubilación, no todo el ingreso es igual. Esa es la última conclusión de una investigación que analiza los hábitos de gasto de unas 2.500 familias estadounidenses.

El informe, escrito por David Blanchett, jefe de investigación de jubilación en PGIM DC Solutions, y Michael Finke, profesor de investigación en seguridad económica en The American College of Financial Services, encontró que los jubilados se sienten mucho más cómodos gastando ingresos de cosas como Seguridad Social y pensiones en comparación con retirar efectivo de sus inversiones. Blanchett y Finke dicen que esto es un problema para la planificación de jubilación.

Las pensiones de beneficios definidos han experimentado un declive constante en las últimas cuatro décadas a medida que los planes de jubilación patrocinados por el empleador como los 401(k)s y las IRA se convirtieron en el camino común para el ahorro para la jubilación. La investigación de jubilación generalmente asume que los jubilados son en gran parte indiferentes acerca de las fuentes de las cuales derivan sus ingresos en la jubilación, según Blanchett. Pero los números del estudio muestran algo muy diferente.

En promedio, los estadounidenses gastan aproximadamente el 80% de sus ingresos disponibles durante toda su vida laboral, incluyendo la Seguridad Social, pensiones y rentas vitalicias, a lo largo de su jubilación. Mientras tanto, los jubilados consumen solo alrededor de la mitad de sus ahorros disponibles. Los datos de Blanchett y Finke muestran que los hogares con cónyuges de 65 años retiraron solo un 2.1% de sus ahorros en promedio durante el transcurso de un año, muy por debajo de la orientación general sobre las tasas de retiro de la cartera, escribieron.

“Encontramos evidencia bastante significativa de que los jubilados se sienten mucho más cómodos gastando ingresos vitalicios que retirando de los ahorros”, dijo Blanchett a Financial Planning. “Esto es bastante intuitivo si se habla con jubilados, ya que es difícil comportamentalmente gastar los ahorros cuando no se sabe cuáles serán los futuros rendimientos del mercado, cuánto tiempo van a vivir, etc., pero no es algo que se suela considerar al pensar en una planificación óptima de ingresos para la jubilación.”

Adelantar la Seguridad Social puede tener consecuencias multiplicadoras para los jubilados, dicen los asesores. Hacerlo no solo limita los pagos de la Seguridad Social durante la jubilación, sino que también puede llevar a mayores golpes fiscales a medida que los jubilados posponen la retirada de cuentas de ahorro calificadas hasta que comiencen a tener efecto las distribuciones mínimas requeridas (RMDs).

Según Christopher Briscoe, director de planificación financiera en Girard Advisory Services en King of Prussia, Pennsylvania, los clientes acostumbrados a recibir cheques regulares a menudo gastan menos en la jubilación, dejando legados no deseados debido a la incomodidad de retirar dinero de sus cuentas de jubilación.

A lo largo de su conjunto de datos, Blanchett y Finke encontraron que el jubilado medio gastaba significativamente por debajo de sus ingresos disponibles, especialmente durante los primeros años de la jubilación. Pero la “eficiencia de gasto” puede variar significativamente de un individuo a otro.

Nicholas Bunio, un asesor financiero en Retirement Wealth Advisors en Berwyn, Pennsylvania, dijo que con más frecuencia ve clientes jubilados que gastan más de lo necesario en lugar de menos. Tales jubilados son una minoría; los datos muestran que alrededor de uno de cada diez hogares gasta casi el doble de sus ingresos totales disponibles a lo largo de la jubilación.

El estudio es claro: un estadounidense jubilado promedio prefiere gastar dinero de sus ingresos vitalicios en lugar de sus ahorros, pero los clientes son personas, no estadísticas. Para Briscoe, hacer un plan de jubilación con un cliente no se trata solo de optimizar ganancias e impuestos, es una conversación con un cliente sobre cómo ven el dinero.

Los asesores y los encargados de políticas pueden desempeñar un papel importante en guiar a los jubilados para que gasten su dinero de manera más eficiente. Los datos muestran que las RMDs, por ejemplo, tienen un claro efecto en impulsar el gasto de las IRA.

“El gobierno no te está diciendo que lo gastes, pero la gente lo hace”, dijo Finke. “De cierta manera, el gobierno ha creado una regla de gasto basada en los activos actuales y la longevidad esperada que muchos estadounidenses utilizan para pagar su estilo de vida.”

Los funcionarios del gobierno podrían fomentar el gasto de los jubilados al reducir la edad de distribución, pero los cambios de política de la Ley Secure 2.0 están programados para hacer justo lo contrario. La ley elevó la edad de RMD de 72 a 73 a partir de 2023 y está programada para aumentarla nuevamente a 75 en 2033. Blanchett y Finke sugirieron que tales cambios podrían reducir aún más los niveles de gasto.

Pero independientemente de los cambios en la política de RMD, los investigadores dicen que los asesores financieros aún pueden mejorar el comportamiento de gasto de sus clientes centrándose en el lado conductual de la planificación de jubilación.

“Lo que esta investigación realmente demuestra es que la jubilación no es solo un problema matemático que se puede resolver con una cartera eficiente”, dijo Blanchett. “Los asesores financieros que no estén discutiendo activamente opciones para generar ingresos vitalicios pueden no estar realmente ayudando a sus clientes a tener la mejor jubilación posible”.