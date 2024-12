Los Jets de Woody Johnson: calificaciones de ‘Madden’, una temporada perdida y ‘el lugar más disfuncional imaginable’

“

Por Zack Rosenblatt, Dianna Russini y Michael Silver

Woody Johnson decidió hacer su propia investigación.

El dueño de los New York Jets estaba en su casa de Palm Beach, Florida, en febrero pasado, discutiendo posibles adquisiciones de la temporada baja con los encargados del equipo mientras veían vídeo de juegos. El receptor abierto Jerry Jeudy, ex primera selección de los Broncos de Denver, apareció en la pantalla. El gerente general de los Jets, Joe Douglas, mostró interés, según alguien familiarizado con la reunión. Johnson sacó su teléfono y comenzó a escribir.

Unas semanas después, Douglas y su homólogo de los Broncos, George Paton, estaban en plenas negociaciones para un intercambio que habría enviado a Jeudy a los Jets y dado al futuro Salón de la Fama, el mariscal de campo Aaron Rodgers, otro potencial jugador hábil. Los Broncos sintieron que el trato estaba cerca. Luego, abruptamente, todo se desmoronó. En las oficinas ejecutivas de Denver, no podían creer la razón por la cual.

Douglas le dijo a los Broncos que Johnson no quería hacer el intercambio porque el dueño sentía que la calificación de Jeudy en “Madden NFL”, el popular videojuego, no era lo suficientemente alta, según múltiples fuentes de la liga. Los Broncos finalmente intercambiaron al receptor a los Cleveland Browns. El domingo pasado, Jeudy superó la marca de 1,000 yardas recibidas por primera vez en su carrera.

Al comenzar esta temporada, los Jets tenían la esperanza de terminar con la sequía de playoffs de 13 años de la franquicia, la más larga en los cuatro principales deportes de América del Norte, y callar años de conversaciones sobre la disfunción de la franquicia. En cambio, esta temporada solo ha afianzado la reputación de los Jets.

El entrenador en jefe Robert Saleh fue despedido cinco juegos después del inicio de la campaña. Douglas fue despedido seis semanas después. Johnson sugirió sentar a Rodgers debido a su pobre desempeño, un portavoz de los Jets dijo que el propietario estaba “haciendo provocaciones. Hizo la declaración en broma para ver cómo se manejaría”. Una semana después, los Jets intercambiaron por Davante Adams, el receptor All-Pro y amigo cercano y ex compañero de equipo de Rodgers en Green Bay. Nueva York ha tropezado a un récord de 4-10 y se perderá los playoffs por decimocuarta temporada consecutiva.

Otro período de cambio espera, y en el meollo de los problemas de la franquicia está Johnson, quien fue caracterizado como un dueño demasiado involucrado e impulsivo en conversaciones con más de 20 personas dentro y alrededor de la organización de los Jets – jugadores, entrenadores y ejecutivos del equipo actuales y anteriores – quienes fueron otorgados anonimato para hablar abiertamente sin temor a represalias.

“Siguen haciendo lo mismo una y otra vez: cambian a la gente del fútbol. La gente del fútbol no es el problema”, dijo un ex ejecutivo. “Es, ‘Oye, tengo cáncer en el cerebro’. Y, ‘Bueno, solo corta tu pie’.”

Johnson, quien declinó la solicitud de comentario de The Athletic, se desilusionó con su mariscal de campo estrella menos de un año después de apostar fuerte por él, denigró a sus propios jugadores en el vestuario y parecía seguir consejos de toma de decisiones de sus hijos adolescentes, según diversas fuentes del equipo y la liga. Y el intercambio propuesto de Jeudy no fue la única vez que Johnson citó las calificaciones de “Madden” al evaluar jugadores.

“Hay organizaciones donde todo está configurado para que puedas ganar”, dijo un jugador del equipo en 2023. “Se siente completamente diferente (con los Jets). Es el lugar más disfuncional imaginable.”

Antes del partido de pretemporada entre los Jets y los Giants en el MetLife Stadium en 2019, un asistente administrativo entró en las oficinas de entrenadores del equipo para hacer un anuncio al entonces entrenador en jefe Adam Gase y su personal. Woody Johnson, quien entonces se desempeñaba como embajador de EE. UU. en el Reino Unido en la administración Trump, regresaba temporalmente de Londres. El asistente dijo que todos debían referirse a Johnson como “Señor Embajador”.

Eso se mantuvo cierto mucho después de que Johnson dejara el gobierno y regresara a su cargo de presidente de los Jets en enero de 2021, creando un tono discordante entre aquellos que creen que la organización ha sido plagada durante mucho tiempo por una mala gestión.

“Supongo que eso es como lo llamarías”, dijo un asistente de entrenador. “Nunca había estado cerca de la realeza antes.”

Johnson es heredero de la fortuna farmacéutica Johnson & Johnson, pero pasa la mayor parte de sus días laborables en la instalación de los Jets en Florham Park, Nueva Jersey, y a menudo se reúne con el entrenador en jefe y el gerente general. Cuando compró el equipo en 2000, Johnson pensó que estaba heredando a Bill Belichick como entrenador, elegido por Bill Parcells para hacerse cargo antes de que Parcells renunciara. Belichick duró solo un día, escribiendo “Dimito como HC de NYJ” en una servilleta en su conferencia de prensa introductoria antes de huir a los New England Patriots.

El legendario entrenador ha pasado gran parte de las últimas dos décadas torturando a la franquicia de los Jets, en el campo y fuera de él. Mientras estaba fuera de la dirección en el otoño, Belichick se burló de Johnson en varias apariciones en los medios (el campo de Belichick también se puso en contacto con los Jets sobre su vacante de entrenador en jefe). En una aparición en el “ManningCast” de ESPN durante un juego de lunes por la noche entre los Jets y los Bills el 14 de octubre, el primer juego de Nueva York desde el despido de Saleh, Belichick describió el enfoque del propietario para dirigir la organización como “listo, apunte, fuego”.

Muchos que han sido parte de la organización de los Jets durante la tenencia de Johnson escucharon ese comentario y estuvieron de acuerdo. Otros señalaron las palabras del propietario el 15 de octubre, el día en que los Jets adquirieron a Adams, cuando Johnson dijo: “Pensar está sobrevalorado”.

“Woody simplemente actúa por instinto”, dijo un ejecutivo actual de los Jets. “Con Woody, es como, ‘Tengo razón, pruébame lo contrario’. Simplemente no sabes qué esperar … Ha tenido éxito lo suficiente, solo con sus opiniones al azar, que eso (una mala decisión) no lo disuade. Y cuando se equivoca, ¿quién lo va a responsabilizar?”

Durante el draft anual de la NFL, se sabe que Johnson se mantiene al margen mientras se toman las decisiones, según un ex ejecutivo, luego sale de la sala y se retira a un bar de bocadillos cercano con confidentes para hacer “comentarios irónicos” sobre las decisiones de la oficina principal. Los encargados del equipo no apreciaban las críticas de Johnson después del hecho, pero ocasionalmente se demostraba que el propietario tenía razón: el ejecutivo recuerda que Johnson fue especialmente vocal cuando el ex gerente general Mike Maccagnan seleccionó al mariscal de campo Christian Hackenberg de Penn State en la segunda ronda del Draft de 2016. Hackenberg nunca jugó un snap en un juego de temporada regular para los Jets.

Algunos dentro de la organización creen que Johnson está obsesionado con la percepción pública de su franquicia, a veces a expensas del éxito en el campo. Cuando los Jets intercambiaron al mariscal de campo Zach Wilson con los Broncos en abril pasado, Denver pidió a Douglas que incluyera la última selección del draft (el número 257 en general). Según una fuente familiarizada con las negociaciones, Johnson instruyó a Douglas a intercambiar en su lugar la selección 256 – que los Jets también poseían – para que Nueva York pudiera seleccionar al “Señor Irrelevante”, la última selección del draft que se celebra anualmente cuando es seleccionado.

“¿Puedes creer eso?” dijo la fuente. “Pensó que necesitaba la selección del Señor Irrelevante para obtener a un Brock Purdy (la última selección del draft de 2022 que ha surgido como un mariscal de campo franquicia en San Francisco). No creo que eso haya sucedido en la historia de la NFL: un equipo quería una peor selección.”

Los Broncos usaron la selección número 256 para tomar al guardia ofensivo Nick Gargiulo, quien ahora está en la plantilla activa de los Broncos. Los Jets usaron la selección del “Señor Irrelevante” en el safety de Alabama Jaylen Key, quien no sobrevivió al último recorte de plantilla y ya no está en su escuadrón de práctica.

Johnson interviene en asuntos en toda la organización, desde decisiones de alineación (forzó al entrenador en jefe interino Jeff Ulbrich a sentar al safety titular Tony Adams en noviembre) hasta el horario del equipo (quería que los Jets practicaran durante la semana de descanso, mucho para disgusto de los líderes del equipo). “Es como la mayoría de los propietarios de equipos”, dijo el portavoz del equipo. “Hace preguntas a su personal para comprender mejor cuáles son sus planes.”

“Tu trabajo se convierte en manejar a Woody”, dijo un ejecutivo actual del equipo. “Eso no es único para un gerente de la NFL: la diferencia aquí es que no solo estás manejando a Woody, sino que también tienes que manejar a todas las personas que lo influencian. Eso podría ser familiares, podría ser medios de comunicación, podría ser personas en el edificio.”

Un heredero de la fortuna farmacéutica Johnson & Johnson, Woody Johnson compró los Jets por $635 millones en enero de 2000. (Sean M. Haffey / Getty Images)

Hasta hace tres años y medio, había una atmósfera diferente en Florham Park. La ausencia de Woody Johnson durante el primer mandato presidencial de Trump significó que Christopher estaba al mando.

Al igual que Woody, Christopher Johnson estaba influenciado quizás demasiado por la cobertura mediática – una fuente del equipo dijo que se sabía que consultaba a prominentes miembros de los medios para obtener consejos durante sus búsquedas de entrenadores en jefe y gerentes generales en 2019 – pero la impresión que dio a muchos en el edificio fue que quería darles las llaves a las personas que contrató y dejarles tomar el volante.

“Chris era realmente, realmente relajado”, dijo un ex entrenador de los Jets. “No es una persona con ningún tipo de ego. Cuando hablaba contigo, era realmente un tipo normal. Nunca, nunca actúa como si fuera el dueño o estuviera a cargo; básicamente solo intentaba llevarse bien.”

Cuando Christopher Johnson contrató a Douglas (en 2019) y a Saleh (en 2021), ambos tenían la impresión de que, cuando regresara, Woody Johnson tomaría un enfoque igualmente “manos libres”. Rápidamente aprendieron lo equivocada que era esa suposición mientras Woody tomaba el control y Chris daba un paso atrás.

“No es que simplemente desapareció, pero no sabrías si Chris estaba en el edificio o incluso en la habitación contigo”, dijo un ex ejecutivo de los Jets. “Simplemente es tan tranquilo y reservado. Y eso no es algo malo.”

Algunos empleados de los Jets esperaban que Woody retomara su embajada en el Reino Unido después de que Donald Trump fuera elegido presidente en noviembre, lo que volvería a poner a Christoper a cargo. Pero el 2 de diciembre, Trump nominó al multimillonario banquero de inversión de Arkansas Warren Stephens para el cargo. Según fuentes del equipo, la decisión sorprendió al propietario de los Jets.

A medida que los Jets concluyen la temporada 2024, entrarán en una temporada baja prometedora de cambios radicales, territorio familiar para una organización que no ha encontrado mucha estabilidad desde que Johnson compró la franquicia a Leon Hess en 2000. En 25 años, los Jets han empleado a ocho entrenadores en jefe interinos o de tiempo completo (nueve si se cuenta a Belichick) y siete gerentes generales. Necesitarán otro nuevo entrenador en jefe y gerente general y tendrán que decidir si quieren traer de vuelta a Rodgers para lo que sería su 21ª temporada en la NFL, si es que él desea regresar.

Esas decisiones siguen siendo responsabilidad de Woody Johnson.

