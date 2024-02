Los jefes recurren a eufemismos de despidos en medio de temores a represalias Los jefes utilizan eufemismos de despidos ante el temor a represalias

¿Has sufrido recientemente un “evento de carrera involuntario”? Quizás fuiste una víctima del “desplazamiento corporativo”, el lamentable, aunque aparentemente necesario resultado de la “reducción de derechos” de tu empresa. Los gerentes se quedan sin formas de decir que ya no tienes trabajo.

Los despidos en el primer mes de 2024 han dejado a decenas de miles sin trabajo, con solo la industria tecnológica eliminando 32,000 roles. La forma en que se entrega la mala noticia es más importante que nunca, ya que las empresas temen ser canceladas en las redes sociales después de una conversación final mal ejecutada. Los ejecutivos están utilizando todo tipo de eufemismos para evitar ser directos con sus empleados.

La profesora de Harvard Business School, Sandra Sucher, dijo que el lenguaje delicado es el resultado de un “desapego moral”, el esfuerzo del causante del daño para racionalizar y suavizar la acción para sí mismo. En última instancia, el significado es el mismo para el trabajador: están perdiendo su trabajo.

“El hecho de que lo estés llamando ‘reducción de personal’ o un ‘cambio en la organización’ – que muy probablemente lo sea – no significa que los trabajadores no van a sentir algo como resultado de lo que estás haciendo”, dijo Sucher.

Un léxico para describir eufemísticamente los despidos se hizo más común a finales de los años 80 y 90 a medida que los recortes de empleo se normalizaron, según Sucher. Anteriormente, los despidos eran más raros y principalmente el resultado del cierre de una fábrica en una ciudad.

A principios de diciembre, Spotify Technology SA optó por el término “adecuado” en su carta anunciando los recortes de empleo. El comunicado de Citigroup Inc. en noviembre mencionó un “modelo operativo simplificado” para describir sus planes para recortar 20,000 empleos. En Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg se refirió a “cambios en la organización” en una extensa carta que incluía una variedad de cambios de personal en la empresa, incluidas pérdidas de empleo. Y United Parcel Service Inc. anunció una “reducción de personal” de 12,000 personas durante su última llamada de ganancias. “Vamos a adaptar nuestra organización a nuestra estrategia”, dijo la directora ejecutiva Carol Tomé, según una transcripción.

Los ejecutivos creen que este tipo de lenguaje vago tranquiliza a los trabajadores, según el profesor de Stanford Robert Sutton. Llamó al lenguaje “anestesiante” “monóxido de jerga”.

“De alguna manera parecen creer que si usan un lenguaje más vago y menos emocional, la gente no se va a alterar tanto”, dijo Sutton. En cambio, tiene el efecto contrario, señaló.

El cambio general lejos de la palabra “despido” probablemente se deba al estigma asociado con ella, según Wayne Cascio, profesor de la Escuela de Negocios de CU Denver. “Despidos” se usa para describir el despido sin causa, mientras que un “despido” ahora suele ser en respuesta a una violación de las reglas de la empresa.

Los sinónimos de despidos no carecen por completo de propósito. Tienen diferencias en su amplitud de significado potencial que ayudan a una empresa a ordenar los próximos pasos. “Simplificación” puede significar que van a despedir a personas, o que la empresa está reduciendo las reuniones. Por otro lado, “reestructuración” también puede significar simplemente que un empleado se está moviendo de departamento. Un “permiso” es algo completamente diferente, ya que permite a los empleados volver al trabajo después de un tiempo no remunerado. “Adecuación” es intencionalmente vago para que la empresa se reserve la libertad de cambiar su plan, según Cascio.

La redacción también puede variar según la región, según Sucher, quien dijo que la “reducción de la fuerza” se usaba más comúnmente en Europa.

En general, hay una buena manera de anunciar un despido, y no es eufemístico. Los líderes empresariales deben asumir la responsabilidad de la pérdida de empleos, dijeron los expertos, especialmente porque muchos están respondiendo a su propia sobrecontratación posterior a la pandemia.

“Tienes que reconocer el hecho de que has hecho algo que entiendes que ha perjudicado su vida de una manera muy directa”, dijo Sucher.

