Los inversionistas se preguntan si la tecnología seguirá impulsando al S&P 500 hacia nuevos récords este verano.

Wall Street se pregunta si el repunte tecnológico que ha llevado al S & P 500 a través de récord tras récord este año puede continuar, incluso cuando surgen algunas grietas en la perspectiva del mercado. Los mercados están cada vez más bifurcados últimamente. El S & P 500 y el Nasdaq Composite, que están fuertemente inclinados hacia Nvidia y las acciones tecnológicas de megacap, cada uno registró su séptima semana de ganancias en ocho. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average, el índice de 30 acciones sin una inclinación severa hacia la tecnología, registró su tercera semana perdedora en cuatro.. SPX YTD mountain S & P 500 near record highs Un vistazo dentro de los principales índices también revela un patrón similar. La tecnología de la información es el sector de mejor desempeño en el S & P 500 esta semana, ganando un 6,4%. Pero el siguiente mejor sector, bienes raíces, avanzó un 1,2%. Los rezagados de la semana, como las acciones bancarias y de consumo, registraron una semana perdedora, lo que podría señalar debilidad en el consumidor. Ahora, los inversores se preguntan cuánto más pueden avanzar los índices más amplios sobre la base de sus líderes del mercado, especialmente si alguno de ellos comienza a quedarse sin vapor. Nvidia, que ya ha experimentado un monstruoso repunte en 2024, subió otro 9% esta semana, logrando su octava ganancia semanal consecutiva. Apple está a punto de cerrar la semana con una ganancia del 8% después de que el fabricante del iPhone anunciara sus ambiciones en inteligencia artificial. “Los índices de acciones subyacentes en Estados Unidos están siendo impulsados por un número cada vez menor de nombres”, dijo Jeff Klingelhofer, cojefe de inversiones de Thornburg Investment Management. “Hoy en día, básicamente es Magnificent One – Nvidia – y Nvidia es una empresa increíble, increíble, pero no es la economía de Estados Unidos, y las acciones subyacentes en general deberían representar la economía en general.” “Así que creo que la presión más aguda recae en las acciones tecnológicas de megacap”, continuó Klingelhofer. El inversor anticipa una corrección este año para las acciones estadounidenses, en particular las acciones tecnológicas de gran capitalización, del 10% o posiblemente incluso mayor si la economía comienza a desacelerarse significativamente. Como está, el S & P 500 ya está por encima de 5,400, habiendo avanzado más del 13% este año. Eso está muy por encima de la opinión consensuada en Wall Street. En promedio, los estrategas, según una encuesta de CNBC, anticipaban que el índice del mercado amplio finalizaría el año en 5,220; en una base mediana, en 5,300. Perspectivas de mercado Otros observadores de mercado están preocupados de que los inversores estén ante un despertar brusco. Brian Nick, estratega de inversión senior del Macro Institute, cree que la economía se dirige hacia una recesión, citando una creciente debilidad en el mercado laboral como un aumento en el número de desempleados. Él espera que las acciones puedan caer un 20% a 30% desde donde alcancen su punto máximo después de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas, aunque espera que este resultado no se produzca hasta 2025. “Creemos que el mercado de valores eventualmente se pone al día con esto, o en realidad reacciona antes de los recortes de tasas”, dijo Nick. “Así que, para cuando los recortes de tasas lleguen aquí, las malas noticias ya estarán un poco sobre nosotros”. Dave Sekera, estratega de mercado jefe de Estados Unidos en Morningstar, también ve riesgos a la baja en la segunda mitad del año para un mercado de valores que ahora considera bastante valorado. Pero otros creen que las acciones aún pueden terminar el año más altas, con el liderazgo tecnológico intacto, incluso si la última parte del año es más volátil. Estos inversores señalan que la tecnología, que ha recuperado terreno después de sus devastadoras pérdidas en 2022, aún puede tener un mayor potencial al alza. “Creo que ambas cosas pueden ser ciertas”, dijo Dave Donabedian, jefe de inversiones en CIBC Private Wealth. “Puedes tener liderazgo desde el espacio tecnológico, pero también tener otros sectores que suban”. Espera que una historia de ganancias corporativas cada vez mejor, así como la reducción de la inflación, respalden a las acciones, incluso a las empresas de gran capitalización. “Cuando los fundamentos son tan positivos, la valoración en sí misma no es un obstáculo para precios más altos”, dijo Donabedian. “Así que, diría que en algún momento entre ahora y fin de año, el mercado tropezará y tendremos una corrección, porque eso es normalmente lo que sucede. Pero creo que los fundamentos subyacentes argumentan que para fin de año estaremos algo más altos que ahora”. Ganadores y perdedores del mercado David Miller, jefe de inversiones de Catalyst Funds, también dijo que el S & P 500 podría finalizar 2024 con una ganancia del 17% o 18%. El referente estaba subiendo un 13,9%. Espera que la bifurcación en los mercados siga desarrollándose, beneficiando en particular a empresas de gran capitalización como Microsoft o la matriz de Google, Alphabet. Dijo: “Creo que en general estas empresas, cuando ganan participación de mercado a nivel mundial, pueden ser los ganadores durante mucho tiempo porque el mundo sigue creciendo”. Pero señaló que cualquier empresa con márgenes brutos “muy altos”, fuertes flujos de efectivo libre con características monopolísticas seguirá superando. Prefiere nombres como Visa o Mastercard, en lugar de industriales como American Airlines o Delta Air Lines. También prefiere Novo Nordisk, TransDigm y AutoZone. Miller dijo: “Creo que es mucho más como un mercado de ganadores y perdedores”. La próxima semana será una semana abreviada por festivos. Los mercados estarán cerrados el miércoles por el feriado de Juneteenth. Calendario de la próxima semana Todos los horarios son hora del este. Lunes 17 de junio 8:30 a.m. Índice del estado del imperio (junio) Ganancias: Lennar Martes 18 de junio 8:30 a.m. Ventas minoristas (mayo) 9:15 a.m. Utilización de la capacidad (mayo) 9:15 a.m. Producción industrial (mayo) 9:15 a.m. Producción manufacturera (mayo) 10 a.m. Inventarios de negocios (abril) Miércoles 19 de junio Día festivo de Juneteenth 10 a.m. Índice del mercado de la vivienda NAHB (junio) Jueves 20 de junio 8:30 a.m. Permiso de construcción preliminar (mayo) 8:30 a.m. Cuenta corriente (Q1) 8:30 a.m. Solicitudes de desempleo continuas (06/08) 8:30 a.m. Comienzo de la vivienda (mayo) 8:30 a.m. Solicitudes iniciales (06/15) 8:30 a.m. Índice de Filadelfia Fed (junio) Ganancias: Kroger, Darden Restaurants Viernes 21 de junio 9:45 a.m. Índice compuesto PMI preliminar (junio) 9:45 a.m. PMI manufacturero S & P preliminar (junio) 9:45 a.m. PMI de servicios S & P preliminar (junio) 10 a.m. Ventas de casas existentes (mayo) 10 a.m. Indicadores líderes (mayo) Ganancias: CarMax