Los Insiders de Nvidia están Hablando a Voces con su Actividad Comercial – ¿Pero Estás Escuchando?

Los optimistas han tenido todas las razones para sonreír durante los últimos dos años y medio. Desde que el Dow Jones Industrial Average, S&P 500 y Nasdaq Composite tocaron fondo en octubre de 2022, los toros han estado firmemente en control en Wall Street. Recientemente, los tres índices alcanzaron máximos históricos de cierre.

Aunque los catalizadores han sido abundantes e incluyen el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la euforia por los desdoblamientos de acciones y las ganancias corporativas mejores de lo esperado, el viento principal en las velas de Wall Street ha sido el surgimiento de la inteligencia artificial (IA).

El techo asociado con la IA es astronómicamente alto. Darle a los softwares y sistemas la capacidad de razonar, actuar y evolucionar con el tiempo, todo sin necesidad de intervención humana, es un cambio potencial a largo plazo para la mayoría de las industrias en todo el mundo. Es por eso que los analistas de PwC creen que la inteligencia artificial agregará $15.7 billones a la economía global para 2030.

Si bien ha habido docenas de beneficiarios directos y colaterales de la revolución de la IA, ninguna empresa representa este movimiento más que Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Cuando se cerró el telón en 2022, Nvidia era una empresa tecnológica de $360 mil millones conocida principalmente por sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas en juegos de PC y minería de criptomonedas. Menos de dos años después, había ganado más de $3 billones en valor de mercado y se convirtió (breveamente) en la empresa de capital abierto más grande de Wall Street.

El ascenso de Nvidia tiene mucho que ver con su GPU Hopper (H100) y su arquitectura de GPU Blackwell de próxima generación, que están permitiendo el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLMs) y alimentando soluciones de IA generativa. Los pedidos de hardware de la compañía están atrasados, con el CEO Jensen Huang refiriéndose a la demanda de Blackwell como “insana” en octubre.

Tener un producto superior en términos de velocidad de computación y que la demanda de ese producto supere la oferta es una posición envidiable. La escasez de GPU para IA ha permitido a Nvidia cobrar un premium del 100% al 300% en comparación con los chips de IA competidores, lo que a su vez ha impulsado su margen bruto a la estratósfera.

Nvidia también está teniendo éxito más allá de su hardware de IA. La plataforma de software CUDA de la compañía, utilizada por los desarrolladores para construir LLMs y maximizar el potencial informático de sus GPU, está ayudando a mantener a los clientes leales a su ecosistema de productos y servicios.

Con el gasto en IA empresarial aún en su infancia y sin otros fabricantes de chips particularmente cerca de igualar el potencial informático de la GPU Hopper o la próxima generación Blackwell GPU, Nvidia parece estar idealmente posicionada para el futuro.

Continúa la historia

Pero si los inversores prestan mucha atención a lo que están haciendo los insiders de Nvidia, podrían cambiar de opinión.

Uno de los mejores aspectos de invertir en Wall Street es que es más transparente que nunca. Con un clic de un botón, los inversores tienen acceso instantáneo a los resultados operativos, los balances, los comentarios de la gerencia y las presentaciones a los inversores.

Además, los inversores pueden rastrear la actividad de compra y venta de los insiders de Wall Street, que representan a los ejecutivos de alto rango y a los miembros de la junta directiva de empresas de capital abierto. Se requiere que los insiders presenten el Formulario 4 ante la Comisión de Valores y Bolsa en un plazo de dos días hábiles después de la fecha de la transacción.

El 3 de diciembre de 2024, Nvidia alcanzó un hito dudoso. Esto marcó exactamente cuatro años desde la última vez que un insider compró acciones de la compañía en el mercado abierto. En este caso, fueron los dos hijos de la Directora Financiera Colette Kress quienes fueron los beneficiarios de compras de 100 acciones respectivas, según la presentación del Formulario 4. En los cuatro años y dos meses siguientes, se presentaron 161 Formularios 4, todos los cuales fueron ventas de insiders por un total de $3.4 mil millones.

Para ser justos, no toda la actividad de venta de insiders es necesariamente turbia. Muchos ejecutivos de alto rango reciben la mayor parte de su compensación en forma de acciones adquiridas y opciones sobre acciones. Los insiders necesitan ejecutar sus contratos de opciones antes de que expiren y podrían optar por vender acciones de su empresa para cubrir su responsabilidad fiscal federal y/o estatal.

Aun así, 161 desinversiones frente a 0 adquisiciones en un período de 50 meses cuentan una historia bastante reveladora. Si el propio equipo directivo y la junta directiva de la empresa no ven sus acciones como una ganga, ¿por qué deberían hacerlo los inversores?

NVDA PS Ratio data by YCharts. PS = precio sobre ventas.

Que las empresas en la vanguardia de una innovación próxima a ser la próxima gran cosa estén en una burbuja no es algo nuevo. Remontándonos al surgimiento de internet a mediados de los años 90, cada innovación tecnológica revolucionaria ha pasado por una burbuja en sus etapas iniciales. Con la mayoría de las empresas sin un plan claro con sus inversiones en IA, hay una buena posibilidad de estar presenciando la historia repetirse, una vez más.

La valuación de Nvidia también es consistente con burbujas anteriores. Antes de la explosión de la burbuja punto com hace un cuarto de siglo, Amazon y Cisco Systems alcanzaron su punto máximo a aproximadamente 40 veces sus ventas de los últimos doce meses (TTM, por sus siglas en inglés). Quizás no sea una coincidencia que Nvidia alcanzara su punto máximo alrededor de 42 veces las ventas TTM el verano pasado.

Incluso con Nvidia poseyendo ventajas competitivas bien definidas en los centros de datos acelerados por IA, la venta persistente por parte de los insiders y completa ausencia de compras apunta a que las acciones de Nvidia están sobrevaloradas.

¿Alguna vez has sentido que te has perdido el barco al comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos analistas emite una recomendación de “Doble Apuesta” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble apuesta en 2009, ¡tendrías $346,349!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble apuesta en 2008, ¡tendrías $43,160!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble apuesta en 2004, ¡tendrías $554,176!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble Apuesta” para tres increíbles empresas, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

¡Obtén más información »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de febrero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Cisco Systems y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Los insiders de Nvidia están diciendo mucho con su actividad de trading, ¿pero estás escuchando? fue publicado originalmente por The Motley Fool