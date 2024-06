Los huthis acaban de realizar su primer ataque de un barco dron en un navío del Mar Rojo.

Los Houthis golpearon un barco comercial con un barco sin tripulación el miércoles. Es la primera vez que los rebeldes han marcado un golpe con un SUV en medio de sus continuos ataques en el Mar Rojo. Los intentos anteriores han sido fallidos. Los Houthis utilizaron un SUV para atacar un barco comercial en el Mar Rojo el miércoles, reveló el ejército de los EE. UU. Los rebeldes respaldados por Irán han utilizado SUVs, también conocidos como drones navales o barcos no tripulados, como parte de sus ataques en las rutas marítimas del Mar Rojo y el Golfo de Adén, pero no habían logrado marcar un golpe con uno hasta ahora. El vehículo probablemente cargado de explosivos golpeó al M/V Tutor, un carguero a granel de bandera liberiana, de propiedad griega, informó el Comando Central de EE. UU., señalando en su declaración sobre el incidente que “el impacto del SUV causó una severa inundación y daños en la sala de máquinas”. Antes de la publicación de la declaración del CENTCOM, la Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, un elemento de la Marina Real Británica, publicó un boletín de incidentes más temprano el miércoles diciendo que una “pequeña embarcación” había golpeado a un barco frente a la costa de Yemen en el Mar Rojo. Describió la embarcación como de color blanco y de entre 5-7 metros de longitud. El UKMTO dijo más tarde que la embarcación está “tomando agua y no está bajo el mando de la tripulación”. En una actualización posterior, dijo que el barco informó que fue golpeado “por segunda vez por un proyectil aéreo desconocido, y las autoridades militares están ayudando”. El estado actual del barco que fue golpeado es desconocido. Un oficial de la firma de seguridad marítima Ambrey le dijo a The War Zone, que fue el primero en informar sobre el incidente, que el Tutor es un “barco muerto” y requerirá “operaciones de salvamento”. Los Houthis han utilizado SUVs en años anteriores, aunque no fue hasta earlier this year que los rebeldes comenzaron a utilizar los drones como parte de sus ataques en las rutas marítimas. El ataque del miércoles marca el primer golpe exitoso de un SUV Houthi durante la campaña. Antes de este incidente, los barcos drones fueron destruidos por las fuerzas occidentales, o fueron detonados en el agua sin golpear nada. Más allá de los SUVs, los Houthis han confiado en su considerable arsenal de misiles balísticos antiaéreos y misiles de crucero, así como en varios drones de ataque de sentido único, para sembrar el caos frente a la costa de Yemen. Desde la caída, los rebeldes han utilizado estas armas para golpear a varios barcos comerciales. SIDA a uno y mató a miembros de la tripulación en otro. Durante el fin de semana, los Houthis golpearon dos barcos comerciales en el Golfo de Adén con misiles antiaéreos. En ambos incidentes, sin embargo, los barcos lograron continuar navegando. El Tutor es el último ataque. La serie de ataques se produce después de que el Pentágono extendiera recientemente el despliegue del grupo de ataque del portaaviones de la Armada de los EE. UU. que ha estado combatiendo a los Houthis, ya que los oficiales de inteligencia estadounidenses advierten que el conflicto puede continuar por un tiempo. Leer el artículo original en Business Insider.