Los houthis afirman atacar barco mercante en el Mar Rojo

Los rebeldes hutíes en Yemen han reclamado un ataque a un barco mercante en el Mar Rojo frente a la costa de Yemen. Un portavoz hutí dijo que el grupo había apuntado a un barco con bandera liberiana llamado Tutor usando un dron marino. La oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) de la Royal Navy informó que recibió informes de un barco golpeado en la popa a unas 66 millas náuticas al suroeste del puerto controlado por los rebeldes de Hodeida en Yemen el miércoles. El barco estaba tomando agua y no estaba bajo el mando de la tripulación, según informó UKMTO. No se reportaron heridos. Añadió que el barco fue alcanzado por segunda vez “por un proyectil aéreo desconocido” y que las autoridades militares estaban asistiendo. En un comunicado, un portavoz militar hutí dijo que el barco fue atacado “utilizando un barco no tripulado, varios drones y misiles balísticos”, y añadió que el barco estaba “gravemente dañado, vulnerable a hundirse”. El barco fue atacado “porque la compañía que lo posee ha violado la decisión de prohibir la entrada a los puertos de la Palestina ocupada”, decía el comunicado. El Comando Central de Estados Unidos (CentCom) reportó que “una embarcación no tripulada hutí respaldada por Irán” alcanzó el Tutor, que según afirmaba era un barco de propiedad y operado por griegos, recientemente atracado en Rusia. El impacto “causó inundaciones severas y daños a la sala de máquinas”, publicó el X. CentCom añadió que sus fuerzas “destruyeron con éxito” tres lanzamisiles de crucero anti-buque en una zona controlada por hutíes en Yemen en las últimas 24 horas, así como un sistema aéreo no tripulado lanzado desde la zona controlada por hutíes en Yemen sobre el Mar Rojo. “Este comportamiento maligno y temerario continuo por parte de los hutíes respaldados por Irán amenaza la estabilidad regional y pone en peligro la vida de los marineros en el Mar Rojo y el Golfo de Adén”, dijo. El grupo armado hutí se ve a sí mismo como parte de un “eje de resistencia” liderado por Irán contra Israel, Estados Unidos y el Occidente en general, y ha declarado su apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza. Desde noviembre, el grupo rebelde ha estado llevando a cabo ataques a barcos que dicen estar vinculados a Israel en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, argumentando que sus acciones son en apoyo a los palestinos. Estados Unidos y el Reino Unido han llevado a cabo una serie de ataques en objetivos hutíes dentro de Yemen en respuesta, lo que llevó a los hutíes a retaliar contra barcos que creen están vinculados a esos países. Los ataques de los rebeldes a los buques mercantes en el Mar Rojo llevaron a muchas compañías navieras a dejar de usar la vía fluvial, por la que pasa aproximadamente el 12% del comercio marítimo global. Por separado, la ONU dijo que hutíes en Yemen han detenido a dos empleados más, elevando el total de personal capturado por el grupo en la última semana a 13. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que uno de sus miembros del personal estaba entre los detenidos. El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en X que estaba “profundamente preocupado” por la situación.