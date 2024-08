Los hijos de espías rusos aprendieron su nacionalidad después del intercambio de prisioneros.

Los hijos de una pareja de espías rusos que regresaron a casa el jueves después del mayor intercambio de prisioneros entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría solo descubrieron su nacionalidad en el vuelo a Moscú. Artem Viktorovich Dultsev y Anna Valerevna Dultseva se hacían pasar por una pareja argentina que vivía en Eslovenia cuando fueron encarcelados allí. Sus hijos no hablan una palabra de ruso y no sabían quién era el presidente Vladimir Putin, preguntando a sus padres quién les estaba saludando a su llegada, según el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. En total, 24 personas encarceladas en siete países diferentes fueron intercambiadas el jueves. Dieciséis eran prisioneros occidentales detenidos en cárceles rusas, y ocho eran prisioneros rusos detenidos en Estados Unidos, Noruega, Alemania, Polonia y Eslovenia. Entre ellos estaba el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. La cálida bienvenida de la familia rusa de cuatro miembros incluyó flores y un cálido abrazo del presidente Putin a la Sra. Dultseva y su hija. “Buenas noches”, dijo el presidente a los hijos de los espías, saludándolos en español. Según los medios argentinos, la pareja era conocida como María Mayer y Ludwig Gisch, y llegaron a Eslovenia luciendo sus pasaportes argentinos en 2017. El esposo creó una empresa de tecnología bajo su alias y la esposa tenía una galería de arte en línea. La familia utilizó Liubliana como su base y no fue hasta 2022 que la pareja fue arrestada por la policía eslovena por cargos de espionaje. Antes del gran intercambio de prisioneros, el Sr. Dultsev y la Sra. Dultseva fueron condenados a 19 meses de prisión cada uno, después de declararse culpables de cargos de espionaje el miércoles. Pero dadas sus detenciones en 2022, fueron liberados por el tiempo cumplido y se les ordenó abandonar Eslovenia. No fue hasta el jueves, durante el intercambio de prisioneros Rusia-Occidente, que los espías del Kremlin y sus hijos fueron devueltos a Rusia. La vida de Sofía, de 11 años, y Gabriel, de 8, cambió a partir de entonces y solo descubrieron que eran rusos cuando el avión despegó de Ankara hacia el aeropuerto de Vnukovo, según el Kremlin. “Los hijos de los agentes encubiertos preguntaron ayer a sus padres quién les había saludado”, dijo Peskov, agregando: “Ni siquiera sabían quién era Putin”. El portavoz del Kremlin dijo que así es como trabajan los agentes encubiertos, “haciendo sacrificios por su trabajo y su dedicación a su servicio”.