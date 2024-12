Los gobernantes militares de Níger suspenden las emisiones de la BBC.

El gobierno militar de Níger ha suspendido la BBC por tres meses, acusándola de difundir noticias falsas que podrían desestabilizar la paz social y desmoralizar a las tropas que luchan contra los yihadistas. El Ministro de Comunicación de Níger, Raliou Sidi Mohamed, anunció que la decisión entraría en vigencia de inmediato. Los programas de la BBC, incluido en Hausa, el idioma más hablado en Níger, y en francés, se transmiten en el país a través de socios de radio locales, alcanzando a 2.4 millones de personas en el país este año – alrededor del 17% de la población adulta. Aunque los programas de radio de la BBC han sido suspendidos, el sitio web no está bloqueado y la radio aún se puede acceder en onda corta. El gobierno de Níger no citó una emisión específica para la suspensión, pero sigue a los informes de la BBC sobre ataques yihadistas en la región de Tillaberi el martes, que se dice que han matado a 91 soldados y casi 50 civiles. La junta militar llamó a estos informes “afirmaciones infundadas” y una “campaña de intoxicación orquestada por adversarios del pueblo nigerino con el objetivo de socavar la moral de nuestras tropas y sembrar división”. Los ataques fueron reportados por múltiples fuentes, incluidos blogs de seguridad, que dijeron que los hombres armados, que se cree que están aliados al grupo Estado Islámico, lanzaron dos ataques simultáneos en el pueblo de Chatoumane. En uno de los ataques, se dice que los atacantes se disfrazaron de civiles y abrieron fuego contra los soldados en patrulla en el mercado semanal. Los soldados no pudieron devolver el fuego directamente debido al riesgo de daños colaterales. Un portavoz de la BBC dijo: “Apoyamos nuestro periodismo y continuaremos informando sobre la región sin miedo ni favoritismo”. Los medios franceses, France24 y Radio France Internationale (RFI), también han sido suspendidos en Níger desde que los militares tomaron el poder en un golpe de Estado en julio de 2023. La junta militar está bajo presión por no poder contener los ataques militantes, una de las justificaciones para la destitución del presidente democráticamente electo Mohamed Bazoum en julio de 2023. El gobierno de Níger también anunció planes para “presentar una queja” contra RFI por “incitación al genocidio”. Afirmó que RFI era un portavoz de propaganda a favor de la antigua potencia colonial Francia. RFI describió la queja como “extravagante y difamatoria” y dijo que no estaba basada en ninguna evidencia. Níger no dijo dónde planeaba presentar la queja contra RFI. Los vecinos de África Occidental, Níger, Burkina Faso y Malí, han experimentado golpes de Estado en los últimos años. Todos estos gobiernos militares han suspendido medios extranjeros en algún momento desde que tomaron el poder. La BBC también fue suspendida por Burkina Faso por su cobertura de un informe que acusaba a su ejército de asesinatos en masa. Enfrentan una insurgencia compuesta por diferentes grupos yihadistas que operan en la región del Sahel de África Occidental. Tillaberi es una zona particularmente volátil, cerca de las fronteras con Malí y Burkina Faso. La región del Sahel se considera el nuevo epicentro global del grupo Estado Islámico, mientras que grupos vinculados a Al-Qaeda también operan en la región. Los tres países han formado una alianza para luchar contra los yihadistas y han expulsado a las tropas francesas, recurriendo en su lugar a Rusia y Turquía para sus necesidades de seguridad. Pero la violencia ha continuado.